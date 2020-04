Huawei mantém crescimento sólido no mercado empresarial em 2019

SHENZHEN, China, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei lançou seu relatório anual de 2019 ontem, detalhando um sólido desempenho empresarial. A receita de vendas globais da empresa em 2019 ficou arredondada em CNY 858,8 bilhões, uma alta 19,1% com relação ao ano passado. A Huawei tem mantido um crescimento sólido no mercado empresarial e atingiu uma receita em vendas globais de CNY 89,7 bilhões, uma alta de 8,6% em relação ao ano anterior. O negócio empresarial da Huawei se tornou um dos principais impulsionadores de crescimento geral da empresa. Até 2019, mais de 700 cidades e 228 empresas que integram a Fortune Global 500 escolheram a Huawei como seu parceiro de transformação digital. Além disso, o negócio empresarial da Huawei possui uma rede de mais de 28.000 parceiros em todo o mundo, o que contribui para até 86% da receita global do grupo de negócios. Por meio dessa rede global de parceiros, a Huawei possibilitou a construção de um ecossistema próspero e interdependente que gera valor para os clientes e para todo o setor.

Em 2019, a Huawei viu uma expansão rápida em negócios empresariais. Com seus esforços ininterruptos em P&D e investimentos em novas tecnologias de TIC, tais como 5G, IA e nuvem, a Huawei alavanca completamente as vantagens colaborativas das novas tecnologias a fim de acelerar a inovação de produtos, digitização do setor e o desenvolvimento inteligente. Além disso, o princípio de "Estar Integrado" tem sido bem adotado em negócios empresariais, de tal maneira que o sucesso é compartilhado com parceiros por meio de políticas corretas, justas, transparentes e simples para com eles.

Inovando produtos e soluções para o mercado empresarial com tecnologias 5G, nuvem e IA de ponta

Durante o ano, a Huawei alavancou a sinergia entre a nuvem, IA e 5G para proporcionar serviços públicos em nuvem e soluções híbridas em nuvem que são estáveis, confiáveis e sustentáveis. A HUAWEI CLOUD lançou mais de 200 serviços em nuvem e 190 soluções, enquanto mais de 3 milhões de usuários e desenvolvedores empresariais atualmente usam a HUAWEI CLOUD para desenvolver produtos e soluções.

Usando a nuvem como base, a Huawei lançou a Huawei Horizon Digital Platform (Plataforma Digital Horizon da Huawei) ao integrar novas tecnologias de TCI, tais como IoT, IA, big data, vídeo, comunicações convergentes e GIS a fim de construir uma base para o futuro mundo digital. De acordo com a empresa independente líder de marketing, o Dell'Oro Group, a Huawei está classificada em primeiro lugar no mercado de AP global de Wi-Fi 6 interno, excluindo a América do Norte, entre os terceiros trimestres de 2018 e 2019, por meio de sua provisão de serviços de qualidade para clientes de vários setores, como educação, varejo, saúde e produção.

Além disso, em 2019, a Huawei lançou o CloudEngine 16800, primeiro switch de central de dados do setor construído para a era do IA, que foi comercialmente implementado em mais de 150 centrais de dados empresariais em todo o mundo. Os três OptiXs, a saber, OptiXtrans, OptiXaccess e OptiXstar, têm sido adotados por mais de 3.800 empresas em 158 países e regiões. De acordo com o relatório da Gartner lançado em setembro de 2019, os produtos de armazenamento da Huawei alcançaram a zona dos Líderes do Quadrante Mágico. A Huawei também lançou duas soluções carro-chefe para o mercado empresarial – HiCampus e HiDC – ao confiar em suas tecnologias de ponta em 5G, transmissão óptica, Protocolo de Internet (IP, na sigla em inglês), networking, e tecnologias de IA, além de praticar inovação colaborativa entre domínios tecnológicos.

Auxiliando governos e empresas a atingirem a transformação digital e acelerando o desenvolvimento em diferentes setores

A Huawei tem uma ampla gama de experiência ao auxiliar governos e empresas a entrar no mundo digital. Em áreas como cidade inteligente, campus, transporte, energia, produção e educação, a Huawei trabalha com parceiros globais para implementar soluções inovadoras e modelos de negócios para gerar novos valores.

Até 2019, a Huawei fez parceria com mais de 4.200 provedores de serviços, atendendo mais de 50.000 clientes em todo o mundo. A empresa participou em projetos de cidade inteligente em mais de 200 cidades em mais de 40 países e regiões, bem como auxiliou mais de 1.000 instituições financeiras com transformação digital em termos de finanças inclusivas, inovação de serviços voltada aos dados e serviços bancários abertos. A Huawei atende mais de 170 linhas ferroviárias urbanas em mais de 70 cidades em todo o mundo, esforçando-se para construir sistemas de transporte integrados para cidades em todo o mundo. A partir da experiência obtida de sua própria transformação digital, a Huawei têm construído campi inteligentes com sucesso para mais de 300 clientes. Por meio de tecnologias de TIC inovadoras, a Huawei ajuda vários setores, incluindo produção e energia, a remoldar suas cadeias de produção e valor impulsionando, ao mesmo tempo, a atualização de seus sistemas inteligentes.

Alimentando parceiros empresariais e construindo um ecossistema próspero

A Huawei estabeleceu 13 OpenLabs em todo o mundo para focalizar o mercado empresarial. Nesses OpenLabs, os parceiros receber suporte sobre a inovação conjunta de soluções, marketing, cultivo de talentos, finanças, cadeias de fornecimento e sistemas de TI a fim de aprimorar continuamente suas capacidades e estimular sua transformação visando a um sucesso compartilhado. Comprometida em partilhar sua experiência, tecnologia e padrões de cultivo de talento, a Huawei tem trabalhado com um enorme número de autoridades no setor de educação, universidades e outros atores no ecossistema de todo o mundo a fim de construir um ecossistema favorável e cultivar talentos de TIC, impulsionando a digitização do setor.

No futuro, a aplicação integrada de 5G, nuvem e IA vai prenunciar um novo mundo no qual todas as coisas sente, permanecem conectadas e atuam de maneira inteligente. A Huawei vai desenvolver produtos inovadores com base nessas tecnologias e proporcionar soluções para satisfazer às necessidades dos clientes. Essas soluções vão apoiar diferentes setores com inteligência e ajudará os clientes a entrarem no mundo digital visando a um maior potencial de desenvolvimento.

Todas as declarações financeiras no Relatório Anual de 2019 foram auditadas de maneira independente pela KPMG, um escritório internacional de contabilidade Big Four. Para baixar o Relatório Anual de 2019, acesse www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2019

