Huawei nommé leader à la croissance la plus rapide du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour le stockage principal

SHENZHEN, Chine, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Huawei se positionne comme un leader dans le Magic Quadrant 2021 pour le stockage principal de Gartner, chef de file mondial de la recherche et du conseil. Ce rapport indique comment le stockage principal de Huawei prend de plus en plus d'ampleur, surpassant l'objectif établi en 2020. De plus, Huawei est le seul fournisseur dans le quadrant des leaders qui a rapidement apporté des modifications dans les deux critères (capacité d'exécution et exhaustivité de la vision). Déjà nommé leader pour 6 années consécutives, Huawei connaît une la croissance rapide découlant du résultat de sa solution exceptionnelle de stockage OceanStor Full Flash.

Voici les avantages concurrentiels offerts par le stockage principal Huawei selon Gartner :

Le système de gestion des données à trois couches et alimenté par l'IA de Huawei permet la gestion croisée, la visualisation, la simulation de la charge de travail et l'analyse pour simplifier les opérations de l'infrastructure.

Huawei a amélioré les capacités de ses produits, ce qui a entraîné une accélération de la croissance et de l'adoption du marché en dehors de sa région de base, l'Asie-Pacifique (APAC).

Les décisions des clients de choisir Huawei plutôt que des produits de la concurrence ont tendance à montrer l'intérêt porté aux prix, à la haute performance et aux investissements dans les initiatives de la feuille de route.

Huawei a commencé la recherche et le développement de technologies de stockage en 2002 et a déployé 12 centres prévus à cet effet dans le monde entier. Avec plus de 4 000 ingénieurs en R et D et plus de 1 000 brevets de stockage, Huawei a dirigé plus de 30 organisations industrielles internationales ou y a participé activement, afin d'améliorer continuellement ses capacités d'innovation et sa compétitivité de base.

Le système de stockage OceanStor de Huawei a été déployé dans plus de 150 pays et régions chez plus de 15 000 clients dans diverses industries, y compris les secteurs des transporteurs, des finances, des gouvernements, de l'énergie, des soins de santé, de la fabrication et des transports. Il constitue une solution idéale pour les clients du monde entier qui souhaitent stocker et traiter leurs données de service.

