Huawei organise un sommet sur l'énergie - L'énergie numérique : alimenterl'ère des faibles émissions de carbone

Après avoir signé l'Accord de Paris en 2015, un grand nombre de pays se sont engagés en faveur de la neutralité carbone et prennent des mesures positives pour lutter contre le réchauffement climatique. Chacun suit un chemin différent, adapté à son profil de ressources, à son énergie et à son environnement. « Malgré la forte volonté d'afficher un bilan neutre en carbone, nous devons prendre en compte trois enjeux : le développement vert et à faible émission de carbone, le développement économique, ainsi que la sécurité et la continuité de l'approvisionnement énergétique. La convergence de la transformation énergétique et de la transformation numérique ouvrira la voie numérique à la neutralité carbone », a déclaré David Sun, vice-président de Huawei Enterprise BG et président de la Global Energy Business Unit. Il a ajouté : « Huawei a développé une méthodologie Trans-Cube. Cela suggère que pour nous rapprocher d'un système énergétique intelligent à zéro carbone net et parvenir à un développement mondial zéro carbone, nous devons renforcer trois fonctions fondamentales : la transformation nette zéro carbone, la transformation énergétique et la transformation numérique.

La première fonction – la transformation nette zéro carbone – permettra à de nombreux secteurs de gérer leurs actifs carbone et à mettre en œuvre des mesures de décarbonisation adaptées à leurs domaines qui leur est propres. Ainsi, ils passeront d'une faible émission de carbone à une émission de carbone presque nulle, et finiront pat atteindre la neutralité carbone.

Ensuite, la transformation énergétique rendra la production et la consommation d'énergie plus fiables, plus sûres et plus efficaces, passant d'un système centralisé unique à un système diversifié, distribué et intégré. L'objectif final est d'atteindre une coordination à énergie multiple et d'optimiser l'efficacité.

Enfin et surtout, il existe la transformation numérique. Avec son noyau de données, la transformation numérique permettra d'atteindre la neutralité carbone et une transformation énergétique.

Publication du livre blanc — De nouvelles idées pour être leader du secteur

Selon Guo Xiaobo, expert en énergie chez Deloitte Chine, présenter un bilan carbone neutre signifie réaliser la transformation énergétique et le développement zéro carbone dès que possible, utiliser davantage de ressources renouvelables, changer la façon dont nous utilisons l'énergie et utiliser de nouvelles technologies pour réduire les émissions. En tenant compte de cela, le Livre blanc sur la transition énergétique mondiale et le développement zéro carbone analyse les facteurs clés affectant la transition énergétique et propose un nouveau plan pour le secteur de l'énergie – la mise en place d'un système énergétique intelligent sans émission de carbone.

Ledit système est axé sur l'interconnexion des systèmes pétroliers, de gaz, d'énergie électrique, thermiques et hydrogène, et vise à obtenir une énergie sûre, fiable, efficace, rentable et propre. Anthony Hu, représentant en chef pour la transition énergétique (neutralité carbone) chez Global Energy Business Unit de Huawei Enterprise BG, a déclaré : « L'architecture du système énergétique intelligent sans émission de carbone permettra de connecter le système énergétique, le système carbone et l'infrastructure TIC, ainsi que les flux d'énergie, de carbone, d'information et de valeur convergents. Progressivement, il formera un système avec le noyau de données, favorisant ainsi la numérisation du secteur de l'énergie. »

Acheminer les données, adoptez l'intelligence pour se développer

La transformation numérique et le développement intelligent de l'industrie pétrolière et gazière en sont encore à leurs débuts. Selon Lv Gongxun, consultant principal de Huawei et ancien directeur général de la China National Corporation for Exploration and Development of Oil and Gas (CNODC), la transformation numérique indique quatre opportunités pour l'industrie : reconstruire les modèles commerciaux, transformer les modèles de gestion, innover les modèles commerciaux et accélérer la transformation et la croissance de la valeur.

Lv Gongxun a également souligné l'importance de la valeur du cloud pour l'industrie pétrolière et gazière : « Les technologies cloud permettent une planification centralisée des ressources d'information, une gestion et un contrôle intelligents, un provisionnement flexible, des services pratiques ainsi qu'une sécurité et une efficacité élevées. Elles transformeront les modèles commerciaux existants. »

Les réseaux électriques constituent un autre domaine important de la transformation énergétique, évoluant rapidement avec les nouvelles technologies. Dans ce contexte, Felix Chifwaila, directeur principal des services électrotechniques chez ZESCO, a présenté le rôle de la vidéo et de l'IA dans l'amélioration des capacités d'exploitation et de gestion du réseau. Par exemple, la visualisation des données par canaux entraîne moins de risques opérationnels et rend le contrôle 80 fois plus efficace. La vidéo et l'IA permettent également de détecter à temps les défauts potentiels, éliminant ainsi 90 % des pannes de courant chaque année. Disposer d'une plateforme de contrôle et d'applications intelligentes permet une intervention d'urgence et une maintenance 30 % plus efficaces. M. Chifwaila a déclaré : « ZESCO est impatient de poursuivre sa coopération avec Huawei, permettant à ZESCO de devenir un centre d'alimentation régional en matière de transformation numérique. »

Les TIC et l'OT favorisent la transformation numérique de l'énergie

« En tant que fournisseur de services de systèmes de technologie d'exploitation (OT), DFE coopère activement avec les fournisseurs de TIC, notamment Huawei, pour compléter les forces des uns et des autres, promouvoir la transformation numérique de l'énergie et créer des solutions intelligentes et innovantes. » — Fang Zhengji, directeur général de DFE. Il a présenté les solutions innovantes développées par DFE avec Huawei - Système d'automatisation de sous-stations et Système d'automatisation de ligne de transmission. Alimentées par les technologies DFE et Huawei, les deux solutions permettent aux entreprises de poursuivre leur transformation numérique intelligente.

Comme beaucoup d'autres, Huawei a commencé comme une entreprise native non numérique. Cela signifie que l'entreprise a acquis une vaste expérience et en a tiré des enseignements grâce à la réalisation de projets internes et à des pratiques de divers secteurs. Elle est bien placée pour appréhender les défis auxquels les entreprises traditionnelles sont confrontées lors de la transformation numérique et a ouvert une « voie numérique » pour la transformation et le développement du secteur de l'énergie.

Huawei organise la HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l'événement de cette année est Plongez au cœur du numérique. Nous allons approfondir l'application pratique de technologies telles que le cloud, l'IA et la 5G dans tous les secteurs, et découvrir la façon dont elles peuvent rendre les entreprises de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, à termes, plus résilientes à mesure que nous nous dirigeons vers la reprise économique. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe locale ou consulter https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Pour plus d'informations sur le Livre blanc sur la transformation énergétique et le développement zéro carbone dans le monde, veuillez cliquer sur Global Energy Transition and Zero Carbon Development White Paper

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1633758/image.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei