Huawei представляет четыре обновления CloudCampus 3.0 для создания кампусной сети

Huawei представляет четыре обновления решения CloudCampus 3.0 позволяющего предприятиям создавать опытно-ориентированные кампусные сети

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 8 октября 2021 г. /PRNewswire/-- На конференции HUAWEI CONNECT 2021 компания Huawei представила четыре новых модификации своего решения CloudCampus 3.0: новейшие модули Wi-Fi 6 AP, кампусные коммутаторы «Solar System», облачные локальные шлюзы корпоративного класса, а также интеллектуальные методики эксплуатации и технического обслуживания (O&M). Кроме того, компания Huawei осветила перспективную технологическую структуру Wi-Fi 6, ориентированную на беспроводные производственные сети.

Эти усовершенствования подтверждают неизменную нацеленность компании Huawei на создание кампусных сетей, ориентированных на повышение качества обслуживания. Благодаря таким сетям предприятия получат выгоду от высококачественного полностью беспроводного и оптимального облачного доступа в широком спектре сценариев — таких как интеллектуальные рабочие места, интеллектуальные здания и интеллектуальное производство — все это ускоряет цифровизацию отраслей.

Предприятия по всему миру все больше признают важность цифровой трансформации. Для ускорения этого процесса все больше предприятий вкладывают значительные средства в передовые сетевые технологии, включая Интернет вещей (IoT), беспроводную связь, облачную среду и искусственный интеллект.

Кроме того, доступ к пользователям и устройствам продолжает расти в кампусных сетях. По прогнозам IDC, к 2025 году в мире будет 41 миллиард подключенных устройств в рамках концепции IoT и более 14 миллиардов подключенных устройств вне IoT. В то же время, переход в облачную сеть является растущей тенденцией среди предприятий, стремящихся к развертыванию цифровых сервисов. По прогнозам компании Gartner, к 2025 году более 85% корпоративных сервисов будут внедрены в облачную среду.

«В эпоху, когда все взаимосвязано в одной сети, универсальная высококачественная связь имеет решающее значение для развития предприятий, а также для их цифровых сервисов,— заявил д-р Ли Синь (Li Xing), президент домена Campus Network, линейка продуктов компании Huawei для передачи данных. — В процессе «погружения в цифровой мир» каждому предприятию необходимо создать кампусную сеть, ориентированную на опыт и обеспечивающую связь между людьми и оборудованием, а также офисными и производственными приложениями. Только в этом случае предприятия смогут ускорить процесс промышленной цифровизации».

Для ускорения процесса цифровой трансформации для предприятий система CloudCampus 3.0, разработанная компанией Huawei, оснащается новыми функциями в четырех аспектах: беспроводная, проводная, сетевая связь с WAN и интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание.

Три уникальные возможности беспроводной связи — интеллектуальная антенна динамического масштабирования, роуминг с использованием искусственного интеллекта и интеллектуальное мультимедийное планирование — позволяют предприятиям создавать полностью беспроводную сеть, обеспечивающую непрерывное обслуживание. Интеллектуальная антенна динамического масштабирования инновационно поддерживает как всенаправленный режим, так и режим высокой плотности размещения, значительно повышая качество обслуживания пользователей в средах с высокой плотностью размещения оборудования и увеличивая скорость до 20%. Система искусственного интеллекта эффективно решает проблемы, связанные с частыми перебоями в обслуживании во время роуминга. Новейший AirEngine 6761-22T представляет собой самый высокопроизводительный в отрасли Wi-Fi 6E AP, скорость которого достигла 6,58 Гбит/с. Используя такие возможности, предприятия могут создавать универсальную сеть, обеспечивающую мгновенный доступ пользователей, удаленное взаимодействие и передачу файлов.

Еще одним обновлением является разработанная компанией Huawei система Solar System, предназначенная для содействия предприятиям в создании полностью беспроводной сети для интеллектуальных зданий. Это решение представляет принципиально новый оптико-электрический механизм с питанием по сети Ethernet, позволяющий развертывать проводные сети по запросу, как и беспроводные сети. Полученные преимущества включают в себя легкий доступ к беспроводным устройствам 10GE, интегрированный доступ к разрозненным точкам доступа в Интернет вещей, а также снижение затрат на строительство и развертывание сетей.

Предприятия ищут быстрый, безопасный и надежный доступ к облачным сервисам, и новейший шлюз NetEngine AR6710 компании Huawei является наиболее верным решением. Этот шлюз включает в себя функции безопасности, маршрутизации и коммутации и отличается повышенной скоростью 2 Гбит/с и 48-портовым функционалом гигабитной коммутации. Кроме того, он обладает следующими встроенными функциями: IPS, URL- фильтрация, межсетевой экран, антивирус, управление приложениями и другими функциями безопасности, обеспечивая защиту сервисов филиалов. SRv6 SD-WAN представляет собой уникальную возможность, обеспечивающую интеллектуальное управление трафиком по всей сети для достижения оптимального качества обслуживания. С такой универсальной конструкцией шлюз NetEngine AR6710 фактически представляет собой три устройства в одном. Благодаря этим характеристикам шлюз NetEngine AR6710 является идеальным для предприятия с более 1000 пользователей и низким уровнем CAPEX.

Кроме того, компания Huawei внедрила в свою программу iMaster NCE множество возможностей искусственного интеллекта для повышения эффективности эксплуатации и технического обслуживания кампусных сетей и улучшения качества обслуживания на протяжении всего жизненного цикла оборудования, от планирования и строительства до технического обслуживания и оптимизации.

За последние несколько лет Wi-Fi 6 — новейшая технология беспроводного доступа, отмеченная повышенной пропускной способностью и большей плотностью пользователей — завоевала популярность на корпоративных рынках. Однако она еще не в полной мере соответствует требованиям к сверхнизкой задержке менее 10 мс, сверхвысокой надежности 99,999%, сверхбольшой пропускной способности более 2 Гбит/с и надежной безопасности.

Для удовлетворения этих потребностей компания Huawei вышла за рамки Wi-Fi 6 благодаря непрерывным инновациям и представила перспективную технологическую систему Wi-Fi 6, расширив Wi-Fi с рабочих мест до производственных сред. Эта новейшая итерация основана на большой емкости, малой задержке и широких возможностях подключения Wi-Fi 6, добавляя три уникальных функционала: повышенная пропускная способность в масштабах всей сети, интеллектуальный контроль в режиме реального времени, а также унифицированный Интернет вещей и распознавание.

В перспективе компания Huawei продолжит сотрудничество с другими партнерами по отраслевой экосистеме в целях разработки решений WLAN на основе передовой технологической архитектуры Wi-Fi 6. Это поможет создать высокопроизводительную, устойчивую и интеллектуальную беспроводную производственную сеть, наиболее подходящую для производственных и цифровых сервисов, таких как автоматический анализ видеоинформации, удаленная эксплуатация и робототехника.

Более подробная информация о разработанной компанией Huawei технологии CloudCampus представлена на ее сайте по адресу: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/campus-network

С 23 сентября по 31 октября компания Huawei проводит онлайн-конференцию HUAWEI CONNECT 2021. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачный сервис, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса. За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

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