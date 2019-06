Huawei lance les solutions LTE-R, de cloud ferroviaire urbain léger et DIS 5G au Sommet mondial des transports publics 2019 de l'UITP

STOCKHOLM, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Lors du Sommet mondial des transports publics 2019 de l'UITP, Huawei a officiellement lancé ses solutions de cloud ferroviaire urbain léger, LTE-R de nouvelle génération et de système intérieur numérique (DIS) 5G. La société a expliqué, sous le thème « Le rail urbain basé sur le cloud, l'art de la mobilité », la façon dont les solutions TIC innovantes créeront une ère de transport ferroviaire numérique entièrement connecté. Les solutions fournissent des services en cloud, une connectivité à large bande et des chemins de fer numériques mieux connectés pour aider les opérateurs ferroviaires à mettre en place des systèmes de transport ferroviaire plus sûrs, plus intelligents et plus efficaces, à améliorer continuellement la capacité de transport et à innover les services.

Solution de cloud ferroviaire urbain léger : Tirant parti des technologies de virtualisation avancées, cette solution convertit les ressources de calcul informatisé, de stockage, de réseau et de sécurité des périphériques physiques en bassins de ressources virtuelles. Ces ressources sont ensuite allouées aux systèmes d'application via des hôtes virtuels, des périphériques de réseau virtuels et des périphériques de sécurité virtuels. Cela permet l'intégration de périphériques de centre de données et réduit les coûts d'acquisition et de déploiement de périphériques. Dotée d'une grande adaptabilité et d'une grande flexibilité, cette solution est adaptée au transport ferroviaire avec une capacité de passagers faible et moyenne (par exemple, tramway, monorail, tram, système Maglev et rail urbain rapide). En outre, elle peut être appliqué à un seul scénario de services de cloud ferroviaire urbain (ISCS/TIAS, centre de convergence ACC/MLC et cloud d'applications de réseaux routiers), et soutient une expansion sans heurt vers les clouds convergés et les clouds ferroviaires urbains.

Solution LTE-R de nouvelle génération : La solution Huawei LTE-R a été entièrement vérifiée par ses partenaires et clients et est déployée en Chine. La solution prend en charge l'évolution et l'interconnectivité orientées 5G avec GSM-R. Ses fonctionnalités avancées incluent de multiples services de liaisons, tels que la voix, la vidéo et les données MCPTT (« Mission Critical Push-to-Talk » ou messagerie vocale instantanée critique à la mission), et elle s'appuie sur un réseau LTE-R pour permettre le contrôle de trains, la régulation de trains, le système d'informations pour les passagers (PIS), la CCTV, et d'autres services ferroviaires. Avec la 5G, la solution permettra un avenir de chemins de fer intelligents où tout est connecté.

Solution DIS 5G Huawei a lancé 5G LampSite, une solution réseau 5G de pointe pour les centres de transport intelligents. Dans le cadre de la solution DIS, 5G LampSite utilise plusieurs technologies avancées pour prendre en charge les technologies LTE et 5G, et permet une installation facile et une exploitation et une maintenance simplifiées. Elle jette les bases des centres de transport intelligents en offrant des services de communication intelligents à un grand nombre de passagers et en permettant une gestion fluide et efficace des flux de passagers, des contrôles de sécurité et des tickets.

Dans son discours de bienvenue à l'UITP, le 9 juin, Eman Liu, président de la division des transports mondiaux du Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Le transport ferroviaire est un système complexe associant chemins de fer, véhicules, AFC et signaux. Pour un environnement interconnecté transparent au sein de ce système, les opérateurs ferroviaires ont besoin de dispositifs de communication pour collecter des données et des plateformes numériques intégrant le cloud, l'IDO, les mégadonnées et l'IA afin de garantir des opérations sécurisées, fiables et efficaces. Huawei souhaite aider les clients ferroviaires à réaliser la transformation numérique en proposant les solutions de cloud ferroviaire urbain et de communications d'exploitation ferroviaire ainsi qu'en collaborant avec des partenaires mondiaux pour faire évoluer les chemins de fer. »

Le Sommet mondial des chemins de fer de Huawei, qui s'est tenu le 10 juin, a attiré plus de 100 organisations de l'industrie, exploitants de chemins de fer, intégrateurs et partenaires, tels que l'UITP, l'Industrial Internet Consortium (IIC) et MTR Corporation Limited, pour partager des pratiques à succès du monde entier.

Lors du Sommet mondial des transports publics 2019 de l'UITP, Huawei et ses partenaires industriels ont présenté les solutions 5G LampSite, LTE, Wi-Fi 6, de réseau IP, de réseau de transport optique, de serveur, de stockage, de cloud ferroviaire urbain et de transports publics intelligents basés sur le cloud, montrant ainsi comment ils fournissent des services de communication fiables de bout en bout pour les transports en commun.

Dernier standard Wi-Fi, Wi-Fi 6 utilise plusieurs technologies 5G pour améliorer la bande passante, réduire la latence et élargir l'accès des utilisateurs.

Les standards de communication LTE trains-sol prônés par Huawei ont été appliqués à des centaines de chemins de fer. Le stand de Huawei présente l'application de la technologie LTE aux services ferroviaires essentiels et non essentiels.

La solution de cloud ferroviaire urbain de Huawei implémente l'interconnexion de plusieurs systèmes de métropolitains, active les mégadonnées de transport urbain et permet l'excellence opérationnelle dans le transport urbain.

La solution de transport public intelligent basée sur le cloud de Huawei fournit des architectures ouvertes polyvalentes et des solutions de bout en bout. Elle répond aux besoins des clients en matière d'exploitation intégrée de la régulation, de la surveillance et de l'annonce des arrêts de bus. En outre, elle prend en charge les paiements mobiles, renforce la supervision de l'exploitation des bus et améliore la qualité du service et la satisfaction des passagers.

Huawei a fourni des produits et des services à 120 000 km de chemins de fer et à plus de 100 chemins de fer urbains. S'appuyant sur une compréhension approfondie des besoins des clients du transport ferroviaire, Huawei explore en permanence l'application de nouvelles technologies dans le secteur, telles que la 5G, le cloud, les mégadonnées et l'IA. Huawei élabore, en collaboration avec ses partenaires, des solutions pour aider ses clients à améliorer leur efficacité opérationnelle, leurs revenus et leurs services passagers.

