Huawei lance la solution CloudFabric 2.0, qui fait entrer les réseaux de centres de données dans l'ère de l'intelligence

SHENZHEN, Chine, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Lors du Sommet mondial des analystes de Huawei (HAS) 2020 qui s'est récemment tenu à Shenzhen, Huawei a lancé sa solution pour réseau de centres de données CloudFabric 2.0, une solution modernisée qui offre une super-capacité de 400GE à haute densité, une expérience intelligente sans la moindre perte de paquets et une conduite autonome, ce qui fait entrer les réseaux de centres de données dans l'ère de l'intelligence.

« Alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle se généralise dans tous les secteurs, les centres de données d'entreprise qui prennent en charge un grand nombre de services essentiels évoluent dans le 'cerveau' des entreprises », a déclaré Leon Wang, président du domaine de réseau de centres de données de Huawei. « Nous entrons dans une ère de l'intelligence où les données sont un facteur essentiel de la production. Les réseaux de centres de données font face à une série de défis, tels que la multiplication par dix du volume des données, une perte de puissance de calcul provoquée par la perte de paquets, ainsi que le retard des délais de commercialisation et la rectification des défauts. »

La solution CloudFabric 2.0 de Huawei relève ces défis en utilisant les capacités essentielles suivantes :

Super-capacité : les nouveaux commutateurs de centres de données Huawei CloudEngine prennent en charge des cartes de ligne 400GE à 48 ports présentant la plus haute densité par emplacement de l'industrie, ce qui se traduit par un châssis ayant une capacité de commutation six fois supérieure à la moyenne de l'industrie. Les commutateurs offrent également une compatibilité totale avec les cartes 10GE, 40GE, 100GE et 400GE, ce qui permet une évolution en douceur.

Expérience intelligente : Huawei a amélioré l'algorithme iLossless basé sur l'IA pour mettre en œuvre un contrôle dynamique de la congestion et un réglage en circuit fermé en temps réel de la programmation des files d'attente en fonction de l'état réel du trafic sur le réseau. Cela garantit une perte nulle des paquets de données et des performances optimales du réseau en temps réel, ainsi qu'une puissance de calcul totalement libérée.

Conduite autonome : s'appuyant sur le dernier système de gestion et de contrôle de réseau de conduite autonome de Huawei - iMaster NCE-Fabric - la solution met en œuvre le premier réseau de centre de données pour la conduite autonome de niveau 3 de l'industrie, elle multiplie par trois l'efficacité du déploiement au jour 0 (planification et conception), réduit les erreurs de configuration de 40 % au jour 1 (prestation de services) et met en œuvre l'évaluation de la santé du réseau en temps réel et le dépannage « 1-3-5 » au jour N (gestion de l'exploitation), ce qui va dans le sens de l'autonomie et l'autoréparation.

Leon Wang a ajouté : « Les données deviennent de plus en plus une ressource stratégique importante et un nouveau facteur pour la production, et l'IA s'est généralisée dans les nombreuses phases du traitement des données. C'est pourquoi nous avons amélioré notre solution CloudFabric pour construire des réseaux de centres de données à ultra-haut débit, sans perte et entièrement intelligents, qui aident les entreprises à extraire des renseignements des données, à accélérer la transformation numérique et à promouvoir le développement de l'économie numérique ».

En résumé, cette version n'est pas seulement une amélioration de la solution de Huawei, mais aussi une innovation faite conjointement par Huawei et des clients de premier plan des secteurs de la finance, de l'Internet et des opérateurs. En adoptant le concept de réseaux de centres de données de pointe dans l'ère de l'intelligence, les produits et solutions pour réseaux de centres de données de Huawei ont déjà été utilisés par plus de 9 200 clients dans le monde entier et continueront à s'efforcer de créer plus de valeur au profit des clients.

