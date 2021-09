Huawei lance la première solution de réseau de conduite autonome L3.5 du secteur pour les DC

À mesure que la numérisation prend de l'ampleur, les nouvelles applications prolifèrent et les dispositifs de réseau augmentent en quantité et en catégorie. Cette croissance exponentielle exerce une pression énorme sur les réseaux DCN, ce qui entraîne des changements de réseau plus fréquents. L'un des effets secondaires de cette évolution est la complexité croissante des opérations et de la maintenance (O&M) des réseaux. Pour suivre le rythme, il faut de plus en plus d'ingénieurs réseau. Cependant, se contenter d'augmenter les effectifs n'est ni durable ni pratique. Pour remédier à cette situation, Huawei n'a cessé d'explorer de nouveaux moyens de faire face à la complexité croissante des réseaux par le biais d'innovations technologiques, pour finalement proposer une vision de l'ADN - permettant aux réseaux d'être hautement autonomes, tout comme les véhicules autonomes.

Huawei a défini six niveaux (L0-L5) d'automatisation et d'intelligence pour la solution ADN pour les DC, ainsi que des capacités et des caractéristiques clés à chaque niveau. Ces six niveaux couvrent l'ensemble du cycle de vie du réseau, de la planification à l'optimisation, en passant par la construction et l'exploitation et la maintenance, et ouvrent la voie à des réseaux DCN autoréalisateurs, autoréparateurs, auto-optimisants et autonomes. L'ADN connaît actuellement une évolution à long terme, de L0 à L5. Outre la recherche de normes et de technologies ADN, Huawei s'engage à unir ses forces à celles de ses partenaires industriels pour construire un système d'évaluation ADN comme référence standard afin de conduire les réseaux vers un niveau supérieur d'automatisation et d'intelligence.

En septembre 2020, Huawei a lancé la solution ADN L3 pour les DC, qui a mis en œuvre une automatisation de haut niveau sur un seul réseau. Après le lancement, l'environnement industriel a radicalement changé en à peine un an ; l'économie numérique s'est développée à plein régime et est devenue le principal moteur de l'économie mondiale. Afin de maintenir notre solution ADN à jour avec les tendances de l'industrie, Huawei s'est associé à des entreprises représentatives de plusieurs secteurs pour développer l'exploration et les pratiques ADN. Depuis qu'elles se sont regroupées, elles ont constaté que les réseaux DCN hétérogènes multi-cloud et multi-fournisseurs sont déjà devenus la nouvelle norme, ce qui entraîne une gestion de réseau en silo et divers niveaux d'automatisation du réseau. Pour faire face à cette situation, ils sont parvenus à un consensus sur le fait que l'automatisation des réseaux complexes et hétérogènes de bout en bout (E2E) devrait être une priorité absolue afin d'éliminer les points d'arrêt manuels tout au long du cycle de vie des DCN.

En réponse, Huawei a lancé la solution ADN L3.5 pour les DC en septembre 2021. Cette solution s'appuie sur une gamme de technologies de pointe, telles que les concepteurs de services uniques du secteur, un cadre ouvert et programmable et une base de données unifiée. Grâce à ces atouts, la solution offre des capacités d'automatisation de réseau E2E de haut niveau, notamment la gestion et le contrôle unifiés et indifférenciés de réseaux multi-clouds, multi-DC et multi-fournisseurs. En outre, la solution est également capable d'orchestrer le réseau de manière collaborative et flexible et de simuler l'ensemble du réseau. Ces fonctionnalités permettent un provisionnement rapide des réseaux multi-clouds en quelques secondes.

Actuellement, les DCN sont la pierre angulaire de l'innovation et du déploiement rapides des services d'entreprise. La mise en œuvre du réseau en tant que service (NaaS) sur les DCN peut les aider à atteindre cet objectif. La mise en œuvre est toutefois entravée par de nombreux défis. Par exemple, les réseaux multi-clouds et multi-fournisseurs conduisent à des architectures réseau cloisonnées et à des vues séparées de l'exploitation et de la maintenance. Les ingénieurs réseau sont ensevelis sous des ordres de travail massifs et n'ont pas le temps d'optimiser le réseau. C'est là qu'intervient la solution ADN L3.5 de Huawei pour les DC. Elle prend l'initiative de réaliser une gestion et un contrôle unifiés et indifférenciés, ainsi qu'une orchestration collaborative et flexible des réseaux hétérogènes multi-clouds et multi-fournisseurs. La solution peut également interagir de manière transparente avec les systèmes de gestion informatique des entreprises, mettant en œuvre le NaaS et accélérant l'innovation agile des services d'entreprise.

« C'est un processus à long terme pour les ADN d'évoluer de L0 à L5. La solution ADN de Huawei pour les DC a déjà connu une évolution tournée vers l'avenir, passant de L3 à L3.5, ce qui montre que l'autonomie du réseau peut être atteinte non seulement sur les DCN à fournisseur unique, mais aussi sur les réseaux multi-cloud et multi-fournisseurs », a déclaré Leon Wang, Président du domaine du Réseau des centres de données de Huawei (Data Center Network Domain). « Cela démontre également le dévouement constant de Huawei à résoudre les problèmes en fonction des scénarios de service et des points douloureux des clients. À l'avenir, Huawei continuera à se donner la main avec ses clients et ses partenaires industriels pour promouvoir des applications matures des technologies d'IA de réseau à l'échelle, et accélérer le rythme des DCN vers une ère de conduite autonome caractérisée par une activité agile, une superbe expérience client et une O&M efficace. »

Huawei organise HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l'événement de cette année est Plongez dans le numérique. Nous allons plonger en profondeur dans l'application pratique de technologies telles que le cloud, l'IA et la 5G dans tous les secteurs d'activité, et voir comment elles peuvent rendre les organisations de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, au final, plus résilientes alors que nous nous dirigeons vers la reprise économique.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe locale ou consulter https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1635794/Eric_Xu_Huawei_s_Rotating_Chairman_introducing_Huawei_s_vision_ADN__Diving.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei