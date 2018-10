Huawei lance le Programme d'habilitation pour les développeurs d'IA

SHANGHAI, 13 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé son Programme d'habilitation pour les développeurs d'IA lors du HUAWEI CONNECT 2018. Ce programme aidera Huawei à collaborer avec les développeurs, les partenaires, les universités et les institutions de recherche. Huawei utilisera le programme pour bâtir un meilleur écosystème de développement, capable de soutenir les ressources, les plateformes, les cours et les solutions conjointes d'IA. Huawei entend travailler avec des partenaires pour bâtir un écosystème d'IA abordable, efficace, fiable et inclusif.

D'après Zheng Yelai, vice-président de Huawei et président de Huawei Cloud BU, le Programme d'habilitation pour les développeurs d'IA de Huawei offre une plateforme destinée à la communication technique, à la formation des talents et à l'innovation, pour les développeurs, les tuteurs et les partenaires de Huawei.

Pour les développeurs, le programme comprend les éléments suivants :

20 heures de formation préliminaire gratuite

Stage de formation sur l'IA pour les débutants d'une durée de trois semaines

Compétitions destinées aux développeurs d'IA

Camp d'incubation d'innovation permettant aux meilleurs talents de contribuer à la transformation de la réussite de la R&D en applications commerciales

Huawei soutiendra ses partenaires de la manière suivante :

En élaborant des solutions conjointes basées sur la plateforme informatique d'IA ainsi que sur la plateforme de développement de Huawei, afin de promouvoir l'application de l'IA dans de multiples secteurs

En mettant en œuvre une alliance de promotion de l'IA afin de créer un laboratoire d'innovation conjoint

En fournissant 1 000 ensembles d'environnements de développement gratuits, comprenant des modules et des tableaux de développement

En fournissant aux plus de 20 premiers partenaires des ressources d'experts, des solutions conjointes compatibles, un support supplémentaire pour les lancements de produits d'IA, ainsi qu'une mise en œuvre technique

En partageant des ressources de marché avec des partenaires, en collaborant étroitement pour développer davantage le marché

Pour les universités et les instituts de recherche, le plan de développement des talents d'IA de Huawei comprend :

Un investissement de plus de 140 millions USD (comprenant les ressources HUAWEI CLOUD AI et les suites d'IA) dans la formation des talents d'IA.

et les suites d'IA) dans la formation des talents d'IA. La coopération avec les universités et les instituts de recherche scientifique pour développer des cours d'IA, publier des manuels, et soutenir la recherche scientifique ainsi que la formation des talents.

L'aide apportée aux universités et aux instituts de recherche pour la création d'universités et d'instituts d'IA, en les aidant à bâtir des laboratoires d'IA, ainsi qu'en participant à des programmes portant sur l'IA organisés par le ministère de l'Éducation.

En aidant les universités à former les professeurs d'IA. La possibilité pour les étudiants de passer des examens pour obtenir des certificats d'IA Huawei.

L'appui à la participation des universités à la communauté cloud ouverte de Huawei, et la création d'une plateforme de communication entre les universités, les instituts de recherche et les experts d'IA de Huawei.

L'offre aux universités et institutions de recherche de la puissance et des technologies informatiques sur la plateforme d'IA de Huawei, afin de promouvoir la recherche scientifique et l'exploration dans le domaine de l'IA.

À l'heure actuelle, Huawei a débuté le développement des talents d'IA dans huit universités en Chine, parmi lesquelles l'Institut des sciences de l'information multidisciplinaires de l'Université Tsinghua, l'Université de sciences et de technologies de Chine, l'Université du Zhejiang , l'Université Jiao-tong de Shanghai , l'Université de Nankin, l'Université du sud-est, l'Université Xidian, et l'Institut d'acoustique de l'Académie chinoise des sciences.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur leader mondial d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC), ainsi que de dispositifs intelligents.

Pour en savoir plus, retrouvez Huawei sur Internet à l'adresse www.huawei.com.

Related Links

https://www.huawei.com