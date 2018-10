Huawei lance IoT Cloud Service 2.0 pour faciliter l'Internet industriel des objets en combinant connectivité, cloud et intelligence

Selon le rapport Global Industry Vision (GIV) 2025 publié par Huawei, le nombre de dispositifs connectés atteindra 100 milliards en 2025. Un grand nombre de connexions à grande valeur ajoutée surgiront dans les applications de l'industrie. Les données générées par la sensibilisation au « Tout » et à sa perception seront pleinement utilisées par chaque secteur industriel pour promouvoir l'IdO industriel, améliorer l'efficacité de l'industrie et stimuler sa mise à niveau.

Les principales exigences pour construire une infrastructure IdO sont d'étendre les connexions, d'améliorer les services cloud et de faire progresser les capacités de l'IA. Huawei vise à obtenir une interconnectivité fiable du « Tout », à fournir un support pour un déploiement rapide des services et une accessibilité mondiale grâce à des services cloud, et à faire progresser les capacités en IA des partenaires industriels afin qu'ils puissent monétiser leurs applications IdO. Huawei peut accomplir cela grâce à la technologie de communication qu'elle a développée au cours des 30 dernières années.

Expansion des connexions : favoriser une interconnectivité fiable du « Tout »

Les connexions sont la base de l'IdO. Pour établir une base sûre, Huawei vise non seulement à augmenter le nombre de connexions, mais aussi à poursuivre des connexions gérables et contrôlables qui permettent une couverture continue, une évolution en douceur, ainsi que la sécurité et la fiabilité sur l'ensemble du réseau. L'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) de Huawei se caractérise par sa faible consommation d'énergie, sa large couverture et sa grande capacité, et il permet une transition en douceur vers la 5G. Huawei construit un écosystème mature et ouvert et fournit des solutions de sécurité de bout en bout couvrant les jeux de puces/systèmes d'exploitation, la transmission des données et la plate-forme IdO. Le nombre de dispositifs qui se connectent actuellement à la plate-forme IdO de Huawei a atteint 200 millions à l'échelle planétaire, dont 90 millions de dispositifs IdO qui sont connectés au « e-Surfing Cloud » de China Telecom, et un million de dispositifs d'infrastructure « Smart City » (ville intelligente) qui sont connectés dans le monde entier.

Amélioration des services cloud : une prestation de services IdO très répandus

À l'avenir, les besoins en connexions IdO vont être si nombreux que le secret de l'amélioration des services cloud IdO sera de les rendre disponibles à tout moment, n'importe où. La collaboration entre la plate-forme IdO OceanConnect et OceanConnect Edge apporte une couverture complète, des services flexibles, une gestion unifiée, une collaboration des services et une collaboration des données, ce qui étend les services cloud IdO du cœur du réseau à la périphérie.

Faire progresser les capacités de l'IA : redéfinir les valeurs de l'IdO

La grande quantité des données obtenues grâce aux connexions requiert une analyse intelligente pour générer de la valeur. L'intelligence est la technologie clé pour monétiser l'IdO. Par « intelligence », on entend les algorithmes qui se trouvent au cœur et à la périphérie du réseau, ainsi que la perception des dispositifs. Les dispositifs sont à un système intelligent ce que les organes sensoriels sont à l'être humain. Les yeux sont l'outil le plus important et le plus efficace pour que l'homme puisse obtenir des informations. Par conséquent, en étant les « yeux » d'un monde entièrement connecté et intelligent, les caméras intelligentes deviendront un outil précieux pour obtenir des informations destinées à l'IdO industriel, ce qui incitera l'industrie à générer davantage de valeur. Huawei a fortement investi dans des jeux de puce basés sur l'IA, des caméras intelligentes définies par les logiciels, l'analyse vidéo de pointe et OceanConnect AI. En faisant progresser les capacités d'IA, Huawei aide ses partenaires industriels à monétiser leurs applications IdO.

À l'occasion du HUAWEI CONNECT 2017, Huawei a lancé « IoT Cloud Service 1.0 » (DMP - plate-forme de gestion des dispositifs - et AEP - plate-forme d'activation des applications). Pour faciliter aux clients industriels l'utilisation des capacités de l'infrastructure IdO de Huawei (connectivité, cloud et intelligence), Huawei a ensuite lancé « IoT Cloud Service 2.0 », qui apporte trois améliorations principales :

Premièrement, pour les industries qui aspirent à une transformation numérique complète, Huawei fournit des suites industrielles pré-intégrées, ainsi que des services cloud de plate-forme, tels que les véhicules connectés, le transport intelligent, la ville intelligente et les campus intelligents. Les partenaires industriels peuvent développer des applications innovantes plus rapidement et de façon plus flexible. D'autres scénarios peuvent être explorés afin d'identifier de nouvelles solutions industrielles précieuses qui intègrent les capacités d'IA.

Deuxièmement, pour étendre les connexions à un plus grand nombre d'industries, Huawei a lancé un service cloud léger, « IoT Hub », un service de gestion des dispositifs léger, sécurisé et fiable, qui permet aux dispositifs IdO de se connecter au réseau d'une manière plus simple, plus sûre et rentable.

Troisièmement, pour faciliter la tâche des partenaires de l'écosystème, Huawei a lancé le marché OceanConnect destiné à l'innovation, la présentation et la commercialisation des produits avec des outils intégrés de développement, de déploiement et de fonctionnement et entretien.

Michael Ma, président de la gamme de produits pour les réseaux centraux chez Huawei, a déclaré : « Huawei espère s'associer à des partenaires pour faciliter l'IdO industriel et élargir le marché en alliant l'IdO et l'intelligence. Huawei et nos partenaires peuvent s'allier pour devenir les défenseurs et les facilitateurs d'un monde pleinement connecté et intelligent ».

HUAWEI CONNECT 2018, la conférence emblématique mondiale annuelle de Huawei, destinée à l'industrie des TIC, s'est tenue à Shanghai du 10 au 12 octobre 2018. Cette conférence vise à construire une plate-forme ouverte, collaborative et partagée qui travaillera avec les clients pour débattre de la façon de saisir de nouvelles opportunités et de créer un avenir plus intelligent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_banner

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/774052/Huawei_Michael_Ma.jpg