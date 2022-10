Huawei organise la Journée européenne de l'innovation à Paris

Travailler avec des partenaires locaux pour stimuler l'innovation

PARIS, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a accueilli la Journée européenne de l'innovation 2022 aujourd'hui à Paris, sous le thème de « Innovation ouverte pour une Europe durable ». L'événement a réuni des innovateurs du monde entier qui travaillent à la construction d'une « Europe numérique » et qui explorent la manière dont la technologie numérique peut être utilisée pour protéger l'environnement.

Le programme a débuté par un discours d'Ardiana Maldonado, membre du Parlement européen, qui a abordé le thème de « l'innovation, notre meilleur outil pour relever les futurs défis mondiaux ». Elle a souligné que l'Europe avait un besoin urgent d'innovation numérique pour relever les défis futurs. Elle a également appelé à la création d'un véritable écosystème ouvert où les entreprises, les start-ups, les universités et les décideurs politiques peuvent travailler ensemble afin de garantir que l'Europe continue à mener la charge dans les années à venir.

Gaël Blondelle, vice-président du développement de l'écosystème à la Fondation Eclipse, l'une des plus grandes communautés de logiciels libres de l'UE, a également fait une présentation préconisant des solutions de logiciels libres aux défis de l'innovation auxquels l'Europe est actuellement confrontée, et Dario Rossi, directeur du laboratoire A14NET et du laboratoire DataCom au Centre de recherche de Huawei à Paris, a expliqué comment Huawei contribue à la science et à l'innovation en France et en Europe.

Un écosystème ouvert alimenté par les technologies numériques peut accélérer la croissance de l'Europe

Rainer Terlutter, vice-président des solutions industrielles pour Empolis Information Management, a expliqué lors de l'événement pourquoi l'innovation dans les technologies numériques est si importante pour l'Europe, en déclarant : « Les produits et services intelligents basés sur l'intelligence artificielle et les connaissances intelligentes sont le moteur de la numérisation. »

David Chquiry, PDG et fondateur de Green Tech Innovations, a également ajouté : « En travaillant ensemble, nous pouvons utiliser l'informatique périphérique et d'autres nouvelles technologies pour créer des solutions écologiques dès la conception. »

L'un des aspects particulièrement intéressants de la Journée de l'innovation 2022 a été la présence de start-ups et de futurs dirigeants qui ont partagé leurs propres succès. Par exemple, Jake Phillips, directeur du développement de l'écosystème d'une communauté de start-ups reconnue internationalement, Dogpatch Labs, a présenté l'écosystème de son entreprise et a souligné le potentiel d'innovation et de croissance de l'emploi qu'il apportera. Il a expliqué que 2021 avait été une année charnière pour l'investissement dans les licornes en Europe, les start-ups étant entrées dans une phase d'hypercroissance. Il a également abordé leur travail dans la conduite d'initiatives politiques positives qui permettent aux start-ups de libérer leur potentiel.

Atul Shrivijay Athavale, responsable de l'écosystème Cloud de Huawei Cloud WEU, a ensuite annoncé le lancement officiel du Huawei Cloud Startup Program et de la Huawei Cloud Developer Competition en Europe, dans le cadre de l'engagement de Huawei Cloud à travailler avec des partenaires pour construire un écosystème innovant de start-ups et de développeurs.

Une Europe écologique et durable est étroitement liée à la technologie numérique

Trois autres orateurs ont pris la parole, à savoir Toni Caradonna, directeur technique de la Fondation Porini, James Hardcastle, responsable des zones protégées et conservées du Center for Conservation Action, et Bourhan Yassin, PDG de Rainforest Connection, qui ont tous trois appelé à construire une Europe plus écologique et plus respectueuse de l'environnement grâce à des technologies numériques innovantes.

Huawei poursuit sa contribution à l'Europe

Les participants ont ensuite assisté à une présentation du Dr Basalisco, directeur de Copenhagen Economics, qui a partagé les principales conclusions d'une étude publiée le 17 octobre. L'étude a démontré la contribution économique de Huawei à l'Europe en 2021, qui est significative en termes de valeur ajoutée, d'emplois soutenus et de recettes fiscales européennes. Huawei a également contribué de manière significative à la recherche et à l'innovation, à la culture des talents, au développement durable et à l'inclusion sociale et numérique en Europe.

Dans son discours de clôture de la Journée de l'innovation 2022, le vice-président des communications d'entreprise de Huawei, Karl Song, a partagé quelques exemples concrets de la façon dont Huawei contribue au développement numérique, intelligent et écologique, tant en Europe que dans le monde entier, et a déclaré : « Nous serons toujours engagés dans la transformation numérique des PME françaises et européennes et dans la création d'une Europe plus numérique. »

SOURCE Huawei