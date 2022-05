Huawei OceanStor Distributed Storage wird 2022 von Gartner Peer Insights als „Customers' Choice for Distributed File Systems and Object Storage" ausgezeichnet

SHENZHEN, China, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Gartner Peer Insights hat Huawei OceanStor Distributed Storage in der Gartner Peer Insights-Studie „Voice of the Customer" 2022 als „Customers' Choice": Distributed File Systems and Object Storage Report ausgezeichnet. Mit 4,9 von 5 Punkten auf der jährlichen Gartner Peer Insights-Plattform belegte Huawei OceanStor Distributed Storage den ersten Platz unter allen globalen Anbietern.