Huawei lance sa solution FRMCS pour faciliter la transformation numérique du secteur ferroviaire

BERLIN, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a officiellement lancé sa solution Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) lors de l'InnoTrans 2022 et du 9ème Sommet mondial des transports ferroviaires de Huawei à Berlin, en Allemagne, où des invités spéciaux, Wang Guoyu, directeur des opérations de Huawei Aviation & Rail BU, et Li Jie, président de Huawei Enterprise Wireless Domain, ont parlé de son succès. Cette solution est une réalisation remarquable pour Huawei, qui résulte de ses recherches et de sa vaste expérience dans le déploiement des TIC au sein de l'industrie ferroviaire depuis plus de deux décennies. En mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité, la solution FRMCS de Huawei étend les services sans fil train-sol du contrôle et de la répartition des trains à l'O&M ferroviaire, à l'IoT ferroviaire, et plus encore. Elle permet une transformation numérique généralisée du secteur ferroviaire, garantit la sécurité de l'exploitation des trains et améliore l'efficacité des opérations ferroviaires.

Huawei launches the FRMCS solution

La demande pour des réseaux ferroviaires intelligents, avec une énorme capacité de transport ne cesse de croître. La solution FRMCS de Huawei peut non seulement fournir la haute fiabilité et la faible latence requises pour le contrôle et la régulation des trains, mais aussi soutenir de nouveaux services tels que la surveillance de l'état des locomotives, la surveillance de l'exploitation des trains et la répartition visualisée du personnel d'exploitation et d'entretien, améliorer l'exactitude de la prévision des défaillances et l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien.

La solution FRMCS utilise une nouvelle technologie, le 8T8R Smart MIMO, qui lui permet d'obtenir la même couverture dans la bande 1900 MHz que celle du GSM-R dans la bande 900 MHz lorsqu'elle fonctionne avec des appareils de forte puissance des partenaires de Huawei. Cela réduit les coûts de déploiement et de maintenance du FRMCS sur 1900 MHz et simplifie le déploiement des réseaux du FRMCS. En fournissant trois niveaux de redondance, y compris les cartes clés, les éléments de réseau clés et les réseaux sans fil, la solution FRMCS de Huawei élimine les défaillances ponctuelles sur les réseaux, assure une grande fiabilité des appareils et des réseaux, et répond aux exigences du système européen de contrôle des trains (ETCS). Son architecture est conforme aux normes de l'industrie ferroviaire, ce qui facilite l'interconnexion entre les réseaux sans fil et les applications de l'industrie ferroviaire, ainsi que le déploiement de nouveaux services.

Li Jie a déclaré la chose suivante : « L'industrie ferroviaire traverse actuellement une période critique de transformation numérique, alors que les besoins en systèmes de communication sans fil train-sol sont plus élevés que jamais. La solution FRMCS de Huawei peut répondre à ces exigences en intégrant les technologies 4G et 5G de Huawei. Elle peut aider les utilisateurs du secteur ferroviaire à mettre en place des réseaux à large bande sans fil train-sol à haute fiabilité, à large bande passante et orientés vers l'avenir, qui sont sûrs, fiables, convergents, simplifiés et capables d'évoluer à long terme. »

Huawei travaillera avec les organismes de normalisation, les clients et les partenaires du secteur pour promouvoir la maturation et le déploiement commercial à grande échelle du FRMCS, et construire une base numérique sans fil pour les chemins de fer intelligents.

