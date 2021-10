Huawei lance quatre mises à niveau de sa solution CloudCampus 3.0, permettant aux entreprises de construire un réseau de campus axé sur l'expérience

SHENZHEN, Chine, 9 octobre 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion de HUAWEI CONNECT 2021, Huawei a dévoilé quatre nouvelles mises à niveau de sa solution CloudCampus 3.0 : toutes nouvelles interfaces Wi-Fi 6, nouveaux commutateurs de campus « Solar System », passerelles convergentes d'accès au cloud de classe entreprise et opérations et maintenance intelligentes (F et E). Huawei a également fait la lumière sur un cadre de technologie avancée Wi-Fi 6 pour les réseaux de production sans fil.

Ces mises à niveau réaffirment l'orientation continue de Huawei sur les réseaux de campus axés sur l'expérience. Grâce à ces réseaux, les entreprises bénéficieront d'un accès sans fil haut de gamme et d'un accès optimal au cloud dans un large éventail de scénarios - tels que des lieux de travail intelligents, des bâtiments intelligents et une production intelligente - qui accélèrent la numérisation des industries.

Les entreprises du monde entier reconnaissent de plus en plus l'importance de la transformation numérique. Afin d'accélérer leur transformation numérique, de plus en plus d'entreprises investissent massivement dans des technologies de réseau de pointe, notamment l'Internet des objets (IoT), le sans fil, le cloud et l'intelligence artificielle.

De plus, les utilisateurs et les appareils bénéficiant d'un accès continuent de proliférer sur le réseau de campus. Selon les prévisions d'IDC, d'ici 2025, on comptera 41 milliards d'appareils IoT connectés et plus de 14 milliards d'appareils non-IoT connectés dans le monde. Parallèlement, la cloudification est une tendance croissante parmi les entreprises qui cherchent à déployer des services numériques. Gartner prévoit que plus de 85 % des services aux entreprises seront déployés sur le cloud en 2025.

« À une époque où tous les objets sont connectés intelligemment, les connexions universelles de haute qualité sont essentielles à la veille économique des entreprises et également fondamentales pour leurs services numériques », a déclaré le Dr Li Xing, président du Campus Network Domain, la gamme de produits de communication de données de Huawei. « Tout en 'plongeant dans le numérique', chaque entreprise doit construire un réseau de campus centré sur l'expérience qui relie les êtres et les objets, ainsi que les applications de bureau et de production. Ce n'est qu'alors que les entreprises pourront accélérer la numérisation industrielle. »

Pour accélérer la transformation numérique des entreprises, la solution CloudCampus 3.0 de Huawei est équipée de nouvelles fonctionnalités à quatre niveaux : sans fil, filaire, interconnexion WAN et O&M intelligent.

Les trois capacités sans fil uniques – antenne intelligente à zoom dynamique, itinérance IA et programmation multimédia intelligente – permettent aux entreprises de construire un réseau entièrement sans fil qui offre une expérience continue. Pour élaborer, l'antenne intelligente à zoom dynamique prend en charge de manière innovante les modes omnidirectionnel et haute densité, améliorant considérablement l'expérience utilisateur dans les environnements à haute densité et augmentant la vitesse jusqu'à 20 %. L'itinérance IA résout efficacement le problème des fréquentes interruptions de service pendant l'itinérance dans les coins. Le tout nouveau AirEngine 6761-22T est le point d'accès Wi-Fi 6E le plus performant de l'industrie, atteignant une vitesse de 6,58 Gbps. En tirant parti de ces capacités, les entreprises peuvent construire un réseau tout-gigabit pour bénéficier d'un accès utilisateur « zéro attente », l'interaction à distance et le transfert de fichiers.

Une autre mise à niveau est la solution « Solar System » de Huawei, conçue spécialement pour aider les entreprises à construire un réseau entièrement sans fil pour les bâtiments intelligents. Cette solution introduit un mécanisme PoE (Power over Ethernet) optique-électrique innovant qui permet de déployer des réseaux filaires à la demande, tout comme les réseaux sans fil. Les avantages qui en découlent comprennent un accès facile aux points d'accès sans fil 10GE, un accès intégré à des terminaux IoT disparates, et une réduction des coûts de construction et de déploiement du réseau.

Les entreprises recherchent un accès au cloud rapide, sécurisé et fiable, et la toute nouvelle passerelle NetEngine AR6710 de Huawei détient la réponse. Cette passerelle intègre les fonctionnalités de sécurité, de routage et de commutation, et se distingue par ses performances de 2 Gbps et ses capacités de commutation de 48 gigabits. Elle est également intégrée avec IPS, filtrage d'URL, pare-feu, contrôle de virus, contrôle d'application, ainsi que d'autres fonctionnalités de sécurité, offrant une sécurité solide pour les services de branche. SRv6 SD-WAN est une fonctionnalité unique qui implémente une gestion intelligente du trafic sur tous les chemins sur l'ensemble du réseau pour obtenir une expérience optimale. Avec une telle conception tout-en-un, la passerelle NetEngine AR6710 regroupe effectivement trois appareils en un. Toutes ces caractéristiques font de la passerelle NetEngine AR6710 une passerelle idéale pour une entreprise avec plus de 1 000 utilisateurs, avec un CAPEX inférieur.

Huawei a intégré également un grand nombre de capacités d'IA dans son iMaster NCE pour améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance du réseau du campus et améliorer l'expérience tout au long du cycle de vie, de la planification et de la construction à la maintenance et à l'optimisation.

Au cours des dernières années, le Wi-Fi 6, la plus récente technologie d'accès sans fil reconnue pour sa bande passante plus large et sa plus grande densité d'utilisateurs, a gagné en popularité dans les marchés des entreprises. Mais il ne peut toujours pas répondre pleinement aux exigences de latence ultra-faible de moins de 10 ms, de fiabilité ultra-élevée de 99,999 %, de bande passante ultra-large de plus de 2 Gbps et de sécurité forte.

Pour répondre à ces exigences, Huawei est allé au-delà du Wi-Fi 6 grâce à une innovation continue, et a lancé un cadre technologique Wi-Fi 6, avancé et évolutif, étendant le Wi-Fi des entreprises aux environnements de production. Cette dernière version s'appuie sur la grande capacité, la faible latence et les fonctionnalités de connectivité étendues du Wi-Fi 6, ajoutant trois fonctionnalités uniques : le gigabit réseau, le contrôle intelligent en temps réel, la détection et l'IoT harmonisés.

À l'avenir, Huawei continuera de travailler avec d'autres partenaires de l'écosystème industriel pour développer des solutions WLAN basées sur l'architecture technologique avancée Wi-Fi 6. En procédant ainsi, il sera possible de créer un réseau de production sans fil rapide, stable et intelligent, qui conviendra le mieux à la production et aux services numériques comme la vision artificielle, les opérations à distance et la robotique.

Huawei organise HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l'événement de cette année est Plongez dans le numérique. Nous allons plonger en profondeur dans l'application pratique de technologies telles que le cloud, l'IA et la 5G dans tous les secteurs d'activité, et voir comment elles peuvent rendre les organisations de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, au final, plus résilientes alors que nous nous dirigeons vers la reprise économique. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe locale ou consulter https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

