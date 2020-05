Huawei lance la solution CloudCampus 2.0 et fait entrer les réseaux de campus dans l'ère de l'intelligence entièrement sans fil atteignant des vitesses de l'ordre du gigabit

SHENZHEN, Chine, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Lors du Global Analyst Summit 2020, les grands progrès de Huawei en termes de réseaux de campus ont été dévoilés avec CloudCampus 2.0, sa toute nouvelle solution de réseau de campus. Se distinguant par ses mises à niveau intelligentes en matière de connectivité, d'expérience et d'exploitation et d'entretien, cette solution d'avenir aide les entreprises de toutes tailles à bâtir des réseaux de campus intelligents entièrement sans fil et atteignant des vitesses de l'ordre du gigabit, et à accélérer la connectivité de toute chose sur les sites d'entreprise.

Plus de 90 % des activités de bureau et de production se déroulent dans les sièges sociaux et les succursales des entreprises, selon l'étude de Huawei sur le marché des entreprises. Et dans la mesure où un nombre croissant de terminaux de bureau et de production sont sans fil, les applications sensibles au temps de latence et gourmandes en bande passante passant par le même réseau de campus sont toujours plus nombreuses. Or, les réseaux de campus classiques ne peuvent pas assurer une bande passante par utilisateur, garantir la qualité des services essentiels ou localiser rapidement les défaillances survenant chez des utilisateurs ou sur des applications. Ce sont ces pierres d'achoppement qui entravent la transformation numérique des campus. La mise en place d'un réseau de campus intelligent est donc le moyen durable pour les entreprises de tout connecter sur leurs sites et d'accélérer leur transformation numérique.

Huawei définit trois caractéristiques distinctes des futurs réseaux de campus :

Super-capacités pour des vitesses de l'ordre du gigabit et au-delà, entièrement sans fil

L'accès entièrement sans fil aux terminaux des campus n'est pas qu'une tendance, c'est au contraire le passage obligé des entreprises adoptant tôt le numérique, qui améliore nettement l'efficacité des bureaux et des activités. En outre, nous constatons un engouement croissant des applications gourmandes en bande passante et sensibles aux temps de latences, comme le 4K, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le stockage dans le nuage, l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et la collaboration dans le nuage. Cette tendance signifie que les réseaux de campus seront bientôt entièrement sans fil et fonctionneront à des vitesses de 100 Mb/s à 1 Gb/s, à tout moment et en tout lieu.

Pour ce faire, Huawei a lancé une gamme complète de tout nouveaux dispositifs réseau câblés et sans fil, à large bande passante et haute performance. Ces nouveaux produits peuvent aider les entreprises de toutes tailles à bâtir un réseau de campus assurant un débit de pointe de plus de 1 Gb/s par terminal et des connexions réseau constantes à tout moment et en tout lieu.

Couche d'accès sans fil : AirEngine 8760 de Huawei est le seul Wi-Fi 6 AP du secteur à prendre en charge 16 flux spatiaux et à fournir un débit de 10,75 Gb/s, satisfaisant ainsi pleinement les exigences de haute densité et de large bande passante des bureaux modernes.

Couche d'accès câblée : les tout nouveaux commutateurs multi-GbE de la série S de Huawei (CloudEngine S5732-H) fournissent jusqu'à 48 ports permettant les vitesses GbE, 2,5 GbE, 5 GbE et 10 GbE et des mises à niveau de débit à la demande par logiciel. Cela protège les investissements des clients tout en répondant pleinement aux exigences de commutation à haut débit des réseaux Wi-Fi 6.

Agrégation et couches centrales : CloudEngine S12700E de Huawei fournit des cartes de ligne 25 GbE à 40 ports avec un grand tampon de 4 Go, et combine ces avantages avec le HQoS pour garantir une expérience sans faille aux utilisateurs et applications clés.

