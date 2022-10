Huawei lanceert opslagportfolio voor diverse gegevenstoepassingen in Europa

PARIJS, 21 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Huawei presenteerde op Huawei Connect 2022 Parijs zijn innovatieve 'datagerichte' concept voor de gegevensopslagindustrie. Het bedrijf lanceerde ook scenario-specifieke opslagproducten en -oplossingen die zijn ontworpen om dataproductiviteit voor Europese bedrijven te ontketenen.

"We hopen Huawei's opslaginzichten te delen met onze Europese partners en klanten, en we gaan ook stevig in deze richting", aldus Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect van Huawei Data Storage.

Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect of Data Storage, delivered a keynote speech at Huawei Connect 2022 Paris

Dr. Assaf Natanzon is van mening dat de opslag van gegevens in het digitale tijdperk drie belangrijke veranderingen ondergaat:

De integratie van gedistribueerde databases, big data en AI-technologieën zal de toepassingsscenario's van gegevens diverser maken.

Gegevens worden steeds 'hotter ' en vereisen snellere realtime gegevensanalyses en -verwerking.

realtime gegevensanalyses De digitale veerkracht van bedrijven is belangrijker dan ooit tevoren.

In reactie op de opslagontwikkelingen, houdt Huawei zich aan de 'datagerichte' aanpak en lanceert het scenario-specifieke opslagproducten en oplossingen om Europa's digitale transformatie te ondersteunen.

Multi-cloud

Een combinatie van publieke en particuliere multi-clouds is de beste keuze voor cloud-transformatie. Het delen van gecentraliseerde data-opslag en de implementatie van cross-cloud-applicaties vormen de optimale multi-cloud-architectuur voor ondernemingen. Huawei Storage houdt zich aan deze innovatieve praktijk.

Productie en transacties

OceanStor Dorado All-Flash Storage biedt SAN- en NAS-capaciteiten met toonaangevende betrouwbaarheid en prestaties, wat vooral geschikt is voor financiële kernbanksystemen en ziekenhuisinformatiesystemen (HIS). NAS en SAN gebruiken zowel FlashLink disk-controller-samenwerkingsalgoritmen als SmartMatrix full-mesh-architectuur. Daarnaast biedt OceanStor Dorado de enige actieve NAS-oplossing binnen de sector.

Gegevensanalyse

OceanStor Pacific Scale-Out Storage elimineert knelpunten in gegevensanalyseprestaties, protocollen en capaciteit dankzij doorbraken in architectuur, zoals gegevensstromen die zich aanpassen aan grote en kleine I/O's, hardware met ultra-hoge dichtheid en Erasure Coding (EC)-algoritmen, waardoor de efficiëntie van gegevensanalyse met meer dan 30% wordt verhoogd.

Gegevensbescherming

Huawei Storage biedt uitgebreide gegevensbescherming. In termen van disaster recovery (DR), biedt Huawei meerdere DR-oplossingen, zoals lokale hoge beschikbaarheid (HA) (HA), intra-city active-active, en geo-redundante 3DC. Om back-ups van servicegegevens te maken, levert OceanProtect drie maal grotere back-up-bandbreedte en vijf maal grotere herstelbandbreedte dan vergelijkbare producten van concurrenten, naast met een ultieme 72:1 gegevensreductieverhouding. Huawei Ransomware Protection Storage Solution dekt primaire en back-up opslag, en gebruikt machine learning-modellen om ransomware te detecteren, met een detectiescore van 99%.

Assaf Natanzon merkte op: "in dit tijdperk van gegevensexplosie zijn datatoepassingen booming. Huawei Data Storage zet zich in om een data-gerichte, betrouwbare opslagbasis te bouwen voor diverse toepassingen om dataproductiviteit te ontketenen."

