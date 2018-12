Huawei lanza documento sobre AI Fabric para ayudar a crear una red de centros de datos inteligente y sin pérdidas

SHENZHEN, China, 27 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- Huawei lanzó AI Fabric, Intelligent and Lossless Data Center Network in the AI Era (AI Fabric, red de centros de datos inteligente y sin pérdidas en la era de la IA).

El documento presenta la urgencia y la necesidad de crear una red de centros de datos inteligente y sin pérdidas que aproveche las oportunidades de la IA para monetizar el valor de los datos. Abunda en las ventajas técnicas únicas y los beneficios para los clientes en el uso de AI Fabric para desarrollar una red inteligente y sin pérdida de paquetes, con baja latencia y alto rendimiento. El lanzamiento es una referencia valiosa para la creación de redes de centros de datos de próxima generación.

Según el análisis de los datos, el 67% de los directores ejecutivos de 2.000 compañías transnacionales identificaron la digitalización como núcleo de sus estrategias.

Usar la IA para obtener inteligencia de las enormes cantidades de datos generados durante la digitalización es una práctica común. El informe Global Industry Vision (Visión Global de la Industria, GIV) de Huawei predice que el índice de adquisición de IA llegará al 86% en 2025, y el aprovechamiento de la IA para tomar decisiones, reestructurar modelos y ecosistemas de negocios, y reconstruir las experiencias de los clientes será una fuerza de impulso clave.

La IA está impulsando la transformación de la arquitectura TIC. Los medios de almacenamiento han pasado de las unidades de disco duro (HDD) a las unidades de estado sólido (SSD), el tiempo de latencia se ha reducido 100 veces y las CPU para procesamiento de datos se han convertido en GPU (o incluso en chips de IA dedicados) con una mejora de 100 veces en la capacidad de computación.

Los cuellos de botella de latencia fuerzan la evolución de la comunicación de redes de TCP/IP a RDMA (acceso remoto directo a memoria). La arquitectura de la aplicación distribuida brinda mucha colaboración entre los servidores, y los intercambios de tráfico N:1 y los paquetes de datos de gran cantidad de bytes intensifican la congestión de la red.

La evolución de los protocolos de comunicación y los cambios en la arquitectura de las aplicaciones no solo requieren una transformación de la red, sino también una programación inteligente y un reenvío sin pérdidas para lograr una pérdida nula de paquetes, una latencia baja y un alto rendimiento para la red de centros de datos inteligente y sin pérdidas.

En HUAWEI CONNECT 2018, Huawei lanzó la solución AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network (Red de centros de datos inteligente y sin pérdidas AI Fabric) para ayudar a los clientes a construir redes RDMA compatibles con las redes Ethernet tradicionales.

Esta solución proporciona un rendimiento óptimo sin pérdida de paquetes, con baja latencia y alto rendimiento para los centros de datos. El documento describe la innovación del algoritmo AI Fabric de Huawei en términos de gestión de congestión y control de tráfico. Una red transporta tres tipos de tráfico: LAN, SAN e IPC.

Según el EANTC, un instituto de pruebas independiente de Europa, AI Fabric de Huawei puede reducir realmente la duración de la comunicación entre los nodos de HPC hasta en un 40%, lo cual mejora en gran medida la eficiencia de servicios innovadores tales como la capacitación de IA.

"La popularidad de la red RDMA se está convirtiendo en tendencia, y se ha implementado en algunas de las principales empresas de Internet", afirma Leon Wang, gerente general de Data Center Network Domain de Huawei. "La red de centros de datos inteligente y sin pérdidas se ha convertido en una de las direcciones de transformación de la red en la era de la IA. AI Fabric de Huawei es una solución innovadora en esta era. Acelera la computación de datos y la eficiencia de almacenamiento, y aumenta decenas de veces el rendimiento de las inversiones de las empresas".

AI Fabric de Huawei se ha comercializado con éxito en emprendimientos líderes tales como Internet y finanzas. Ayuda a las empresas de Internet a mejorar la eficiencia en la capacitación en IA y acelerar el uso comercial del control autónomo. AI Fabric ayuda al China Merchants Bank a mejorar el rendimiento del almacenamiento en la nube en un 20% y lidera la era de la banca minorista 3.0.

Para ver el documento completo, visite el siguiente enlace: AI Fabric, Intelligent and Lossless Data Center Network in the AI Era.

Acerca de Huawei

Huawei es un proveedor global líder de infraestructura de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes. Con soluciones integradas en cuatro dominios claves (redes de telecomunicaciones, tecnología de la información, dispositivos inteligentes y servicios en la nube), nos comprometemos a acercar la digitalización a cada persona, hogar y organización para lograr un mundo totalmente conectado e inteligente.

La cartera de productos, soluciones y servicios integrales de Huawei es competitiva y segura. Mediante la colaboración abierta con socios del ecosistema, creamos valor duradero para nuestros clientes y trabajamos para empoderar a las personas, enriquecer la vida en el hogar e inspirar la innovación en organizaciones de todos los tamaños y formatos.

En Huawei la innovación se centra en las necesidades de los clientes. Invertimos fuertemente en investigación básica y nos concentramos en los avances tecnológicos que impulsan al mundo. Tenemos más de 180.000 empleados y operamos en más de 170 países y regiones. Huawei, fundada en 1987, es una compañía privada totalmente perteneciente a sus empleados.

Para más información, visite a Huawei en Internet en www.huawei.com o síganos en:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

FUENTE Huawei

Related Links

http://www.huawei.com



SOURCE Huawei