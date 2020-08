Huawei ogłasza uruchomienie na skalę globalną nowego centrum gier na urządzenia mobilne - HUAWEI GameCenter

GameCenter jest kompleksową platformą zapewniającą niepowtarzalną jakość, wzbogacając wrażenia graczy dzięki dwu podstawowym usługom - usługi oparte na treściach i bonusy dla użytkowników. Dzięki GameCenter użytkownicy mają dostęp do gier w przedsprzedaży oraz nowych i popularnych wydawnictw. Użytkownicy mogą również korzystać z ekskluzywnych pakietów i zniżek na gry online w ramach rozgrywek, które służą do rozbudowywania profili, uzyskiwania dostępu do dodatkowych zniżek i innych wspaniałych korzyści. Do najważniejszych z nich należą:

Otrzymywanie najświeższych informacji o nowych wydaniach gier i możliwość ich wypróbowania

GameCenter jest platformą do globalnego udostępniania wybranych gier dostępnych wyłącznie na platformie Huawei. Należą do nich m.in. Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road i Ellr Land.

Użytkownicy mogą również znaleźć na platformie nowe gry, takie jak m.in. Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos i Goddess MUA.





Do popularnych gier dostępnych w ramach GameCenter należą: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world i wiele innych.





Użytkownicy znajdą kilka pakietów bonusów wyłącznie na HUAWEI GameCenter. Na przykład grając w Last Day Rules: Survival i Starship Legion-AMG, użytkownicy mogą otrzymać wyjątkowe pakiety korzyści, takie jak złote monety i oferty ograniczone czasowo, które sprawią, że rozgrywka stanie się ciekawsza. Oprócz tego użytkownicy mogą liczyć na korzyści-niespodzianki, które będą odkrywać w miarę poznawania nowego centrum gier.

Dzięki GameCenter twórcy gier mogą przyciągnąć i zatrzymać graczy na całym świecie, odnosząc sukces w branży

Dla twórców gier współpracujący z Huawei uruchomienie GameCenter oznacza szansę na dotarcie do szerszej grupy odbiorców liczącej ponad 700 milionów użytkowników urządzeń Huawei w skali globalnej. 1,6 miliona twórców usług mobilnych Huawei (Huawei Mobile Services, HMS) tworzy nowe unikatowe wrażenia na bazie możliwości funkcji Chipset-Device-Cloud firmy Huawei. Ci twórcy również zyskują możliwość dotarcia do najwierniejszych fanów za pośrednictwem ekosystemu HMS, który zapewnia dostęp do kompleksowych funkcji obejmujących wszystkie scenariusze, globalnych kanałów dystrybucji oraz obejmujące cały cykl rozwoju zarządzania operacyjnego i wsparcia. Obecnie HUAWEI GameCenter współpracuje z czołowymi producentami gier na świecie, takimi jak Lilith Games, IGG, Gameloft, Forshow Games itd.

Dla twórców z sektora gier wprowadzenie GameCenter niesie jeszcze więcej korzyści, m.in.:

Bezpłatne profesjonalne usługi związane z oceną dla twórców, dzięki którym otrzymują oni opinie o grach z zagranicy. Opinie te pomagają twórcom w lokalizacji swoich aplikacji, aby ich usługi były bardziej dostosowane do potrzeb graczy na różnych rynkach i przynosiły im więcej frajdy;

Dla twórców, którzy potrzebują integracji swoich gier z HMS Core Huawei zapewni wsparcie techniczne, aby wspomóc integrację z HMS Core w sposób jak najbardziej wydajny;

Dostęp do programu Shining-Star, na który składa się fundusz premii o całkowitej wartości 1 miliarda USD oraz rozmaite usługi. Należą do nich: pełny cykl rozwoju aplikacji, fundusze na innowacje związane z rozwojem, rozbudowa bazy użytkowników, marketing i inne aspekty mające znaczenie dla twórców;

Twórcy współpracujący z Huawei otrzymują znaczny udział w przychodach. Ponadto oferowana jest twórcom przestrzeń reklamowa i promocyjna w ramach GameCenter, aby mogli dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Planowane aktualizacje GameCenter przewidują wewnętrzną platformę społecznościową. Dzięki niej użytkownicy będą mogli korzystać z platformy, aby kontaktować się z innymi graczami, nawiązywać znajomości i tworzyć grupy fanów o tych samych zainteresowaniach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg

