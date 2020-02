Huawei lance des solutions phares de campus et de centres de données pour créer une valeur commerciale unique pour les clients

Sun Fuyou, vice-président de Huawei Enterprise BG, a déclaré : « Les technologies numériques remodèlent le monde et profitent à tous les milieux. L'environnement externe d'une entreprise devenant de plus en plus complexe et imprévisible, la gestion de la continuité des activités (GCA) devrait faire partie de la stratégie dans le plan de développement à long terme de chaque entreprise. Les systèmes de TIC des entreprises devraient être inclus dans la GCA, car ils sont devenus des outils de production et des actifs clés. En plus d'être un contributeur essentiel aux normes mondiales 5G et un leader mondial du secteur des réseaux optiques, Huawei est également classé premier contributeur aux normes Wi-Fi 6 et c'est le seul fournisseur du secteur à pouvoir offrir des solutions d'intelligence artificielle complètes pour les domaines du cloud, de la périphérie et des dispositifs. Nous intégrons les technologies de base dans ces domaines, comme 5G plus IP, IP plus optique et IP plus IA, afin de développer des solutions innovantes pour remodeler la configuration technologique du monde de l'entreprise. En 2020, Huawei lance deux solutions phares – HiCampus pour les campus et HiDC pour les centres de données – et des produits quatre étoiles – OceanStor Dorado et AirEngine Wi-Fi 6 de nouvelle génération, ainsi que OptiXtrans DC908 et l'alimentation sans coupure SmartLi. Notre objectif est de répondre aux besoins des clients en matière de réseaux à haut débit, d'intelligence et de respect de l'environnement à l'ère de l'intelligence, tout en créant des valeurs commerciales uniques pour les clients. »

La solution HiCampus de Huawei construit des réseaux de campus de nouvelle génération

Les réseaux de campus d'entreprises sont confrontés à des défis tels qu'un accès déficient, une forte consommation d'énergie et une lente innovation en matière de services. La solution Huawei HiCampus que Sun Fuyou a présentée aujourd'hui comporte trois fonctionnalités révolutionnaires pour relever ces défis :

Huawei introduit les technologies RF 5G, les algorithmes 5G tels que la co-planification multi-systèmes, l'antenne intelligente et le réseau d'accès radio défini par logiciel, et les concepts de réseau 5G dans le domaine de l'IP. Alimenté par la 5G et l'IP, l'AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei offre le réseau de 100 Mbit/s le plus rapide, le plus stable et le plus constant au monde. L'AirEngine Wi-Fi 6 offre un débit de pointe de 10 Gbit/s, une latence de 10 ms et un rayon de couverture qui dépasse de 20 % les standards du secteur. Cette solution d'accès au réseau de campus de haute qualité, entièrement sans fil, est supérieure au modèle traditionnel d'accès au réseau de campus câblé plus sans fil. La solution de réseau Campus OptiX permet des connexions de réseau de campus entièrement optiques grâce à une architecture IP plus POL. Non seulement elle partage les avantages d'une capacité flexible, d'un traitement puissant des services, de l'automatisation des services et d'une exploitation et d'une maintenance intelligentes avec le réseau IP, mais elle intègre également les caractéristiques favorables de la technologie optique en matière d'économie d'énergie, de simplicité et de haute efficacité. Cette solution est donc particulièrement adaptée aux aéroports, aux établissements d'enseignement, aux hôtels, aux bureaux et à d'autres scénarios de campus. Selon l'évaluation complète de la solution réseau par Ovum, la solution IP plus POL de Huawei surpasse largement les solutions traditionnelles de commutation par couches sur les campus. La plateforme numérique Huawei Horizon met à niveau les services du campus, passant de l'intelligence traditionnelle à scénario unique à l'intelligence globale du campus. IMOC + NCE est une solution intelligente d'exploitation et maintenance pour les campus intelligents. Elle est intelligente et ouverte et elle offre une surveillance complète, ce qui augmente de 20 % l'utilisation des ressources, améliore le ressenti de l'utilisateur de 15 %, augmente l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance de 30 % et réduit le temps de localisation des pannes de plusieurs heures à quelques minutes.

