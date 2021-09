Huawei possibilita a transformação do ISP B2B e o desenvolvimento de serviços MSP

SHENZHEN, China, 25 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, no HUAWEI CONNECT 2021, uma sessão sobre o setor de serviços de Internet foi realizada com o tema "Huawei possibilita a transformação do ISP B2B e o desenvolvimento de serviços do MSP". A sessão foi transmitida em todo o mundo, atraindo líderes do setor de TIC, parceiros globais e consultores de negócios renomados. Juntos, os participantes exploraram como a transformação do B2B e os serviços de hospedagem no setor de serviços de Internet podem ajudar a impulsionar o crescimento dos negócios e construir data centers de última geração. Durante a sessão, a Huawei e a GlobalData publicaram um relatório sobre Conectividade de Internet 3.0, analisando tendências do setor, requisitos típicos do cliente e arquitetura de rede futura, com foco na aplicação e arquitetura técnica. O documento tem como objetivo orientar o planejamento e o design de rede do cliente e ajudar a construir uma nova era de conectividade totalmente óptica.

Chen Banghua, vice-presidente do Grupo Corporativo Empresarial da Huawei e presidente do Departamento de Marketing e Vendas de Soluções da empresa global da Huawei, revelou as expectativas da Huawei para os negócios B2B de provedores de serviços de Internet (ISPs) e predição sobre como os provedores de serviços gerenciados (MSPs) se desenvolverão. Ele também apresentou as estratégias e os portfólios de produtos da Huawei para o setor, bem como as soluções que a Huawei pode oferecer para ajudar os ISPs e os MSPs a desenvolver seus recursos em digitalização, cloudificação e provisionamento de serviços.

Com a tendência atual de cloudificação empresarial, cada vez mais ISPs estão se transformando em prestadores de serviços gerenciados e as próprias MSPs estão trabalhando para oferecer serviços de hospedagem baseados em nuvem. Em seu discurso de abertura sobre a CloudCampus da Huawei para a solução MSP, Daniel Collar Kirk, vice-presidente de Estratégia do Departamento Comercial de Parceiros de Operadoras da Huawei, delineou as tendências de mercado para serviços de hospedagem e redes de campus gerenciadas em nuvem. Ele também aproveitou a oportunidade para promover a plataforma CloudCampus da Huawei — uma solução de serviço de hospedagem escalável, integrada e flexível para MSPs.

Outro palestrante foi Pasi Heikkinen, proprietário global de serviços da Viria Security Oy da Finlândia. Seu discurso intitulado "Inovação com a solução CloudCampus da Huawei" explicou as inovações da Viria em análise de dados, digitalização de serviços, segurança cibernética e trabalho remoto, e como a empresa alavancou o CloudCampus da Huawei para construir uma rede de campus orientada para o futuro, alta capacidade, automatizada e inteligente. Pasi Heikkinen declarou: "A solução CloudCampus da Huawei oferece um conjunto completo de dispositivos de rede altamente competitivos. Ela suporta tecnologias de Wi-Fi 6 e comutação de alto desempenho e oferece gerenciamento em nuvem unificado e provisionamento de serviço. Além disso, a solução oferece ferramentas de ponta para resolução de problemas equipadas com telemetria e IA para melhorar as operações de rede."

Para se concentrar nos negócios, reduzir os custos de TI e atender às mudanças nos requisitos de serviço, cada vez mais empresas estão adotando o armazenamento hospedado. Huang Dachuan, CTO do Grupo Corporativo Empresarial da Huawei, fez um discurso intitulado "STaaS para solução MSP ajuda os clientes do MTDC/MSP a alcançar o sucesso nos negócios", em que ele explorou como a solução STaaS da Huawei pode ajudar os MSPs a expandir os limites de seus negócios, melhorar a gestão, reduzir custos e melhorar a eficiência. Ele também apresentou a solução STaaS da Huawei, que é feita sob medida para MSPs, oferecendo ampla cobertura e gerenciamento fácil, ao mesmo tempo em que mantém os custos baixos.

Christophe Voisin, presidente da CRT Informatique, compartilhou um caso de como a empresa usou um castelo para construir um data center para hospedar dados e aplicações de clientes. A solução unificada de data center da Huawei contribuiu para a construção e implementação do quick data center da empresa.

A infraestrutura é vital para nossa Internet em rápido desenvolvimento. É a espinha dorsal para software de aplicativo de Internet, plataformas de nuvem, data centers, troca de informações e acesso ao usuário, que carrega produção de conteúdo, armazenamento, distribuição e transmissão para a Internet. A Huawei conta com décadas de práticas técnicas no setor e a GlobalData realizou extensas pesquisas na área de TIC. Durante a sessão, Li Hongbo, Presidente do Negócio de Serviços da Internet da Huawei e representantes da GlobalData, lançou em conjunto o Relatório sobre Conectividade de Internet 3.0, que elabora sobre tendências para o desenvolvimento de conexões de Internet.

Para transformar a sua conectividade, as operadoras e ISPs têm implementado tecnologias de Conectividade de Internet 3.0 na última milha para reduzir o congestionamento de rede e oferecer conexões no local de alta qualidade. E com esta atualização vem novos aplicativos, como AR e RV, vídeo 8K ultra-HD e jogos em nuvem, trazendo serviços mais personalizados aos usuários.

A Huawei sedia o HUAWEI CONNECT 2021 on-line de 23 de setembro a 31 de outubro. O tema do evento deste ano é Mergulhar no Mundo Digital. Vamos mergulhar fundo na aplicação prática de tecnologias como nuvem, IA e 5G em todos os setores e como elas podem tornar as organizações de todas as formas e tamanhos mais eficientes, mais versáteis e, em última análise, mais resilientes à medida que avançamos em direção à recuperação econômica.

