Huawei lance le serveur de stockage de demain, le FusionServer Pro 2298 V5 de nouvelle génération

Le serveur de stockage FusionServer Pro 2298 V5 est un produit d'avant-garde fonctionnant sur le processeur Cascade Lake Refresh, tout nouveau membre de la famille de processeurs Intel ® Xeon ® Scalable. Le serveur prend en charge la mémoire persistante en courant continu Intel ® Optane™ (DCPMM). Le processeur Cascade Lake Refresh offre une fréquence de base allant jusqu'à 3,9 Hz avec une stimulation turbo de 4,5 Hz, ceci représentant un nouveau sommet pour la ligne Xeon d'Intel. Il prend en charge davantage de cœurs et procure des capacités plus élevées de traitement par technologie Hyperthread pour apporter une performance qui est supérieure de 36 % par rapport à ses prédécesseurs.

Le FusionServer Pro 2298 V5 peut abriter 24 disques de 3,5 pouces et 4 disques de 2,5 pouces, de même que 4 disques à semi-conducteur (SSD) NVMe dans un espace rack de 2U, ce qui assure une capacité de stockage pouvant atteindre 450 To. Il offre à la clientèle d'entreprise une densité, une performance et une modularité qui sont élevées, ce qui vous aide à traiter aisément les masses de données générées par les services quotidiens. Grâce à sa facilité de maintenance et de gestion, ce serveur contribue à trancher dans des coûts importants d'exploitation et maintenance, point sensible qui hante les clients de l'industrie depuis des années. Ce serveur de stockage s'adapte à un vaste éventail de scénarios comme le stockage réparti, le stockage défini par logiciel, l'analytique de mégadonnées, la vidéo, la sauvegarde de données, l'archivage et les exigences en données du stockage chaud et du stockage froid. Il propose un stockage rentable de grande capacité pour les clients d'entreprise sur internet et pour le secteur des opérateurs.

Le FusionServer 2298 V5 arbore les avantages suivants :

Un stockage extraétendu : il prend en charge diverses configurations de disques et fournit une capacité de stockage flexible répondant aux exigences de mise à jour avec différents niveaux de capacité de stockage. Il accepte des SSD (disques à semi-conducteur) SATA/SAS ou des SSD PCIe NVMe comme caches, ceci améliorant la performance de lecture / écriture des disques.

Capacité d'extension entrée / sortie élevée : il procure divers ports pour réseaux, à savoir quatre logements PCIe 3.0, deux ports 10GE et deux ports GE LOM , de même qu'une carte mezzanine Open Compute Project (OCP) 2.0.

, de même qu'une carte mezzanine Open Compute Project (OCP) 2.0. Accélération de système : il prend en charge deux SSD SATA M.2 pour installation de systèmes d'exploitation indépendants et lancement à grande vitesse. Les deux SSD M.2 procurent des options de capacité de 32, 64, 240 et 480 Go, et elles acceptent le remplacement à chaud et le matériel RAID. Toutes ces fonctionnalités garantissent une haute fiabilité de système d'exploitation (OS).

De nombreux clients sont à la recherche de moyens pour améliorer les performances de leur système, avec toutefois une consommation d'énergie plus faible. Le Huawei FusionServer 2298 V5 répond à ce point sensible. Il adopte une conception intelligente de la gestion de l'électricité et exploite la technologie de plafonnement de la puissance pour aider les usagers à améliorer leur densité de leur déploiement. En outre, la technologie brevetée de Huawei pour la gestion dynamique de l'énergie (Dynamic Energy Management Technology, DEMT) surveille automatiquement l'utilisation des ressources sur la base des puissances absorbées et ajuste de façon dynamique la puissance minimale en fonction de l'utilisation des ressources en vue d'un fonctionnement de serveur solide et fiable. La consommation d'électricité du serveur peut ainsi être minimisée sans compromettre le fonctionnement du service, tout en réduisant vos frais d'exploitation (OPEX).

Huawei a indéniablement fait ses preuves comme fournisseur de serveurs à la fois en qualité et en quantité. Selon Gartner, société de premier plan mondial dans la recherche et le conseil, le total des expéditions de serveurs Huawei basés sur x86 a représenté un total de 4,31 millions d'unités entre 2012 et 2019. Les performances de ventes ont atteint un pic en 2019 où les serveurs Huawei à 4 logements étaient cette année-là en première place mondiale pour ce qui concerne les volumes des expéditions et des ventes. En tant que partenaire stratégique mondial d'Intel, Huawei s'est attachée à une approche centrée sur la clientèle en prenant des engagements indéfectibles envers la transformation numérique des entreprises et le succès de leurs clients. Un centre de données plus intelligent est essentiel pour remplir cet engagement. À cette fin, Huawei collabore avec Intel pour fournir des solutions et des produits de hautes performances, écoénergétiques, sûrs et fiables.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur mondial de premier plan pour infrastructures et appareils intelligents de technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec nos solutions intégrées s'étendant sur quatre domaines clés – réseaux de télécommunications, technologies de l'information (TI), appareils intelligents et services dans le nuage — nous sommes déterminés à apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer et chaque organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent.

Le portefeuille Huawei rassemble des produits, solutions et services de bout en bout, qui sont à la fois concurrentiels et sûrs. Grâce à une collaboration ouverte avec nos partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos usagers en nous efforçant d'autonomiser les gens, d'enrichir la vie à la maison et d'inspirer l'innovation dans les organisations de toutes formes et de toutes tailles.

Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins du client. Nous investissons fortement dans la recherche de base pour nous concentrer sur des percées technologiques faisant progresser le monde. Nous employons plus de 194 000 personnes et nous intervenons dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour davantage d'informations, veuillez visiter Huawei en ligne sur www.huawei.com ou nous suivre sur :

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1161509/FusionServer_Pro_2298_V5_storage_server.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1161510/FusionServer_Pro_2298_V5.jpg

SOURCE Huawei