La solution HiDC de Huawei se caractérise par une architecture, des technologies et un support innovants

Le volume mondial de données passera de 33 ZB en 2018 à 180 ZB en 2025. Dans ce contexte, les systèmes de données traditionnels seront confrontés à des goulets d'étranglement architecturaux pour la collecte, le stockage, le calcul, la gestion et l'utilisation des données. Wing Kin Leung, directeur de la technologie de Huawei Enterprise BG, a lancé la solution de centre de données HiDC de Huawei pour aider les clients à construire des centres de données intelligents, performants et écologiques. Cette solution se caractérise par une architecture, des technologies et un support innovants, permettant une convergence et un partage des données plus rapides et plus efficaces.

Une architecture trois en un : AI Fabric, la dernière solution de réseau de centre de données intelligent et sans perte, utilise l'algorithme innovant iLossless pour intégrer les réseaux Ethernet, InfiniBand et Fiber Channel afin d'améliorer la puissance de calcul des serveurs de 28 % et les opérations d'entrée-sortie numérique (IOPS) de stockage de 30 %. La solution d'interconnexion des centres de données (DCI) utilise la synergie IP plus optique pour fournir une capacité de 40 % supérieure et une distance de transmission 25 % plus longue que les autres fournisseurs du secteur. Cette solution permet la collaboration en matière de trafic et de gestion du réseau afin de réduire le délai de mise sur le marché du service et de diminuer le coût total de possession de plus de 30 %. Des technologies qui permettent une évolution en douceur pour répondre aux besoins de service dans les 10 prochaines années : le commutateur de centre de données CloudEngine 16800 exploite les ports 400GE les plus denses du secteur pour assurer une transmission de signaux à très haut débit, une très haute dissipation de la chaleur et une alimentation électrique efficace, tout en réduisant la consommation électrique par bit de 50 %. Le Huawei OptiXtrans DC908, un produit DCI, prend en charge 800 Gbit/s par longueur d'onde et jusqu'à 220 longueurs d'onde en exploitant la technologie d'avenir de la bande Super C+L. Il prévoit également un déploiement plus simple pour les techniciens informatiques grâce à une architecture matérielle et logicielle simplifiée et innovante, qui leur permet de partir de zéro et de construire rapidement des réseaux interconnectés à très haut débit et ultra-simplifiés pour les centres de données d'entreprise à l'ère du cloud. Les routeurs de la série NetEngine 8000 utilisent le SRv6 pour permettre la sélection de la route en fonction de la bande passante et de la latence afin de répondre aux exigences des accords de niveau de service des différents services, de réduire les protocoles de réseau et de simplifier l'exploitation et l'entretien ; ils ont plus de 20 affaires commerciales dans le monde entier. La révolution des batteries au plomb et au lithium : l'alimentation des centres de données est entrée dans l'ère du lithium. Par rapport aux batteries au plomb traditionnelles, le système d'alimentation sans coupure SmartLi de Huawei intègre des technologies électroniques, numériques et intelligentes sans précédent pour améliorer la durée de vie des batteries jusqu'à 5000 charges, ce qui est suffisant pour 10 à 15 ans d'utilisation. Cela réduit considérablement le coût total de possession des clients et permet une gestion entièrement numérique des systèmes d'alimentation des centres de données. La nouvelle génération de stockage intelligent tout-flash OceanStor Dorado de Huawei atteint un IOPS de 20 millions et maintient la latence de service en dessous de 0,1 ms, libérant ainsi le potentiel des données pour les entreprises.

Huawei Enterprise BG s'engage à faire converger diverses nouvelles technologies et à tirer parti des innovations en matière de connectivité, d'informatique, de plateforme et d'écosystèmes pour jeter les bases d'un monde intelligent, en favorisant la réussite des clients dans la transformation numérique. Présentement, plus de 700 villes dans le monde et 228 entreprises du classement Fortune Global 500, dont 58 des 100 plus grandes entreprises, ont choisi Huawei comme partenaire pour la transformation numérique.

