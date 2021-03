Huawei met à niveau trois solutions de réseaux en cloud intelligents, accélérant ainsi la transformation numérique des industries

Le réseau fait partie intégrante de la transformation numérique des entreprises, et les réseaux d'entreprise à l'épreuve du temps doivent offrir une expérience d'accès optimale au cloud, transporter et déployer des services de manière agile, détecter de manière proactive les changements de service et prévoir en permanence les risques liés au réseau.

« Dans le domaine des réseaux IP, Huawei reste déterminé à développer des solutions intelligentes de réseau en cloud, en collaboration avec des partenaires mondiaux, afin d'accélérer la transformation numérique des industries », a déclaré Kevin Hu, président de la ligne de produits de communication de données de Huawei. « Nous sommes convaincus que nos solutions CloudCampus, CloudFabric et CloudWAN, récemment mises à niveau, fourniront une puissance infinie à la transformation numérique des industries. »

CloudCampus 3.0

La solution CloudCampus 3.0 de Huawei est un choix idéal pour les entreprises qui souhaitent préparer l'avenir de leurs réseaux de campus à l'ère du cloud computing. Cette solution se distingue en offrant une expérience sans fil « 100 Mbit/s partout », un réseau mondial unique avec interconnexion SD-WAN à haut débit, une gestion du cloud pilotée par SDN et des opérations et une maintenance (O&M) intelligentes pour les utilisateurs et les applications. Il est également accompagné d'un certain nombre de produits entièrement nouveaux, notamment les AP AirEngine Wi-Fi 6, les commutateurs multi-GE CloudEngine S, les CPE Wi Fi 6 et le NetEngine AR8000 de Huawei. Ces nouveaux produits passionnants permettent aux entreprises d'innover davantage, de libérer la valeur des données, d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, et de garantir la stabilité et la fiabilité des services à l'ère du cloud.

CloudFabric 3.0

La solution de réseau de centre de données hyperconvergé CloudFabric 3.0 de Huawei est la première à atteindre des capacités de réseau de conduite autonome de niveau 3. Il offre une automatisation du cycle de vie complet capable de réduire de 90 % le délai de mise sur le marché (TTM), ainsi qu'un système intelligent d'exploitation et de maintenance à l'échelle du réseau permettant de prévoir de manière proactive 90 % des défaillances. Basée sur une architecture tout Ethernet, cette solution est idéalement équipée pour construire des réseaux de calcul et de stockage sans perte, libérant ainsi 100 % de la puissance de calcul et faisant progresser l'amélioration intelligente des entreprises.

CloudWAN 3.0

La solution CloudWAN 3.0 de Huawei permet aux entreprises du monde entier de créer des réseaux étendus intelligents à l'épreuve du temps, accélérant ainsi leur transformation numérique. À mesure que les entreprises migrent vers le cloud et que les réseaux de production deviennent basés sur l'IP, CloudWAN 3.0 intègre de nouvelles capacités « cinq fois plus » : accès au cloud en un seul bond, transport polyvalent en une seule fibre, programmation rapide en un seul clic, connexion étendue à un seul réseau et sécurité intégrée en un seul arrêt. Ces fonctionnalités permettent d'accélérer le déploiement des services en quelques minutes, de créer un support convergent pour tous les services par le biais d'un réseau unique, de faciliter l'optimisation intelligente du trafic et l'équilibrage des charges, et de permettre une exploitation et une maintenance intelligentes ainsi qu'une sécurité de bout en bout.

Les offres de réseaux en cloud intelligents de Huawei ont été largement plébiscitées dans des secteurs tels que le gouvernement, la finance, les transports et l'énergie. Lors de la conférence Huawei Industrial Digital Transformation 2021, Huawei a également présenté une gamme étendue de solutions de réseau adaptées aux scénarios, notamment la solution de réseau douanier intelligent, la solution de réseau de campus intelligent pour l'enseignement supérieur, la solution de réseau IP intégré d'aéroport intelligent, la solution de réseau financier intelligent, la solution de réseau IP intelligent pour la transmission et la transformation de l'énergie, et la solution de réseau CloudCampus pour le pétrole et le gaz.

Pour aller plus loin, la solution de réseau douanier intelligent de Huawei innove avec une super capacité, une expérience intelligente et des capacités de conduite autonome. Avec cette solution, les clients peuvent accélérer leur transformation numérique et construire une nouvelle base pour les douanes intelligentes, ce qui permet des échanges transfrontaliers plus sûrs et plus pratiques.

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la solution de réseau de campus intelligent de Huawei facilite l'offre d'un enseignement de qualité supérieure en établissant une infrastructure numérique de pointe et en intégrant une sécurité de réseau de bout en bout.

Dans le secteur de l'énergie électrique, la solution de réseau IP intelligent de Huawei pour la transmission et la transformation de l'énergie s'appuie sur des technologies de pointe - telles que le découpage en tranches basé sur FlexE, le tout-Ethernet à très large bande et la gestion et le contrôle intelligents - pour offrir une expérience de réseau déterministe. Cette solution permet aux compagnies d'électricité du monde entier de faire progresser efficacement la transformation numérique de leurs réseaux électriques tout en accélérant la transition vers l'ère de l' « Internet de l'énergie ».

À ce jour, les offres de réseaux en cloud intelligents de Huawei ont servi plus de 12 000 clients dans plus de 140 pays et régions. À l'avenir, Huawei collaborera avec encore plus de partenaires pour permettre davantage d'innovations commerciales, contribuant ainsi au succès d'un large éventail d'industries et établissant une base pour la transformation numérique de l'industrie.

La conférence Huawei Industrial Digital Transformation 2021 s'est tenue du 24 au 26 mars. Pour en savoir plus, cliquez sur https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1474749/EN_HIDTC.mp4

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei