Huawei объявляет имена победителей конкурса Apps Up 2020 Global
Dec 07, 2020, 15:13 ET
Huawei объявляет победителей своего всемирного конкурса инновационных приложений HUAWEI HMS
В конкурсе соревнуются более 3000 команд со всего мира за денежные призы в общей сумме 1 млн долларов США
- Более 100 победителей из пяти регионов, участвующих в конкурсе, получили самые высокие призы, каждый из которых составил 15 тысяч долларов США в денежной форме, а также инвестиции бизнес-ангелов и широкие рекламные возможности
- За время проведения конкурса в магазине AppGallery появились тысячи новых и интересных приложений
- Полный список победителей опубликован на сайте конкурса Apps Up 2020
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 7 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- В конкурсе инновационных приложений HUAWEI HMS под названием Apps Up 2020 участвовали более 3000 команд разработчиков из пяти регионов. Окончательный список победителей объявлен сегодня[1].
Конкурс инновационных приложений HUAWEI HMS для разработчиков HMS, проводившийся с июня текущего года в Китае, а также странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока и Африки, привлек к себе участников более чем из 170 стран. Конкурс длился более 100 дней, на протяжении которых конкурсанты находили принципиально новые способы использования сервисов экосистемы HMS Core.
После длительного этапа открытого голосования в сочетании с оценками, проведенными нашей группой экспертов, было отобрано более 100 заявок по следующим категориям:
- Лучшее приложение
- Лучшая игра
- Лучшее социально значимое приложение
- Самое популярное приложение
- Поощрительная премия
Победители конкурса Apps Up 2020 получают долю от общего призового фонда в размере 1 млн долларов США, а также потенциальные инвестиции бизнес-ангелов и рекламные возможности. Победители также смогут продвигать свои приложения в HUAWEI AppGallery и получат бесплатный доступ к ресурсам HUAWEI Mobile Cloud и мероприятиям, курсам и сертификационным программам Huawei Developers. Кроме того, победители конкурса Apps Up имеют возможность обмениваться идеями с членами жюри конкурса.
Все участники уже опубликовали свои приложения в HUAWEI AppGallery, что обеспечивает им доступ к рынку, насчитывающему миллионы пользователей устройств HUAWEI по всему миру.
Компания Huawei приветствует разработки, представленные в самых различных областях, включая физическое и психическое здоровье, образование, науку, сельскохозяйственное развитие, охрану окружающей среды, транспорт и общественную безопасность. Целью компании Huawei является стимулирование разработки приложений, создающих новый, рациональный образ жизни для всех людей по всему миру.
Вот несколько примеров креативных и вдохновляющих изобретений, появившихся в ходе конкурса Apps Up 2020:
- Европа. Приложение PlantSnap предоставляет платформу для любителей растений, живой природы и окружающей среды, позволяющую им делиться своими впечатлениями с единомышленниками по всему миру. Благодаря инструментарию HUAWEI Account Kit и другим возможностям экосистемы HMS Core оно может распознавать различные виды растений за считанные секунды.
- Китай. Приложение Earthquake Map & Alert предоставляет в режиме реального времени и из архивов данные о землетрясениях, получаемые с официальных метеорологических сайтов, помогая нуждающимся в этой информации людям по всему миру. В приложение интегрирован инструментарий HUAWEI Push Kit.
- Азиатско-Тихоокеанский регион. Spick & Span — аркадная игра, пробуждающая в игроках стремление к более чистому миру. Помимо встроенного магазина, в приложение интегрированы пакеты Account Kit, Push Kit и HUAWEI Ads.
- Латинская Америка. SOSMex — приложение с «тревожной кнопкой», позволяющее мексиканским женщинам оповещать своих друзей и родственников о своем местонахождении в тех случаях, когда им угрожает опасность. Это приложение имеет встроенный комплекс HUAWEI Awareness Kit и другие открытые возможности экосистемы HMS Core.
- Ближний Восток и Африка. Приложение Deaf Sign Language (ASL) помогает пользователям изучать язык жестов, просто произнося слово или фразу, давая им возможность легко общаться с людьми, имеющими нарушения слуха. В приложение интегрированы пакеты HUAWEI Analytics Kit и HUAWEI Account Kit.
Руководитель подразделения потребительских облачных сервисов клиентской бизнес-группы компании Huawei Чжан Пинъань (Zhang Ping'an) заявил следующее: «Мы по-прежнему стараемся предоставлять разработчикам больше возможностей, интегрированных средств разработки и инструментов, стремясь помочь им воплотить свои новаторские идеи в жизнь и донести свои творения до всего мира. Компания Huawei приглашает всех разработчиков в нашу экосистему HMS и с нетерпением ожидает возможности для сотрудничества с целью совместного формирования будущего с использованием передовых технологий».
#HMSInnovateforAll
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[1] Имена победителей в регионе «Ближний Восток и Африка» будут объявлены 8 декабря 2020 года
Информация о платформе Huawei Developers
Huawei Developers — платформа, входящая в состав экосистемы Huawei Mobile Services и предоставляющая комплексную оперативную поддержку разработчикам на протяжении всего цикла разработки приложений и сервисов, а также помогающая им реализовывать идеи с полным комплексом возможностей разработки, доступном через HMS Core.
Целью платформы Huawei Developers, насчитывающей уже более 2 миллионов разработчиков по всему миру, является налаживание связей с разработчиками из разных стран в целях создания открытой и современной экосистемы для обмена успешным опытом.
Приложения, создаваемые в системе Huawei Developers, могут публиковаться и распространяться на платформе реализации приложений HUAWEI AppGallery, являющейся одним из первых в мире магазинов приложений, внедряющих систему идентификации разработчиков. Кроме того, он включает в себя четырехуровневую систему обнаружения, обеспечивающую безопасность приложений, и использует собственные алгоритмы для выработки полезных рекомендаций по использованию контента.
Информация об экосистеме HMS Core
HMS Core представляет собой набор инструментов для партнеров Huawei и разработчиков приложений компании, обеспечивающих уникальные новые элементы взаимодействия, которые позволяют в полной мере использовать аппаратные и программные возможности устройств Huawei. Благодаря интеграции HMS Core 5.0 разработчики могут оперативно использовать возможности, обеспечиваемые устройствами Huawei. В настоящее время HMS Core поддерживает более 2 миллионов разработчиков и 55 тысяч приложений по всему миру.
Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://developer.huawei.com/en
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