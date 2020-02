Huawei lance le meilleur réseau 5G pour faciliter la réussite des entreprises

Comme le dit un proverbe chinois, « pour devenir riche, vous devez d'abord construire une route ». De même, le succès commercial sur 5G des opérateurs doit être construit sur le réseau 5G le plus avancé qui devra être simplifié, intelligent, respectueux de l'environnement et compatible avec une bande passante ultra-rapide et une IA de bout en bout.