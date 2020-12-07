Huawei объявляет имена победителей конкурса Apps Up 2020 Global

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Huawei

Dec 07, 2020, 15:13 ET

Huawei объявляет победителей своего всемирного конкурса инновационных приложений HUAWEI HMS

В конкурсе соревнуются более 3000 команд со всего мира за денежные призы в общей сумме 1 млн долларов США 

  • Более 100 победителей из пяти регионов, участвующих в конкурсе, получили самые высокие призы, каждый из которых составил 15 тысяч долларов США в денежной форме, а также инвестиции бизнес-ангелов и широкие рекламные возможности
  • За время проведения конкурса в магазине AppGallery появились тысячи новых и интересных приложений
  • Полный список победителей опубликован на сайте конкурса Apps Up 2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 7 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- В конкурсе инновационных приложений HUAWEI HMS под названием Apps Up 2020 участвовали более 3000 команд разработчиков из пяти регионов. Окончательный список победителей объявлен сегодня[1].

Huawei Announces Apps Up 2020 Global Winners
Huawei Announces Apps Up 2020 Global Winners
Huawei Announces Apps Up 2020 Global Winners Huawei Announces Apps Up 2020 Global Winners

Конкурс инновационных приложений HUAWEI HMS для разработчиков HMS, проводившийся с июня текущего года в Китае, а также странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока и Африки, привлек к себе участников более чем из 170 стран. Конкурс длился более 100 дней, на протяжении которых конкурсанты находили принципиально новые способы использования сервисов экосистемы HMS Core.

После длительного этапа открытого голосования в сочетании с оценками, проведенными нашей группой экспертов, было отобрано более 100 заявок по следующим категориям:

Лучшее приложение
Лучшая игра
Лучшее социально значимое приложение
Самое популярное приложение
Поощрительная премия

Победители конкурса Apps Up 2020 получают долю от общего призового фонда в размере 1 млн долларов США, а также потенциальные инвестиции бизнес-ангелов и рекламные возможности. Победители также смогут продвигать свои приложения в HUAWEI AppGallery и получат бесплатный доступ к ресурсам HUAWEI Mobile Cloud и мероприятиям, курсам и сертификационным программам Huawei Developers. Кроме того, победители конкурса Apps Up имеют возможность обмениваться идеями с членами жюри конкурса.

Все участники уже опубликовали свои приложения в HUAWEI AppGallery, что обеспечивает им доступ к рынку, насчитывающему миллионы пользователей устройств HUAWEI по всему миру.

Компания Huawei приветствует разработки, представленные в самых различных областях, включая физическое и психическое здоровье, образование, науку, сельскохозяйственное развитие, охрану окружающей среды, транспорт и общественную безопасность. Целью компании Huawei является стимулирование разработки приложений, создающих новый, рациональный образ жизни для всех людей по всему миру.

Вот несколько примеров креативных и вдохновляющих изобретений, появившихся в ходе конкурса Apps Up 2020:

  • Европа. Приложение PlantSnap предоставляет платформу для любителей растений, живой природы и окружающей среды, позволяющую им делиться своими впечатлениями с единомышленниками по всему миру. Благодаря инструментарию HUAWEI Account Kit и другим возможностям экосистемы HMS Core оно может распознавать различные виды растений за считанные секунды.
  • Китай. Приложение Earthquake Map & Alert предоставляет в режиме реального времени и из архивов данные о землетрясениях, получаемые с официальных метеорологических сайтов, помогая нуждающимся в этой информации людям по всему миру. В приложение интегрирован инструментарий HUAWEI Push Kit.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион. Spick & Span — аркадная игра, пробуждающая в игроках стремление к более чистому миру. Помимо встроенного магазина, в приложение интегрированы пакеты Account Kit, Push Kit и HUAWEI Ads.
  • Латинская Америка. SOSMex — приложение с «тревожной кнопкой», позволяющее мексиканским женщинам оповещать своих друзей и родственников о своем местонахождении в тех случаях, когда им угрожает опасность. Это приложение имеет встроенный комплекс HUAWEI Awareness Kit и другие открытые возможности экосистемы HMS Core.
  • Ближний Восток и Африка. Приложение Deaf Sign Language (ASL) помогает пользователям изучать язык жестов, просто произнося слово или фразу, давая им возможность легко общаться с людьми, имеющими нарушения слуха. В приложение интегрированы пакеты HUAWEI Analytics Kit и HUAWEI Account Kit.

Руководитель подразделения потребительских облачных сервисов клиентской бизнес-группы компании Huawei Чжан Пинъань (Zhang Ping'an) заявил следующее: «Мы по-прежнему стараемся предоставлять разработчикам больше возможностей, интегрированных средств разработки и инструментов, стремясь помочь им воплотить свои новаторские идеи в жизнь и донести свои творения до всего мира. Компания Huawei приглашает всех разработчиков в нашу экосистему HMS и с нетерпением ожидает возможности для сотрудничества с целью совместного формирования будущего с использованием передовых технологий».

#HMSInnovateforAll

[1] Имена победителей в регионе «Ближний Восток и Африка» будут объявлены 8 декабря 2020 года

Информация о платформе Huawei Developers

Huawei Developers — платформа, входящая в состав экосистемы Huawei Mobile Services и предоставляющая комплексную оперативную поддержку разработчикам на протяжении всего цикла разработки приложений и сервисов, а также помогающая им реализовывать идеи с полным комплексом возможностей разработки, доступном через HMS Core.

Целью платформы Huawei Developers, насчитывающей уже более 2 миллионов разработчиков по всему миру, является налаживание связей с разработчиками из разных стран в целях создания открытой и современной экосистемы для обмена успешным опытом.

Приложения, создаваемые в системе Huawei Developers, могут публиковаться и распространяться на платформе реализации приложений HUAWEI AppGallery, являющейся одним из первых в мире магазинов приложений, внедряющих систему идентификации разработчиков. Кроме того, он включает в себя четырехуровневую систему обнаружения, обеспечивающую безопасность приложений, и использует собственные алгоритмы для выработки полезных рекомендаций по использованию контента.

Информация об экосистеме HMS Core

HMS Core представляет собой набор инструментов для партнеров Huawei и разработчиков приложений компании, обеспечивающих уникальные новые элементы взаимодействия, которые позволяют в полной мере использовать аппаратные и программные возможности устройств Huawei. Благодаря интеграции HMS Core 5.0 разработчики могут оперативно использовать возможности, обеспечиваемые устройствами Huawei. В настоящее время HMS Core поддерживает более 2 миллионов разработчиков и 55 тысяч приложений по всему миру.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://developer.huawei.com/en

Следите за новостями Huawei Developers:

Facebook: @Huaweidevs 
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LinkedIn: @Huawei Developers 

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SOURCE Huawei

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