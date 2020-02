Huawei lance le programme Huawei ICT Academy 2.0, destiné à former 2 millions de professionnels des TIC dans les cinq prochaines années

C'est en 2013 qu'a été fondé le programme Huawei ICT Academy, dans le cadre duquel Huawei propose des cours de qualité ainsi que des services d'assistance aux universités et hautes écoles pour les aider à former leurs enseignants, à créer et optimiser les spécialisations TIC, à améliorer le système des programmes d'étude et à construire des laboratoires types. La Huawei ICT Academy a également pour mission de présenter les technologies et produits TIC de Huawei aux étudiants universitaires du monde entier, de les encourager à passer la certification Huawei et de développer des talents novateurs axés sur les applications pratiques en matière de technique pour la société comme pour le secteur mondial des TIC. Depuis 2015, Huawei s'est associée à plus de 600 universités internationales pour mettre sur pied des académies TIC Huawei et aider les universités à améliorer leurs capacités d'enseignement en lien avec les TIC et à former plus de 1500 enseignants.