Huawei Open Class aborda ecossistema de aplicativos para smartphones e tendências da indústria

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A série de aulas online e gratuitas da Huawei chega a sexta edição massificando o conhecimento da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e contribuindo para a transformação digital brasileira. No dia 03 de dezembro (quinta-feira) às 18h30, o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e a Huawei AppGallery serão temas da aula transmitida gratuitamente pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

O gerente sênior de Desenvolvimento de Negócios de Ecossistema da Huawei no Brasil, Daniel Dias, irá ministrar o curso que vai destacar o mercado global de smartphones e aplicativos móveis, o ecossistema de serviços da Huawei para desenvolvedores e as tendências de uso da Inteligência Artificial (IA) e Nuvem (Cloud) nos dispositivos celulares.

Huawei AppGallery

Dentro do ambiente de serviços móveis para desenvolvedores, a Huawei oferece acesso ao AppGallery, que é a plataforma oficial para a distribuição de aplicativos da Huawei e está entre os três maiores marketplaces de aplicativos do mundo. Disponível em mais de 170 países, a plataforma contabiliza mais de 506 milhões de aplicativos, 2 milhões de desenvolvedores registrados e a marca de 261 bilhões de downloads somente no primeiro semestre de 2020. Consumidores e desenvolvedores do mundo inteiro buscam, publicam, gerenciam e compartilham aplicativos de forma segura pelo AppGallery.

"Nosso ambiente, o Huawei Mobile Services, proporciona aplicativos próprios e 48 serviços aos desenvolvedores, o que inclui o AppGallery. É uma grande oportunidade para estudantes, desenvolvedores e demais profissionais de mercado aprenderem sobre as inúmeras possibilidades que o nosso ecossistema oferece, incluindo a utilização de IA e Cloud nos aplicativos dos dispositivos móveis, uma tendência na indústria", explicou o gerente sênior da Huawei no Brasil, Daniel Dias, e instrutor do curso.

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – AppGallery

Data: Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Link: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/

FONTE Huawei

SOURCE Huawei