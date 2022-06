Huawei ogłasza konkurs Tech Arena

PARYŻ, 20 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 16 czerwca Huawei ogłosił konkurs Tech Arena podczas Viva Technology 2022 ‒ jednego z największych w Europie szczytów technologicznych. Konkursy Huawei Tech Arena są sponsorowane i planowane przez laboratoria Huawei z całego świata we współpracy z najlepszymi uczelniami, aby dać studentom z różnych krajów więcej możliwości zdobywania doświadczenia i uczenia się, jak rozwiązywać rzeczywiste problemy.

Xiang Zishang, wiceprezes Europejskiego Instytutu Badawczego Huawei, powiedział, że firma planuje zorganizować co najmniej 10 konkursów Tech Arena dla ponad tysiąca studentów w roku akademickim 2022-2023. Konkursy będą organizowane w wielu krajach, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Niemczech, Finlandii, Belgii, Włoszech, Szwajcarii i Izraelu. Huawei ma nadzieję, że tak systematyczne podejście do organizacji konkursów technologicznych pozwoli większej liczbie uczestników skorzystać z tego programu.

Omawiając planowaną treść konkursu, Xiang powiedział - „Musimy poszerzyć nasze horyzonty i komunikować się z utalentowanymi osobami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i pomóc większej grupie wybitnych talentów rozwijać się i wykazać w ramach konkursów". W związku z tym tematyka konkursów będzie obejmować szeroki zakres przełomowych kwestii technologicznych. Poprzednie konkursy skupiały się na takich aspektach, jak modelowanie sieci optycznych, inteligencja w czasie rzeczywistym i rozwiązania motoryzacyjne.

Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie kodowania, algorytmów, matematyki i inżynierii, aby rozwiązać rzeczywiste problemy branżowe. W każdym z konkursów wyłonionych zostanie sześciu zwycięzców, którzy otrzymają nagrody pieniężne lub produkty konsumenckie Huawei, takie jak inteligentne zegarki czy laptopy.

Konkursy technologiczne, takie jak Tech Arena, zapewniają lokalnym talentom platformy do doskonalenia swoich umiejętności i tworzą pomost między przemysłem a środowiskiem akademickim, umożliwiając utalentowanym studentom poznawanie nowych sposobów zastosowania wiedzy teoretycznej w podejmowaniu praktycznych wyzwań. Wartość komercyjna tej wiedzy stanowi z kolei siłę napędową nowych badań i przełomowych odkryć.

Dario Rossi, dyrektor laboratorium w Centrum Badawczym Huawei w Paryżu, podkreśla - „Ci, którzy dziś studiują, w przyszłości będą naukowcami. Wczesne zetknięcie się z interesującymi i trudnymi problemami może ich zmotywować do rozpoczęcia kariery na wysokim poziomie."

Huawei prowadzi obecnie w Europie szereg ośrodków badawczo-rozwojowych, w których pracują przede wszystkim lokalni naukowcy. Firma współpracuje również z ponad 300 uczelniami i 900 instytutami badawczymi na całym świecie w zakresie pozyskiwania talentów i realizacji badań. W 2021 r. roczne wydatki firmy na finansowanie uczelni i partnerstwa wzrosły do 400 mln dolarów. Był to większy wzrost niż w latach poprzednich.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu Tech Arena można znaleźć na stronie: xianti.fr