Une expérience intelligente pour une mise en réseau autoorganisée permanente (CSON, continuous self-organizing networking) et la garantie d'applications essentielles à tout moment

Comme les réseaux de campus transportent un nombre croissant de services essentiels, l'expérience des utilisateurs et des services sur le réseau influe directement sur l'efficacité opérationnelle et de collaboration des entreprises. La solution CloudCampus 2.0 de Huawei y répond en adoptant des technologies d'intelligence artificielle à l'échelle du réseau et en tirant pleinement partie de ses technologies 5G pour aider les entreprises :

Apprentissage intelligent des changements de l'environnement réseau, optimisation et réduction automatique des interférences entre les canaux des réseaux sans fil, et amélioration des performances des réseaux sans fil. Vérifiée par Tolly, la fonction de calibrage radio intelligent de Huawei améliore les performances du réseau de 58 %.

Détection intelligente et automatique de l'itinérance des terminaux et réalisation de la synergie entre les dispositifs pour réduire le taux de perte de paquets à un niveau proche de zéro. D'après les tests effectués dans les laboratoires de Huawei, le taux de réussite de l'itinérance de ses terminaux intelligents s'élève à 100 % sur un réseau sans fil mis en place avec les produits AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei.

Détection intelligente des types d'applications et ajustement dynamique des ressources sur l'ensemble du réseau. Les ressources sont réservées aux utilisateurs et aux applications essentiels pour garantir une expérience sans faille des applications clés, même en cas de congestion inattendue.

Gestion autonome pour assurer le service et éliminer les défaillances en quelques minutes

Le déploiement rapide des services est la clé du succès des entreprises sur le marché. D'habitude il faut des semaines, voire des mois, pour déployer un réseau de campus comptant de milliers de points d'accès Wi-Fi et de commutateurs de campus.

Pour y remédier, la solution CloudCampus 2.0 de Huawei lance iMaster NCE et CampusInsight, qui reposent sur l'IA, pour déployer des réseaux et des services en quelques minutes.

Déploiement réseau en quelques minutes : reposant sur l'architecture ADN (Autonomous Driving Network, ou réseau en gestion autonome), la solution de Huawei n'utilise qu'un seul système pour gérer de manière centralisée les réseaux LAN, WAN et WLAN. Les nouveaux réseaux pour les succursales, les édifices et les entrepôts, pour n'en citer que quelques-uns, peuvent être déployés automatiquement, indépendamment de leur taille ou du lieu, ce qui réduit nettement le temps nécessaire pour fournir des services numériques.

Correction des défaillances en quelques minutes : la solution de Huawei adopte un système d'exploitation et d'entretien intelligent reposant sur l'IA pour analyser en permanence l'expérience de chaque utilisateur, dans chaque application et à chaque instant sur l'ensemble du réseau du campus. En particulier, la nouvelle base de connaissances sur les réseaux câblés et sans fil (contenant plus de 100 règles d'inférence de défaillances) et les algorithmes optimisés de localisation des défaillances peuvent identifier en amont les causes profondes, les localiser et les corriger automatiquement avant que les utilisateurs ne commencent à s'en plaindre.

« Nous entendons mettre en place des réseaux de campus sans fil satisfaisant pleinement les exigences des entreprises pour les activités de bureau et de production et, surtout, qui couvrent toutes les aires urbaines pour redéfinir notre expérience de vie, de bureau et des déplacements », a déclaré Li Xing, le Président du domaine réseau de campus, Gamme de produits Datacom de Huawei. « Cela nous permettra d'entrer dans l'ère de l'intelligence entièrement sans fil atteignant des vitesses de l'ordre du gigabit, ce qui correspond tout à fait aux objectifs de la solution CloudCampus 2.0 de Huawei, avec son architecture et ses produits entièrement mis à niveau. »

« Nous continuerons d'aider les clients à bâtir des réseaux de campus qui durent et dont les caractéristiques se définissent par leur super-capacités, une expérience intelligente et une gestion autonome. En adoptant l'architecture réseau de campus intelligent, nous fournissons aux clients, comme toujours, un réseau numérique assurant une expérience ultra-rapide », a-t-il ajouté.

Depuis son lancement commercial en 2017, la solution CloudCampus de Huawei s'est mise au service de clients de plus de 100 pays et régions. En janvier 2020, la solution CloudCampus de Huawei a été nommée « Choix des clients » par Gartner Peer Insights. Grâce à la toute nouvelle version de CloudCampus 2.0, Huawei continuera d'aider les acteurs de tous les secteurs à bâtir des réseaux prêts pour le numérique et répondant aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Huawei Campus Network Solution

