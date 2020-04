Huawei predstaví Bielu knihu počas svojho online samitu „5G+, lepší svet"

„Rok 2020 je začiatkom tretieho desaťročia 21. storočia," uviedol Peng. „Tento rok sa globálna digitálna transformácia zrýchli, čo znamená príležitosti aj výzvy pre telekomunikačných operátorov a priemyselné odvetvia. Prevádzkovatelia sa musia k týmto výzvam postaviť čelom a usilovať o vybudovanie odolnejších, automatizovaných a inteligentnejších cieľových sietí. Toto smerovanie by sa malo odzrkadliť aj v ročných sieťových plánoch a činnostiach," pokračoval Peng: „Spoločnosť Huawei uvádza na trh online platformu 5G+, lepší svet" s cieľom spolupracovať s operátormi a partnermi na celom svete, zdieľať cenné skúsenosti a budovať kvalitnejšie cieľové siete."

Na tomto podujatí spoločnosť Huawei predstavila svoju Bielu knihu s názvom „Technológia proti pandémii: poznatky a prax v telekomunikačných sieťach". Táto biela kniha poskytuje hlboký vhľad do globálnych sietí a vysvetľuje, akú dôležitú úlohu zohrali telekomunikačné siete v boji proti pandémii. Stabilné telekomunikačné siete pomohli ľuďom presunúť dôležité aktivity do internetového priestoru, napríklad online vzdelávanie, nakupovanie online a prácu na diaľku. Tento prístup tvoril základ kontinuity učenia a výroby, keď boli školy zavreté a práca pozastavená. Biela kniha tiež popisuje osvedčené postupy svetových operátorov na prekonanie pandémie pomocou sietí, medziiným napríklad uvedenie do praxe 5G, umelej inteligencie, 10G PON z optických vlákien a ďalších pokročilých technológií, ktoré umožňujú účinnejšie bojovať proti pandémii pomocou viacerých aplikácií.

Podujatia sa zúčastnilo niekoľko hostí, ktorí predniesli kľúčové posolstvá. Patria medzi nich Dr. Su Yu, zástupca dekana priemyselného výskumného ústavu Čcheng-tu pre priemysel, Robert Wigger, obchodný riaditeľ spoločnosti Sunrise, Su Xiaoming, viceprezident spoločnosti YITU Technology, Shaun Collins, výkonný riaditeľ spoločnosti CCS Insight a Bob Cai, marketingový riaditeľ divízie Carrier BG spoločnosti Huawei.

