Huawei представляет новую игровую платформу HUAWEI GameCenter

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Huawei Consumer Business Group

Aug 03, 2020, 15:12 ET

ПЕКИН (BEIJING), 3 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei сегодня анонсировал запуск официального игрового сервиса и дистрибуционной платформы HUAWEI GameCenter в 33 странах и регионах мира. Платформа GameCenter ориентирована на интеграцию мирового сообщества мобильного гейминга посредством высококачественного контента и разнообразных поощрений. Загрузив HUAWEI GameCenter через AppGallery, пользователи устройств Hawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах мира получают доступ к расширенному каталогу игровых продуктов. 

Huawei Announces Global Rollout of New Device Gaming Hub - HUAWEI GameCenter
Huawei Announces Global Rollout of New Device Gaming Hub - HUAWEI GameCenter
Huawei Announces Global Rollout of New Device Gaming Hub - HUAWEI GameCenter Huawei Announces Global Rollout of New Device Gaming Hub - HUAWEI GameCenter

Принципиально новый уровень гейминга

GameCenter - это комплексная игровая платформа, предоставляющая пользователям уникальные преимущества в виде обширных контент-сервисов и материальных поощрений. Игроки получают возможность размещать предзаказы на игры, знакомиться с новыми и уже популярными продуктами. В число преимуществ для пользователей входят эксклюзивные пакеты онлайн-игр и внутриигровые специальные предложения: дополнительные опции, индивидуальные скидки и т.д. Основные "фишки" новой платформы:

  • Возможность первыми узнавать о релизе новых продуктов и пробовать их на практике 
    GameCenter - платформа для глобальной дистрибуции эксклюзивных игр. Среди них - такие легенды, как Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land и многие другие.
    Пользователей ждут и такие увлекательные новинки, как Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA и т.д.
  • Никогда не пропускайте всемирно популярные игры
    На платформе GameCenter представлены такие универсальные "любимчики" геймеров, как  Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world и т.д.
  • Получайте эксклюзивные подарки и акционные предложения GameCenter
    Пользователям HUAWEI GameCenter доступны сразу несколько выгодных уникальных пакетов. Например, играя в Last Day Rules: Survival и Starship Legion-AMG, пользователи могут получать золотые монеты или лимитированный игровой реквизит, что позволит им наслаждаться игрой по полной. Кроме того, по мере освоения платформы игроков ждут и другие увлекательные сюрпризы.

Сотрудничество с GameCenter позволит разработчикам эффективно привлекать и удерживать игроков, обеспечивая им дополнительный успех в бизнесе

Разработчикам игровых продуктов на базе Huawei запуск платформы предоставляет доступ к расширенной базе из более чем 700 млн пользователей устройств Huawei по всему миру. 1,6 млн разработчиков HMS (Huawei Mobile Services) уже работают над созданием уникальных продуктов с использованием обширных возможностей чипсетов, устройств, облачных сервисов Huawei. Параллельно эти специалисты получают возможность взаимодействия с самыми преданными поклонниками своих продуктов посредством комплексной экосистемы HMS, по международным дистрибуционным каналам и полного спектра операционной поддержки. На сегодняшний день HUAWEI GameCenter уже сотрудничает с ведущими мировыми разработчиками игровых продуктов: Lilith Games, IGG, Gameloft, Forshow Games и т.д.

Девелоперам из игрового сектора запуск платформы множество заманчивых преимуществ:

  • Бесплатный сервис профессиональной оценки продукта для получения об играх в тех или иных регионах мира. Эта услуга помогает разработчикам локализировать свои приложения, делая их более привлекательными для игроков на различных рынках.
  • Специалистам, желающим интегрировать свои игры с HMS Core, компания Huawei будет предоставлять техническую поддержку для эффективного выполнения этого процесса.
  • Доступ к программе "Shining-Star", включающей поощрительный фонд в размере 1 млрд долл. США и различные дополнительные сервисы. В результате разработчики получают профессиональную поддержку на всех этапах разработки продукта, средства на инновационные инициативы, помощь в вопросах привлечения пользователей, маркетинга и т.д.
  • Создавая продукты в сотрудничестве с Huawei, разработчики получают достойную часть прибыли от их последующей дистрибуции. Компания также предлагает девелоперам возможности для размещения рекламы и проведения промо-кампаний на платформе GameCenter.

В дальнейшем создатели GameCenter планируют запустить внутреннюю социальную сеть для пользователей платформы. Так игроки получат возможность общаться друг с другом, заводить новых друзей и формировать сообщества, объединяемые общими интересами.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpg

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SOURCE Huawei Consumer Business Group

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