Huawei lanza la Digital Power Zero Carbon Network Solution

"La Zero Carbon Network se ha convertido en un objetivo estratégico importante para los operadores líderes en todo el mundo", comentó Zhou Taoyuan. En el contexto de neutralidad de carbono, la energía renovable desempeñará un papel vital en la industria de la energía en el futuro. El consume de la energía TIC global está aumentando continuamente. Se estima que para 2030, el consumo de electricidad global llegará al 5%. La baja carbonización y reducir el consumo de energía son las dos direcciones de desarrollo claves de los operadores.

Zhou Taoyuan señaló que Huawei Zero Carbon Network Solution, convergiendo con Intelligent Power Cloud, promueve que los operadores se muevan hacia un desarrollo de bajo carbono, verde y sostenible cuando se confronta con retos en interior y exterior.

La Huawei Zero Carbon Network Solution incluye Simplified Site, Simplified Equipment Room, Simplified and Simplified DC y Green Power for All.

En primer lugar, Simplified Site, transformación de sitio de interior a exterior y a sitio blade. De este modo, el espacio pasa a cabina y luego al poste. El completo despliegue de sitio basado en poste ayuda a reducir el consumo eléctrico y ahorrar la tarifa eléctrica y tarifa de alquiler.

En segundo lugar, Simplified Equipment Room permite a las cabinas sustituir espacios para nuevas construcciones. Para expansión de la capacidad, libre de nuevo espacio, libre de modernización por cable y libre de nueva AC permite ahorrar consumo de energía, espacio e ingeniería.

Adicionalmente, Simplified DC permite remodelar la arquitectura mediante una construcción totalmente prefabricada y modular, recortando el TTM de 20 a 6 meses. El mantenimiento predictivo y mejora de eficiencia se logran remodelando la energía basada en soluciones de alta densidad, eficiencia y ahorro de energía. Reshaping Cooling se consigue a través de Indirect Evaporative Cooling e iCooling. En comparación con las soluciones tradicionales, la PUE se reduce un 17%. La solución de operación y mantenimiento inteligente se utiliza para remodelar la operación y mantenimiento, mejorando la eficacia de operación y mantenimiento un 35%.

Finalmente, Green Power for All permite que la energía verde entre en los sitios, salas CO y centros de datos para lograr todos los escenarios con acceso solar y lograr conexiones verdes y computación verde.

Las cuatro soluciones anteriores convergen con la Intelligent Power Cloud para reducir los costes de consume de energía y mejorar la eficiencia de energía finalmente mediante potencia inteligente que integra fuente, red, carga y almacenamiento.

Huawei Digital Power tiene experiencia profunda en tecnologías de electrónica, información y comunicaciones y tecnologías digitales, y se dedica a la generación de energía verde y consume energético eficiente. La generación de energía verde total es de 325.000 millones de kWh, ahorrando 10.000 millones de kWh de electricidad y equivalente a plantar 220 millones de árboles actualmente. "Contribuir efectivamente a la neutralidad de carbono mundial es nuestro objetivo y misión", comentó Zhou Taoyuan. La Huawei Digital Power Zero Network Solution ayudará a los operadores a avanzar hacia un desarrollo sostenible de bajo carbono y acelerar el proceso de neutralidad de carbono global.

Para más información, visite https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444536/image1.jpg

SOURCE Huawei