Huawei обеспечивает переход отраслей на цифровые технологии с использованием инновационных разработок на основе экосистемы HMS

«Компания Huawei стремится к открытию программных, аппаратных и облачных возможностей для отраслевых партнеров. Мы хотим наделить все предприятия и отрасли возможностями для предоставления цифрового опыта большему числу потребителей с помощью инновационных цифровых сервисов», ― заявил Чжан.

Благодаря полностью доступным возможностям, предоставляемым компанией Huawei, партнеры могут реализовывать свой инновационный потенциал и успешно внедрять цифровые технологии. В результате ускоряется процесс цифровизации в таких секторах, как финансы, государственное управление, образование, предпринимательство, развлечения и пр., что позволяет им внедрять более содержательные и технически совершенные цифровые сервисы.

В последние годы компания Huawei работает над обеспечением цифровой финансовой среды, ориентированной на использование передовых технологий мобильной связи. Например, усовершенствовано приложение HUAWEI Wallet, которое теперь имеет ряд принципиально новых функций, включая мобильный кассовый терминал, карту HUAWEI Card и др. Компания Huawei также разработала модуль безопасности, предназначенный для защиты данных, учетных записей, приложений и платежей на основе комплексного механизма обеспечения безопасности и защиты. Сюда входят сертификаты безопасности аппаратного уровня, среда доверенного выполнения (TEE) и облачная система анализа и контроля рисков. Основные возможности HMS также полностью открыты, что дает возможность банкам и другим отраслевым партнерам предлагать расширенный спектр цифровых финансовых услуг.

HUAWEI City Service представляет собой удобную универсальную сервисную платформу взаимодействия с государственными структурами, созданную совместно с партнерами, представляющими местные органы власти. Она охватывает 6 широких областей и более 30 часто используемых государственных услуг, в частности платежные, медицинские и иммиграционные услуги. В будущем пользователи смогут взаимодействовать со всеми ветвями государственной власти через единый идентификатор HUAWEI ID, позволяющий им получать доступ к услугам для местных жителей в любое время и в любом месте.

В сфере образования и трудовых ресурсов компания Huawei запустила онлайн-платформу для координации образовательных и трудовых процессов Link Now, обеспечивающую такие возможности, как обмен мгновенными сообщениями, взаимодействие в прямом эфире и дистанционное обучение. Компания Huawei стремится сделать образование и сотрудничество между рабочими группами более доступными посредством расширения технических возможностей. Таким образом, каждый пользователь Huawei в мире может насладиться расширенным и более эффективным сервисом.

Кроме того, в рамках данного мероприятия компания Huawei объявила о внедрении специализированной платформы HUAWEI Business Touch. На этой платформе поставщики могут своевременно направлять рекламные или сервисные сообщения своим клиентам. Эти сообщения могут передаваться по различным каналам, включая приложение HUAWEI Life Service в самом левом окне. Компания Huawei также представила интеллектуальное бизнес-решение на основе интегрированных 2D/3D-карт, навигации с элементами дополненной реальности и других возможностей, а также корпоративное мобильное решение Huawei Enterprise Manager.

Компания Huawei разработала новейшую интеллектуальную систему организации посещения достопримечательностей для индустрии культурного туризма. Пользователи Huawei могут сохранять на своих устройствах такую информацию, как электронное удостоверение личности (eID), пропуска, ключи от автомобилей и гостиничных номеров, а затем автоматически переносить их на HUAWEI AI Pass при подходе к терминалу. После этого достаточно коснуться терминала своим устройством и продолжать заниматься своими делами. Эта комплексная система также предоставляет такие услуги, как рекомендации по составлению маршрутов, актуализация информации по достопримечательностям в режиме реального времени, а также навигация с элементами дополненной реальности. В настоящее время компания Huawei сотрудничает с администрацией объекта Дуцзянъянь с целью реализации новейшей программы туристического обслуживания посетителей.

Компания Huawei представила разработчикам по всему миру пять основных служб, а именно платежную, рекламную, браузерную, картографическую и поисковую. Через экосистему мобильных сервисов HMS Core 5.0 компания Huawei предоставляет передовые программные, аппаратные и облачные возможности, позволяющие партнерам и разработчикам ускорить внедрение инноваций, а также процесс цифровизации. В настоящее время экосистема HMS, разработанная компанией Huawei, является третьей по величине экосистемой мобильных приложений во всем мире, насчитывающей более 1,8 млн зарегистрированных разработчиков по всему миру и 96 000 приложений, интегрированных с HMS Core.

Кроме того, компания Huawei инвестировала 1 миллиард долларов США в свою программу Shining-Star с целью вовлечения разработчиков в экосистему HMS и стимулирования реализации инновационного потенциала в разработке приложений. На фоне планов по дальнейшему расширению программа Shining-Star вдохновила разработчиков на создание в общей сложности более 10 тысяч инновационных приложений по всему миру, включая свыше 1000 партнеров, представляющих вертикально интегрированные отрасли.

Компания Huawei сотрудничает с партнерами и разработчиками по всему миру в целях реализации инновационного потенциала в области цифровой трансформации, а также осуществления программы повышения доступности цифровых технологий для широких слоев населения TECH4ALL. В перспективе компания Huawei намеревается расширить возможности других отраслей и секторов для ускорения процесса их перехода на цифровые технологии. Это позволяет компании Huawei и сотрудничающим с ней отраслям совместно обеспечивать для потребителей более эффективную цифровую среду и повышать качество их жизни.

«Компания Huawei рассматривает своих разработчиков, партнеров и потребителей по всему миру в качестве "звезд, освещающих будущее". Мы надеемся на совместную работу с нашими звездами, которые освещали бы наш путь вперед, создавая новый, более преуспевающий мир», ― добавил Чжан.

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SOURCE Huawei Consumer Business Group