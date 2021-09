SHENZHEN, Chine, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, à l'occasion du HUAWEI CONNECT 2021, une session sur l'industrie des services Internet a été organisée sur le thème « Huawei permet la transformation B2B des FAI et le développement de services MSP ». La session a été diffusée dans le monde entier, attirant des responsables du secteur des TIC, des partenaires mondiaux et des consultants commerciaux renommés. Ensemble, les participants ont exploré comment la transformation B2B et les services d'hébergement dans l'industrie des services Internet peuvent aider à stimuler la croissance des entreprises et à construire des centres de données à la pointe de la technologie. Au cours de la session, Huawei et GlobalData ont publié un livre blanc sur la connectivité Internet 3.0, analysant les tendances de l'industrie, les exigences typiques des clients et l'architecture future du réseau, en se concentrant sur l'application et l'architecture technique. Le livre blanc vise à guider la planification et la conception des réseaux des clients et à aider à construire une nouvelle ère de connectivité tout optique.

Chen Banghua, Vice-président de l'Enterprise Business Group de Huawei et Président du Marketing & Solution Sales Dept. de l'Huawei's global enterprise business, a révélé les attentes de Huawei pour l'activité B2B des fournisseurs d'accès Internet (FAI) et les prévisions de développement des fournisseurs de services gérés (MSP). Il a également présenté les stratégies et les portefeuilles de produits de Huawei pour le secteur, ainsi que les solutions que Huawei peut fournir pour aider les FAI et les MSP à développer leurs capacités en matière de numérisation, de clonage et de fourniture de services.

Avec la tendance actuelle à la cloudification des entreprises, de plus en plus de FAI se transforment en fournisseurs de services gérés, et les MSP eux-mêmes s'efforcent de fournir des services d'hébergement basés sur le cloud. Dans son discours d'ouverture sur la solution CloudCampus pour MSP de Huawei, Daniel Column Kirk, Vice-président stratégique du Carrier Partner Business Department de Huawei, a souligné les tendances du marché des services d'hébergement et des réseaux de campus gérés dans le cloud. Il a également profité de l'occasion pour promouvoir la plateforme CloudCampus de Huawei - une solution de services d'hébergement évolutive, intégrée et flexible pour les MSP.

Un autre orateur de marque était Pasi Heikkinen, propriétaire du service mondial de Viria Security Oy de Finlande. Son discours intitulé « Innovation avec la solution CloudCampus de Huawei » a expliqué les innovations de Viria en matière d'analyse de données, de numérisation des services, de cybersécurité et de travail à distance, et comment l'entreprise a tiré parti de CloudCampus de Huawei pour construire un réseau de campus orienté vers l'avenir, de grande capacité, automatisé et intelligent. Pasi Heikkinen a déclaré : « La solution CloudCampus de Huawei offre un ensemble complet de dispositifs réseau hautement compétitifs. Elle prend en charge le Wi-Fi 6 et les technologies de commutation haute performance, et permet une gestion unifiée du cloud et du provisionnement des services. En outre, la solution offre des outils de dépannage de pointe équipés de télémétrie et d'IA pour améliorer les opérations réseau. »

Pour se concentrer sur les activités, réduire les coûts informatiques et répondre à l'évolution des exigences en matière de services, de plus en plus d'entreprises adoptent le stockage hébergé. Huang Dachuan, CTO de l'Enterprise Business Group de Huawei, a prononcé un discours intitulé « STaaS pour les solutions MSP aide les clients MTDC/MSP à atteindre le succès commercial », dans lequel il a exploré comment la solution STaaS de Huawei peut aider les MSP à étendre les limites de leur activité, à améliorer la gestion, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité. Il a également présenté la solution STaaS de Huawei, qui est adaptée aux MSP, offrant une large couverture et une gestion facile, tout en maintenant les coûts à un niveau bas.

Christophe Voisin, Président de CRT Informatique, a partagé un cas où l'entreprise a utilisé un château pour construire un centre de données afin d'héberger les données et les applications des clients. La solution de centre de données à guichet unique de Huawei a contribué à la construction et au déploiement rapides du centre de données de l'entreprise.

L'infrastructure est vitale pour notre Internet qui se développe rapidement. Il s'agit de l'épine dorsale pour les logiciels d'application Internet, les plates-formes en cloud, les centres de données, l'échange d'informations et l'accès des utilisateurs, qui assurent la production, le stockage, la distribution et la transmission de contenu pour Internet. Huawei peut se targuer de décennies de pratiques techniques dans le secteur et GlobalData a mené des recherches approfondies dans le domaine des TIC. Au cours de la session, Li Hongbo, Président de Huawei's Internet Services Business, et des représentants de GlobalData, ont conjointement publié le livre blanc sur la connectivité Internet 3.0, qui développe les tendances pour le développement des connexions Internet.

Pour transformer leur connectivité, les opérateurs et les FAI ont déployé des technologies de connectivité Internet 3.0 sur le dernier kilomètre afin de réduire la congestion du réseau et de fournir des connexions sur place de meilleure qualité. Cette mise à niveau s'accompagne de nouvelles applications - telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la vidéo ultra-HD 8K et les jeux en cloud - qui apportent des services plus personnalisés aux utilisateurs.

Huawei héberge HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l'événement de cette année est Plongez dans le numérique. Nous allons approfondir l'application pratique de technologies telles que le cloud, l'IA et la 5G dans tous les secteurs, et comment elles peuvent rendre les organisations de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, en fin de compte, plus résilientes à mesure que nous nous dirigeons vers la reprise économique.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe locale ou consulter https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

