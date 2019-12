Huawei lance son centre d'innovation et d'expérience 5G au Royaume-Uni

Ce centre met en avant certaines des utilisations les plus intéressantes de la 5G au Royaume-Uni et dans le monde. Regardez cette dernière vidéo de Huawei pour découvrir ce qu'il renferme.

Huawei a construit son centre d'innovation et d'expérience 5G tant pour les clients du Royaume-Uni que pour ceux du monde entier. Le centre devrait remplir trois fonctions principales. Premièrement, Huawei entend veiller à ce qu'il réunisse les services d'application 5G les plus récents du Royaume-Uni et les meilleures pratiques mondiales actuelles liées aux applications 5G. Les clients, gouvernements, universités et l'ensemble des industries comprendront ainsi les bénéfices apportés par la 5G, que ce soit au quotidien, pour les marchés verticaux ou pour les jeunes sociétés. Ils auront une vision claire des nombreux avantages que la 5G leur réserve.

Deuxièmement, quatre grands opérateurs ont d'ores et déjà lancé le service 5G au Royaume-Uni. Plus de 20 villes disposeront de la 5G en 2019, et la couverture pourrait atteindre 90 % de la population du Royaume-Uni d'ici deux ans. Huawei utilisera cette plateforme pour collaborer avec des universités et des incubateurs d'entreprises locaux, soutenir toujours davantage de start-ups et recourir à la 5G afin d'optimiser leurs processus opérationnels et d'augmenter ainsi leur productivité.

Enfin, Huawei se servira de ce centre pour communiquer avec les organisations industrielles, les médias traditionnels et les principaux leaders d'opinion dans le but d'améliorer la compréhension de la 5G, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité, des valeurs économiques et d'autres sujets d'actualité publics liés à la 5G.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=hN3788Xcb7s

SOURCE china.org.cn