Huawei lance le programme Flash Only+ pour accélérer tous les secteurs d'activité

Les entreprises peuvent donner un coup d'accélérateur grâce à un stockage 100 % flash obtenu à un prix de stockage hybride

SHENZHEN, Chine, 1er juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Huawei a tenu sa journée mondiale des TI en ligne, placée sous le thème « Flash Only+ accélère tous les secteurs d'activité ». Huawei a lancé Flash Only+, un programme conçu pour que le stockage 100% flash bénéficie plus rapidement à tous les secteurs d'activité.

« En sa qualité de fournisseur d'infrastructure TIC, Huawei s'est engagée à développer une infrastructure de données simplifiée d'IA pour aider les clients à accélérer leur transformation numérique. Les technologies clés qui se profilent derrière l'infrastructure de données simplifiée de l'IA sont entièrement intelligentes, entièrement IP, tout cloud et 100 % flash. Le programme Flash Only+ est un accélérateur 100 % flash qui apportera les avantages du stockage 100 % flash à un grand nombre de secteurs d'activités pour faire avancer la transformation numérique », a déclaré Huang Congliang, vice-président du département des solutions de stockage des données et de vision par ordinateur de Huawei.

L'ère du « tout-flash » est arrivée. Le stockage 100 % flash se distingue tout particulièrement en matière de performances, de fiabilité, d'espace et de consommation d'énergie, mais tous les clients ne choisissent pas le stockage 100 % flash. Ceux qui voulaient passer au stockage 100 % flash sont soit découragés par des préoccupations techniques, soit par son prix.

Le programme « Flash Only+ » élimine les soucis techniques liés à l'utilisation du stockage 100 % flash pour les services essentiels à l'organisation

Le programme « Flash Only+ » de Huawei permet aux clients d'accélérer grandement les activités essentielles en offrant le meilleur niveau que l'on puisse trouver sur le marché en termes de performance, de fiabilité et d'efficacité du stockage 100 % flash : OceanStor Dorado. OceanStor Dorado de Huawei offre une fiabilité à quatre niveaux atteignant 99,99999 % et tolère sept pannes de contrôleur sur huit sans entraîner d'interruption de service. Ces performances à la pointe du secteur permettront d'atteindre jusqu'à 20 millions d'entrées-sorties par seconde (IOPS) avec une latence minuscule de 0,1 ms. Les clients auront l'assurance de pouvoir remplacer et améliorer les systèmes sans aucune migration de données sur une durée de 10 ans.

Le programme « Flash Only+ » offre des avantages techniques de premier plan permettant de rendre le stockage 100 % flash plus rentable

Le programme « Flash Only+ » permet aux clients de bénéficier de performances nec plus ultra et de l'efficacité optimale du stockage 100 % flash au prix d'un stockage hybride ayant la même capacité effective. OceanStor Dorado de Huawei utilise le modèle de capacité réelle basé sur la capacité de déduplication et de compression1 pour garantir une capacité réelle jusqu'à cinq fois plus élevée qui réponde aux exigences concrètes. Une fois que la capacité réelle a été convenue, elle est garantie pendant tout le cycle de vie. Le nouveau système 100 % flash peut réduire le coût total de possession (TCO) tout en offrant une expérience de service optimale, ce qui contribue à améliorer le taux d'attrition des clients des entreprises. Ce programme est applicable à la version 6 (V6) d'OceanStor Dorado de Huawei.

Les clients qui adhèrent au programme avant le 31 décembre 2020 vont donner un coup d'accélérateur à leur entreprise grâce à un stockage 100% flash à des prix de stockage hybride. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau local de Huawei ou visiter le site web de Flash Only+.

1 : Le taux de déduplication et de compression varie en fonction du scénario. Pour en savoir plus, veuillez contacter le bureau local de Huawei.

2: Huawei se réserve le droit de fixer les modalités et conditions de ce programme.

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei