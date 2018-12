Huawei pomáha spoločnosti Lundin Norway vylepšiť architektúru úložísk pre skvalitnenie výskumu

ŠEN-ČEN, Čína, 13. decembra 2018 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Lundin Nórsko sa môže pochváliť množstvom objavov nálezísk ropy a plynu na nórskom šelfe vďaka skúseným odborníkom, ktorí majú možnosť neobmedzene využívať svoje vedomosti a zručnosti v prospech svojej materskej spoločnosti. Tento prístup pomohol spoločnosti Lundin Nórsko získať prvenstvo medzi prieskumnými spoločnosťami na celom svete.

Lundin vlastní mnoho ropných ložísk, jeho ročný príjem dosahuje 2 miliardy USD a je druhou najväčšou ropnou spoločnosťou v Nórsku. Okrem toho má v súčasnosti vlastnícke podiely v 61 produkčných licenciách na nórskom šelfe a do prevádzky jej bolo zverených 34 z nich.

Simulácie nových nálezísk vyžadujú väčšie úložiská dát

Dáta sú jedným z najvzácnejších zdrojov v dnešnom svete inteligentných technológií a ich objem zhromaždený v rámci odvetvia ropy a plynu exponenciálne rastie. Cieľ prieskumu sa v súčasnosti presúva z tradičných oblastí do netradičných, to znamená, zo zeme do oceánu a dokonca aj do polárnych oblastí. Práca výskumníkov je preto stále závislejšia od informačných technológií. Viac dát vyžaduje lepšie využitie hĺbkovej analýzy, na základe ktorej má organizácia vyššiu pravdepodobnosť získania zdrojov ropy a kontroly nad trhom. S cieľom získať viac údajov a zvýšiť zisk prijala spoločnosť Lundin nové technológie simulácie ložísk, ktoré prekonávajú mnohé technické a environmentálne ťažkosti prieskumu na mori, čo zase zlepšuje efektívnosť ťažby.

Nové technológie vytvárajú veľké objemy údajov. Odborníci v spoločnosti Lundin začínali mať obavy, že ich súčasná architektúra dátových úložísk nedokáže splniť rýchlo rastúce požiadavky na množstvá uložených dát. Okrem toho 60% údajov spoločnosti Lundin je uložených v studených zálohách. Škálovateľnosť skoršieho systému ukladania dát v sieti v reálnom čase bola nedostatočná a nepodporovala viacvrstvové ukladanie. V dôsledku toho boli všetky údaje spoločnosti uložené na nákladných diskoch SAS, čo vyústilo do vysokých celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). Najväčšie obavy spoločnosti Lundin sa však týkali nízkej výkonnosti spracovania dát, vysokých nákladov na výkon a údržbu a spoľahlivého obnovenia po havárii.

Na koniec sa spoločnosť Lundin rozhodla modernizovať svoju infraštruktúru úložísk tak, aby spĺňala nasledujúce požiadavky na neštruktúrované aj aplikačné údaje:

Nižšie náklady

Aplikácia robustných, bezpečných, flexibilných, škálovateľných a nákladovo úsporných riešení

Splnenie budúcich nárokov na úložiská

Koexistencia s cloudovými službami

Plne symetrické distribuované úložiská súborov

Informačno-technologické riešenia od Huawei už boli aplikované v 45 krajinách a regiónoch sveta a slúžia štrnástim z dvadsiatich špičkových svetových plynárenských a ropných spoločností.

ICT riaditeľ spoločnosti Lundin a jeho tím oceňujú pozornosť, ktorú Huawei venuje problémovým oblastiam spoločnosti na základe riešení rýchlo rastúceho množstva požiadaviek na dátové úložiská. Flexibilná architektúra rozšírenia technológie OceanStor 9000 spĺňa všetky budúce požiadavky na rozšírenie úložísk a zahŕňa aj funkciu InfoTier, ktorá oddeľuje spracovanie a ukladanie veľkých množstiev studených dát v živej sieti.

Primárne dátové centrum Lundin (LDC3) sa nachádza v meste Lysaker, v blízkosti Osla a disponuje regálmi na ukladanie, ktoré umožňujú súčasné umiestnenie novej platformy úložiska napojeného na sieť (NTS) spolu s aktuálnym riešením na ukladanie dát.

