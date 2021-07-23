Huawei меняет формат хранения энергии для экологичного будущего

Компания Huawei Digital Power уже более десяти лет ведет разработки в области накопления энергии, результатом которых стало создание литиевых батарей мощностью свыше 5 ГВтч. Они предназначены для использования при различных сценариях, например для работы на солнечных электростанциях для поставки коммунальных услуг, в частных домах, для энергоснабжения производственных площадок, центров обработки данных и др.

В своем вступительном слове д-р Фан Лянчжоу (Fang Liangzhou), директор по маркетингу компании Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd., описал видение Huawei Digital Power и основные особенности системы интеллектуального хранения энергии. Он отметил следующее: «Видение Huawei Digital Power опирается на цифровизацию энергетики для развития интеллектуального общества при нулевом уровне выбросов углерода. Интеграция цифровых технологий и технологий силовой электроники является ключом к созданию ориентированной на будущее энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии».

По словам д-ра Фана, для решения множества проблем, свойственных традиционным системам хранения энергии, компания Huawei интегрировала цифровые и силовые электронные технологии в фотоэлектрические системы и системы хранения энергии и разработала модульную конструкцию струнного типа. Технологические новинки упрощают управление системой хранения энергии за счет оптимизации на уровне батарейного блока и стоек. Оптимизация на уровне батарейного блока увеличивает емкость заряда и разряда на 6%, а оптимизация на уровне стоек обеспечивает дальнейшее улучшение на 7%. Инновационная архитектура распределенного отвода тепла продлевает срок службы батарей, а интеллектуальные технологии — искусственный интеллект и облачная система управления батареями — повышают безопасность системы от реактивной до упреждающей.

«Разработка компании Huawei для интеллектуального хранения энергии увеличивает пропускную способность, снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает безопасность и надежность и позволяет снизить издержки на 20%, — отметил президент Huawei Smart PV г-н Чен Гогуан (Chen Guoguang) во время своего выступления на виртуальном мероприятии. — Мы стремимся создать полноценную экосистему, комплексное энергетическое решение для потребителей солнечной энергии не только с целью производства такой энергии, но и для ее хранения и потребления. Это еще больше снижает издержки и обеспечивает паритет фотоэлектрической сети на фоне сети хранения энергии PV+».

На фоне снижения стоимости хранения энергии и внедрения технических инноваций рынок аккумуляторов энергии для коммунальных предприятий переживает бум во всех регионах. Ожидается его дальнейший рост. Г-н Сэм Уилкинсон, директор по чистым технологиям и возобновляемым источникам энергии компании IHS Markit, поделился своим прогнозом относительно рынка хранения энергии: «2021 год знаменует собой начало рекордного роста для отрасли. Мы ожидаем, что в этом году отрасль более чем удвоится и впервые достигнет объема свыше десяти гигаватт, что соответствует 28 гигаватт-часам (ГВтч) емкости хранения энергии. Такой рост происходит не только за счет крупных развитых рынков, но и за счет множества новых возможностей», — рассказал г-н Уилкинсон.

Г-н Хорхе де Мигель (Jorge de Miguel), руководитель отдела технических консультаций компании Vector Renewables, представил на мероприятии пять крупномасштабных приложений для аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) и объяснил, как можно использовать широкий спектр услуг BESS для максимизации общего дохода фотоэлектрических электростанций. Еще одним докладчиком на тему новых продуктов для хранения энергии стал г-н Фелипе Эрнандес (Felipe Hernandez), управляющий директор компании FRV X & Engineering. По его словам, автономные BESS, как и гибридные решения для хранения энергии PV+, уже доступны для потребителей по всему миру. Г-н Эрнандес обозначил различные уровни стоимостных стеков обоих подходов.

Г-н Харирам Субраманиан (Hariram Subramanian), технический директор Huawei Smart PV в Европе, познакомил аудиторию с интеллектуальной фотоэлектрической системой струнного типа для хранения энергии от компании Huawei, предназначенной для коммунальных предприятий. Он подчеркнул важность создания стабильной сети на основе модульной структуры, которая обеспечит надежность и устойчивость работы электростанций.

Благодаря широкому применению возобновляемых источников энергии в электросетях решения BESS сыграют значительную роль в ускорении перехода к низкоуглеродному будущему. «Мы убеждены, что интеграция цифровых технологий раскроет весь потенциал хранения энергии, и это позволит отрасли достичь углеродной нейтральности. Вместе мы создадим интеллектуальное общество с нулевым уровнем выбросов углерода и реализуем углеродную нейтральность уже в самом ближайшем будущем», — заключил д-р Фан.

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Информация о компании Huawei

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является одним из ведущих мировых поставщиков умных устройств и продукции для информационно-коммуникационной инфраструктуры. В компании работают более 197 тыс. сотрудников, а ее деятельность ведется более чем в 170 странах и регионах, охватывая более трех миллиардов человек по всему миру.

Концепция и миссия Huawei заключаются в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Для этого компания стремится содействовать повсеместному подключению связи и равному доступу к сетям; привносить облачный и искусственный интеллект во все уголки земли, чтобы обеспечить превосходные вычислительные мощности там, где это необходимо и когда это необходимо; создавать цифровые платформы, помогающие всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переосмысливать пользовательский опыт в области искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни независимо от того, находятся ли они дома, в офисе или в дороге. Для получения более подробной информации посетите сайт компании Huawei по адресу www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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SOURCE Huawei Digital Power