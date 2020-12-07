Huawei объявляет имена победителей конкурса Apps Up 2020 Global

Конкурс инновационных приложений HUAWEI HMS для разработчиков HMS, проводившийся с июня текущего года в Китае, а также странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока и Африки, привлек к себе участников более чем из 170 стран. Конкурс длился более 100 дней, на протяжении которых конкурсанты находили принципиально новые способы использования сервисов экосистемы HMS Core.

После длительного этапа открытого голосования в сочетании с оценками, проведенными нашей группой экспертов, было отобрано более 100 заявок по следующим категориям:

- Лучшее приложение

- Лучшая игра

- Лучшее социально значимое приложение

- Самое популярное приложение

- Поощрительная премия

Победители конкурса Apps Up 2020 получают долю от общего призового фонда в размере 1 млн долларов США, а также потенциальные инвестиции бизнес-ангелов и рекламные возможности. Победители также смогут продвигать свои приложения в HUAWEI AppGallery и получат бесплатный доступ к ресурсам HUAWEI Mobile Cloud и мероприятиям, курсам и сертификационным программам Huawei Developers. Кроме того, победители конкурса Apps Up имеют возможность обмениваться идеями с членами жюри конкурса.

Все участники уже опубликовали свои приложения в HUAWEI AppGallery, что обеспечивает им доступ к рынку, насчитывающему миллионы пользователей устройств HUAWEI по всему миру.

Компания Huawei приветствует разработки, представленные в самых различных областях, включая физическое и психическое здоровье, образование, науку, сельскохозяйственное развитие, охрану окружающей среды, транспорт и общественную безопасность. Целью компании Huawei является стимулирование разработки приложений, создающих новый, рациональный образ жизни для всех людей по всему миру.

Вот несколько примеров креативных и вдохновляющих изобретений, появившихся в ходе конкурса Apps Up 2020:

Европа. Приложение PlantSnap предоставляет платформу для любителей растений, живой природы и окружающей среды, позволяющую им делиться своими впечатлениями с единомышленниками по всему миру. Благодаря инструментарию HUAWEI Account Kit и другим возможностям экосистемы HMS Core оно может распознавать различные виды растений за считанные секунды.

Приложение PlantSnap предоставляет платформу для любителей растений, живой природы и окружающей среды, позволяющую им делиться своими впечатлениями с единомышленниками по всему миру. Благодаря инструментарию HUAWEI Account Kit и другим возможностям экосистемы HMS Core оно может распознавать различные виды растений за считанные секунды. Китай. Приложение Earthquake Map & Alert предоставляет в режиме реального времени и из архивов данные о землетрясениях, получаемые с официальных метеорологических сайтов, помогая нуждающимся в этой информации людям по всему миру. В приложение интегрирован инструментарий HUAWEI Push Kit.

Приложение Earthquake Map & Alert предоставляет в режиме реального времени и из архивов данные о землетрясениях, получаемые с официальных метеорологических сайтов, помогая нуждающимся в этой информации людям по всему миру. В приложение интегрирован инструментарий HUAWEI Push Kit. Азиатско-Тихоокеанский регион. Spick & Span — аркадная игра, пробуждающая в игроках стремление к более чистому миру. Помимо встроенного магазина, в приложение интегрированы пакеты Account Kit, Push Kit и HUAWEI Ads.

Spick & Span — аркадная игра, пробуждающая в игроках стремление к более чистому миру. Помимо встроенного магазина, в приложение интегрированы пакеты Account Kit, Push Kit и HUAWEI Ads. Латинская Америка. SOSMex — приложение с «тревожной кнопкой», позволяющее мексиканским женщинам оповещать своих друзей и родственников о своем местонахождении в тех случаях, когда им угрожает опасность. Это приложение имеет встроенный комплекс HUAWEI Awareness Kit и другие открытые возможности экосистемы HMS Core.

SOSMex — приложение с «тревожной кнопкой», позволяющее мексиканским женщинам оповещать своих друзей и родственников о своем местонахождении в тех случаях, когда им угрожает опасность. Это приложение имеет встроенный комплекс HUAWEI Awareness Kit и другие открытые возможности экосистемы HMS Core. Ближний Восток и Африка. Приложение Deaf Sign Language (ASL) помогает пользователям изучать язык жестов, просто произнося слово или фразу, давая им возможность легко общаться с людьми, имеющими нарушения слуха. В приложение интегрированы пакеты HUAWEI Analytics Kit и HUAWEI Account Kit.

Руководитель подразделения потребительских облачных сервисов клиентской бизнес-группы компании Huawei Чжан Пинъань (Zhang Ping'an) заявил следующее: «Мы по-прежнему стараемся предоставлять разработчикам больше возможностей, интегрированных средств разработки и инструментов, стремясь помочь им воплотить свои новаторские идеи в жизнь и донести свои творения до всего мира. Компания Huawei приглашает всех разработчиков в нашу экосистему HMS и с нетерпением ожидает возможности для сотрудничества с целью совместного формирования будущего с использованием передовых технологий».

#HMSInnovateforAll

[1] Имена победителей в регионе «Ближний Восток и Африка» будут объявлены 8 декабря 2020 года

Информация о платформе Huawei Developers

Huawei Developers — платформа, входящая в состав экосистемы Huawei Mobile Services и предоставляющая комплексную оперативную поддержку разработчикам на протяжении всего цикла разработки приложений и сервисов, а также помогающая им реализовывать идеи с полным комплексом возможностей разработки, доступном через HMS Core.

Целью платформы Huawei Developers, насчитывающей уже более 2 миллионов разработчиков по всему миру, является налаживание связей с разработчиками из разных стран в целях создания открытой и современной экосистемы для обмена успешным опытом.

Приложения, создаваемые в системе Huawei Developers, могут публиковаться и распространяться на платформе реализации приложений HUAWEI AppGallery, являющейся одним из первых в мире магазинов приложений, внедряющих систему идентификации разработчиков. Кроме того, он включает в себя четырехуровневую систему обнаружения, обеспечивающую безопасность приложений, и использует собственные алгоритмы для выработки полезных рекомендаций по использованию контента.

Информация об экосистеме HMS Core

HMS Core представляет собой набор инструментов для партнеров Huawei и разработчиков приложений компании, обеспечивающих уникальные новые элементы взаимодействия, которые позволяют в полной мере использовать аппаратные и программные возможности устройств Huawei. Благодаря интеграции HMS Core 5.0 разработчики могут оперативно использовать возможности, обеспечиваемые устройствами Huawei. В настоящее время HMS Core поддерживает более 2 миллионов разработчиков и 55 тысяч приложений по всему миру.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://developer.huawei.com/en

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