Plne symetrické systémy na ukladanie súborov OceanStor 9000 umožňujú vysokovýkonný prístup na čítanie a zápis, hladký prechod z 3 na 288 uzlov, až 100 PB kapacity v jednom registračnom systéme a vlastnú technológiu akcelerácie InfoTurbo od spoločnosti Huawei. Vďaka tejto infraštruktúre systémy OceanStor 9000 podporujú zjednodušené riadenie a údržbu a odstraňujú dátové silá spôsobené viacerými priestormi pre názvy. Kapacita a výkonnostné charakteristiky zariadenia OceanStor 9000 od spoločnosti Huawei sú navrhnuté tak, aby eliminovali akékoľvek obavy zákazníkov súvisiace s úložiskami.

Systém OceanStor 9000 InfoReplicator poskytuje ochranu údajov pre samoopravné kódy, ktoré sú nastavené a riadené na úrovni adresárov. Zložky alebo súbory je možné replikovať medzi viacerými úložnými systémami OceanStor 9000 prostredníctvom IP prepojení cez lokálne siete (LAN) alebo WAN (Wide Area Networks).

Úložný systém podporuje a konfiguruje vzdialenú replikáciu v prípade, že údaje z akéhokoľvek dôvodu nie je možné obnoviť. Projekt Lundin vyžaduje jeden deň ako cieľ obnovy (RPO) a minimum pre RPO je 30 minút.

Vrstvené úložisko umožňujúce hlbší prieskum

Vrstvené úložisko OceanStor 9000 InfoTier ukladá a migruje súbory medzi zariadeniami s rôznymi úrovňami výkonnosti na základe ich vlastností. Umožňuje tak upravovať rýchlosť spracovania a kapacitu podľa požiadaviek používateľa na zabezpečenie optimálneho využitia priestoru, zlepšeného prístupu a znížených nákladov na zavedenie.

Vrstvené úložisko riešenia Huawei OceanStor 9000 rieši konkrétnu požiadavku spoločnosti Lundin spravovať samostatne často využívané a studené dáta, zlepšiť účinnosť úložiska a analýzu údajov a zvýšiť výkonnosť spracovania.

Plán projektu Lundin stanovil prechod na nový systém v rámci troch mesiacov. Nakoniec sa však podarilo uviesť OceanStor 9000 do praxe nielen načas, a predísť tak sankciám, ale dokonca ho dokončiť len za polovičnú dobu.

Pre spoločnosť Huawei znamená tento projekt najmä získanie rešpektu zo strany ICT riaditeľa firmy Lundin, na druhej strane však OceanStor 9000 prináša tejto spoločnosti ešte nasledovné prínosy:

Zlepšenie lineárneho výkonu dynamickým pridaním uzlov s cieľom plniť plánovaný rast služieb.

Zníženie TCO použitím funkcií vrstveného ložiska OceanStor 9000.

Zjednodušenie konfigurácií a grafická podpora systémov nasadenia.

Väčšia šírka pásma výstupu prostredníctvom rozšírenia kapacity s cieľom eliminovať prekážky v šírke pásma a spĺňať dlhodobé požiadavky zákazníkov na rýchly rast.

„Huawei OceanStor 9000 zaberá iba 1,2 miestnosti, čo je o 73% menej ako 4,5 miestností používaných v starom systéme, úspora je teda zrejmá. Huawei potrebuje iba jeden mesiac na migráciu 1 PB dát na platformu OceanStor 9000, čo znamená o 70% rýchlejší prenos ako v minulosti. „Boli sme prekvapení, aké produktové možnosti Huawei ponúka a ešte viac nás zaskočili ich profesionálne služby."

- Martin Leslie, IT manažér spoločnosti Lundin Nórsko

S rozsiahlymi plánmi súvisiacimi s náleziskami Gohta a Alta v Barentsovom mori potvrdila spoločnosť Lundin Nórsko hodnotu nových prieskumných modelov a prichádza tiež s dôležitými zisteniami, ktoré podľa nej budú viesť k novej a ziskovej ére výroby ropy a zemného plynu. Úložiská spoločnosti Huawei si vydobyli dobrú pozíciu na to, aby zohrávali dôležitú úlohu vo vede a technike s cieľom lepšieho chápania geológie morského prostredia kontinentálneho šelfu a topografie morského dna, zabezpečenia predpovedí zemetrasenia a komerčného rozvoja zásob ropy a zemného plynu. Viac informácií nájdete na stránke: https://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/lundin-norway-case.html

