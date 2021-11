Huawei nawiązuje współpracę w dziedzinie otwartej bankowości z Neonomics, dostawcą aplikacji do obsługi usług finansowych AppGallery

Współpraca pozwoli na zaoferowanie użytkownikom aplikacji AppGallery w Europie szerszej gamy usług finansowych i zapewnienie deweloperom dostępu do narzędzi, które będą im potrzebne, aby zagwarantować użytkownikom możliwość połączenia się z ich bankiem z poziomu dowolnej aplikacji, co pozwoli im na szybsze i bezpieczniejsze dokonanie płatności. Deweloperzy mogą korzystać z bardzo dobrze zabezpieczonych usług agregacji danych oferowanych bezpośrednio przez Neonomics. Przewiduje się również, że zastosowanie w aplikacji technologii otwartej bankowości przyczyni się do zmniejszenia kosztów, na czym skorzystają zarówno deweloperzy, jak i konsumenci.