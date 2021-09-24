HUAWEI обновляет серию IdeaHub для ускорения работы систем «Умный класс» и «Умный офис»

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 сентября 2021 г. /PRNewswire/-- На конференции HUAWEI CONNECT 2021 компания Huawei представила IdeaHub Board Edu — новейшую модель из своей серии продуктов для интеллектуальной организации совместной работы (Intelligent Collaboration). Этот новый продукт, представленный во время онлайн-форума, транслируемого на весь мир, предназначен для поддержки цифровизации образовательного процесса и офисной работы. Он имеет ряд усовершенствованных функций, включая умную электронную доску и беспроводное проецирование, облегчающие переход от традиционных форм совместной работы к совместной работе в режиме онлайн.

Серия HUAWEI IdeaHub Board играет важную роль в стимулировании цифрового образования. Она отвечает потребностям учреждений в создании цифровых и совместных учебных классов и обеспечивает возможность гибридного обучения. Интерактивный экран с разрешением 4K обеспечивает пользователям богатое зрительное восприятие с высокой четкостью и реалистичной цветопередачей. Оптическая технология устранения синего света защищает глаза пользователей, не вызывая никаких цветовых бликов. При этом оптическая связь обеспечивает более плавное воспроизведение написанного на доске.

Сотрудники подразделения Intelligent Collaboration компании Huawei также делились примерами повышения степени удовлетворенности пользователей. Новые обновления программного обеспечения позволяют пользователям легко распространять или удалять выводимую на электронную доску информацию путем сканирования QR-кода и блокирования большого экрана при необходимости. Кроме того, они особо отметили контроллер IdeaHub, позволяющий пользователям дистанционно и свободно управлять камерой, микрофонами и динамиками, не подходя к большому экрану.

Выступая на форуме, г-н Пань Йюн (Pan Yong), вице-президент отдела маркетинга систем интеллектуального видеопредставления и интеллектуальной организации совместной работы и реализации решений подразделения корпоративных технологий компании Huawei, отметил следующее: «В большинстве организаций ключевые решения и масштабные идеи принимаются и зарождаются на совещаниях. Серия HUAWEI IdeaHub разработана с учетом этого обстоятельства, что позволяет организациям быстро создавать цифровой центр совместной работы и поддерживать эффективное взаимодействие с командами, рассредоточенными по различным объектам». Разработанная компанией Huawei система «Умный класс» (Smart Classroom), центральное место в которой отведено продуктам серии IdeaHub Board, обеспечивает три основных варианта применения: цифровой класс, класс совместной работы и гибридное обучение — что соответствует требованиям к преподаванию и обучению в различных сценариях и способствует раскрытию потенциала цифрового образования.

Благодаря своему обширному функционалу HUAWEI IdeaHub также подходит для использования в других секторах, включая здравоохранение, финансы, энергетику и др. Университет Козьминского в Польше, недавно развернувший свои умные классы на базе IdeaHub, обращает внимание на то, как это обогатило опыт цифрового обучения.

По мере восприятия отраслями условий своей «новой реальности» ускорение процесса цифровизации стало одним из ключевых приоритетов. Продукты серии HUAWEI IdeaHub предназначены для содействия организациям в решении стоящих перед ними задач и стимулировании развития своего бизнеса.

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