Huawei ogłasza gotowość platformy sztucznej inteligencji Atlas w skali komercyjnej

Nieodłącznym elementem rozwiązania sztucznej inteligencji pełnego stosu i wszystkich scenariuszy Atlas jest wykorzystanie niesamowitej potęgi obliczeniowej, która pozwala klientom na wykorzystanie przyszłych możliwości na bazie sztucznej inteligencji.

Procesory sztucznej inteligencji Huawei Ascend wykorzystują zalety płynące z zaawansowanej architektury Da Vinci 3D Cube, która umożliwia bardzo wysoką gęstość obliczeniową i wydajność energetyczną dające urządzeniu Atlas niedoścignione możliwości obliczeniowe. Seria produktów Atlas obejmie następujące elementy.

Moduł akceleracji sztucznej inteligencji Atlas 200: mieszczący się w obudowie o wielkości zaledwie połowy karty kredytowej moduł umożliwia analitykę wideo HD w czasie rzeczywistym w 16 kanałach i może być załączony do takich urządzeń końcowych, jak aparaty, roboty i drony.

Zestaw deweloperski sztucznej inteligencji Atlas 200 DK: urządzenie umożliwia deweloperom przygotowanie środowiska w 30 minut i obejmuje środowisko programowania graficznego, które daje nowe możliwości pod względem wydajności. Dzięki wieloscenariuszowym możliwościom procesora Ascend możliwe jest tworzenie programów na zestawie deweloperskim Atlas 200 DK w trybie jednorazowym i wdrażanie ich w scenariuszach Device-Edge-Cloud bez żadnych modyfikacji w kodzie.

Karta akceleracyjna sztucznej inteligencji Atlas 300: karta przyjmuje format połowy wysokości i połowy długości i zapewnia dostęp do standardowych interfejsów PCIe. Karta zapewnia wydajność obliczeniową 64 TOPS INT8 i obsługuje analitykę wideo HD w czasie rzeczywistym z 64 kanałami przy zużyciu 67 W energii. Karta Atlas 300 wyposażona jest w pamięć 32 GB, co znacznie usprawnia wydajność analityki wideo i interferencję przy dużej gęstości.

Stacja końcowa sztucznej inteligencji Atlas 500: zapewniając dużą wydajność, stacja może dokonywać przetwarzania danych w czasie rzeczywistym w konfiguracji Edge. Pojedyncze urządzenie może zapewnić możliwości przetwarzania do 16 TOPS INT8 przy ultra niskim zużyciu energii poniżej 1 kWh dziennie. Opracowana z myślą o złożonych naturalnych środowiskach w konfiguracji Edge stacja Atlas 500 działa stabilnie w surowych warunkach od -40 do +70 stopni Celsjusza.

W trakcie premiery Hou Jinlong, prezes działu produktów i usług w chmurze i sztucznej inteligencji w Huawei podkreślił, że firma wdroży strategię trzy plus jeden w zakresie branży inteligentnych komputerów. Strategia bazować będzie na pięciu typach własnych chipów obliczeniowych, sieciowych, pamięci, zarządzania i sztucznej inteligencji. Huawei zamierza stawić czoła wymaganiom obliczeniowym scenariuszy Device-Edge-Cloud przez wykorzystanie trzech platform: x86, sztucznej inteligencji i ARM. Te trzy platformy są podstawą rozwiązań pełnego stosu, wszystkich scenariuszy sztucznej inteligencji. Jednocześnie Huawei będzie tworzyć ekosystem inteligentnych komputerów dookoła trzech platform, współpracując z partnerami przy tworzeniu podstaw transformacji cyfrowej i inteligentnej klientów.

– Sztuczna inteligencja jako nowa technologia ogólnego zastosowania stanie się podstawą do zmian w każdej branży i organizacji – skomentował Ma Haixu, dyrektor działu inteligentnych komputerów w Huawei. – Firma Huawei od zawsze promowała zapewnianie inkluzywnej sztucznej inteligencji, która jest tania, skuteczna i niezawodna. Jako niezbędny element działalności sztucznej inteligencji Huawei, platforma obliczeniowa Atlas znalazła zastosowanie w inteligentnych miastach, u przewoźników, w świecie finansów, w internecie i branży energii elektrycznej. Firma Huawei podjęła działania innowacyjne wraz z partnerami w zakresie wdrożenia najlepszych praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, które dają klientom dostęp do rozwiązań o wysokiej wydajności i do zastosowania we wszystkich scenariuszach, prowadząc do powszechnej inteligencji – dodał dyrektor.

Dążąc do wprowadzenia powszechnych komputerów inteligentnych z innowacyjnymi chipami, dział inteligentnych komputerów firmy Huawei utworzył całe spektrum produktów, w tym serwery FusionServer Pro bazujące na inteligentnych silnikach zarządzania i akceleracji, platformę obliczeniową sztucznej inteligencji Atlas i platformę inteligentnej jazdy Mobile Data Center (MDC) na bazie procesorów sztucznej inteligencji Ascend oraz serwery TaiShan na bazie procesorów Kunpeng ARM.

Niestrudzenie ulepszając kluczowe chipy i największe zalety produktów, firma Huawei znajduje się w unikalnej pozycji pozwalającej na zapewnianie klientom dostępu do najlepszej mocy obliczeniowej w odpowiedzi na zróżnicowane wymagania aplikacji w różnych branżach. Firma Huawei ciągle poszerza współpracę Cloud-Edge i możliwości wdrażania wszystkich scenariuszy w opracowywaniu zintegrowanych rozwiązań charakteryzujących się prostotą i łatwością w użyciu, tym samym przyspieszając inteligentną transformację branż.

W wydarzeniu Intelligent Computing Tour for China wzięli udział analitycy, klienci branżowi i partnerzy. Firma Huawei zaprezentowała najnowsze trendy rozwoju branży komputerowej, strategię komputerów inteligentnych i różnorodne inicjatywy, w tym platformę obliczeniową sztucznej inteligencji we wszystkich scenariuszach.

Wydarzenie było także możliwością dla całej branży do podzielenia się postępami i praktykami w zakresie sztucznej inteligencji. Do gości specjalnych należeli dr David T. Nguyen, dyrektor Accenture Labs oraz przedstawiciele klientów i partnerów firmy. Uczestnicy dzielili się wiedzą w zakresie trendów sztucznej inteligencji, rozpoznawania twarzy i tworzenia bezpiecznych miast oraz szerzyli informacje na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w logistyce. Prezentacja wyraźnie pokazała namacalne korzyści płynące ze sztucznej inteligencji.

