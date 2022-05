-El almacenamiento distribuido Huawei OceanStor es elegido como 2022 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Distributed File Systems and Object Storage

SHENZHEN, China, 10 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Gartner Peer Insights ha reconocido el almacenamiento distribuido Huawei OceanStor como elección de los clientes en el informe 2022 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Distributed File Systems and Object Storage. Con una puntuación de 4,9 sobre 5 puntos en la plataforma anual Gartner Peer Insights, el almacenamiento distribuido Huawei OceanStor se situó en el primer puesto entre todos los proveedores globales.