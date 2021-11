Huawei lance un partenariat dans le domaine de l'Open Banking avec Neonomics en vue de propulser les services financiers d'AppGallery

Le partenariat fournira aux utilisateurs européens d'AppGallery des services financiers améliorés. Les développeurs auront accès aux outils dont ils ont besoin pour connecter les clients à leurs comptes bancaires dans chaque application, ce qui permettra des paiements plus rapides et sécurisés. Les développeurs peuvent tirer parti de services d'agrégation de données hautement sécurisés directement par l'intermédiaire de Neonomics. L'application de la technologie Open Banking aux applications devrait également réduire les coûts, au profit des développeurs et des consommateurs.

Huawei, aux côtés de Neonomics, a commencé à tester plusieurs fonctionnalités Open Banking sur les services de paiement et de données avec des partenaires sélectionnés dans les pays nordiques, l'Europe étant la prochaine sur la liste.

« Après avoir observé et analysé de nombreux acteurs de l'Open Banking en Europe, nous avons choisi de travailler avec Neonomics en raison de ses performances inégalées de plateforme API et de sa portée pour soutenir nos partenaires à travers l'Europe », a commenté Siri G. Børsum, vice-présidente internationale, Financial Vertical, Global Partnerships & Eco-Development Business Dept chez Huawei Consumer Business Group. « Par-dessus tout, il y a l'adéquation culturelle, qui est primordiale dans nos partenariats. Grâce à notre vision commune et à notre collaboration, nous offrirons aux consommateurs plus de choix et une plus grande autonomie financière. »

La confidentialité et la sécurité des données demeurent une priorité pour Huawei et constituent des caractéristiques clés de ce partenariat. Les applications intégrées à Neonomics bénéficieront de fonctionnalités de sécurité, notamment l'authentification avancée et les contrôles d'intégrité du système, la détection des faux utilisateurs, et les politiques de distribution et de déploiement de services localisés de Huawei.

« Nous sommes fiers de travailler avec Huawei, qui investit massivement dans l'avenir des services financiers. Nous avons une conviction commune en ce qui concerne l'orientation client et la collaboration et, avec notre infrastructure technique au cœur de la proposition de valeur, ce partenariat renforce notre croissance en Europe et sur d'autres marchés clés. Nous estimons que, désormais, tous les éléments constitutifs sont en place pour offrir à une clientèle croissante un moyen plus efficace de maximiser la prochaine génération de services Open Banking. » a déclaré Christoffer Andvig, PDG de Neonomics.

À propos d'AppGallery

AppGallery est un écosystème intelligent qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Son HMS Core permet aux applications de s'intégrer sur différents appareils, offrant ainsi une expérience plus fluide, dans le cadre de la stratégie « 1+8+N » chez Huawei.

À propos de Neonomics

Neonomics est un innovateur dans le domaine de l'Open Banking et permet aux consommateurs de bénéficier de la puissance des services financiers via la zone de couverture unifiée la plus avancée des API bancaires et des piles technologiques des API PSD2 en Europe. L'entreprise relie plus de 150 millions de consommateurs à plus de 2 700 banques.

Pour en savoir plus sur Neonomics, consultez le site ci-après : www.neonomics.io.

