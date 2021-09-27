Huawei представляет первую в отрасли сеть автономного вождения L3.5 для дата-центров

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Huawei

Sep 27, 2021, 20:37 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 28 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- В ходе конференции HUAWEI CONNECT 2021 компания Huawei представила принципиально новое решение на базе сети автономного вождения (ADN) L3.5 для центров обработки данных (ЦОД), а также его архитектуру, основные функции и возможности, ключевые технологии и варианты использования.

Eric Xu, Huawei's Rotating Chairman, introducing Huawei's vision for ADN in the 'Diving into Digital' keynote at HUAWEI CONNECT 2021
Eric Xu, Huawei's Rotating Chairman, introducing Huawei's vision for ADN in the 'Diving into Digital' keynote at HUAWEI CONNECT 2021

По мере роста популярности цифровизации появляются все новые и новые приложения, а количество и категории сетевых устройств продолжают расти. Такой экспоненциальный рост создает огромную нагрузку на сети дата-центров (DCN), что приводит к учащению перебоев в их работе. Одним из побочных эффектов цифровизации является усложнение процессов эксплуатации и технического обслуживания (O&M) сетей. Для поддержания их работоспособности требуется все больше и больше технических специалистов по сетям. Однако вариант найма дополнительных сотрудников не выглядит ни экономически обоснованным, ни практически осуществимым. Компания Huawei ведет непрерывный поиск новых способов решения проблемы с постоянно растущей сложностью сетей, внедряя технологические инновации. В конечном итоге она предложила для ADN концепцию, обеспечивающую высокую степень автономности сетей — по аналогии с беспилотными автомобилями.

Компания Huawei включила в свое решение для сетей ADN шесть уровней (L0 – L5) автоматизации и интеллектуального управления, а также определила ключевые возможности и функции на каждом уровне. Эти шесть уровней охватывают весь жизненный цикл сети от ее планирования, разработки, эксплуатации и технического обслуживания до оптимизации, прокладывая путь к самореализации, самовосстановлению, самооптимизации и автономным DCN. В настоящее время сети ADN проходят долгосрочную эволюцию от уровня L0 к уровню L5. Помимо исследования стандартов и технологий сетей ADN компания Huawei совместно с партнерами разрабатывает систему оценки сетей ADN для использования ее критериев в качестве эталона для повышения уровня автоматизации и интеллектуального управления таких сетей.

В сентябре 2020 года Huawei представила свое решение на базе сети ADN уровня L3 для ЦОД, в котором реализована высокоуровневая автоматизация в рамках единой сети. За прошедший год ситуация в отрасли резко поменялась; цифровизация экономики идет полным ходом и превращается в ключевую движущую силу. Чтобы обеспечить актуальность своего решения для сетей ADN, компания Huawei объединилась с ведущими компаниями в различных отраслях для расширения базы исследований и практик применения сетей ADN. В рамках совместной работы было обнаружено, что сети DCN с облачными средами от разных производителей уже стали новой нормой, что привело к разрозненным функциям управления сетями и различным уровням автоматизации. Для решения этой проблемы партнеры пришли к единому мнению, что для устранения необходимости в ручном управлении требуется автоматизация сложных гетерогенных сетей сквозным способом (E2E) на протяжении всего жизненного цикла сетей DCN.

Учитывая это, в сентябре 2021 года компания Huawei запустила решение на базе сети ADN уровня L3.5 для дата-центров. В данном решении реализован ряд передовых технологий, например проектирование с учетом требований сервиса, уникальное для отрасли, а также использование фреймворка с открытым исходным кодом и унифицированной базы данных. Подобные преимущества позволяют новому решению обеспечивать высокоуровневую автоматизацию сети в режиме E2E, включая возможности унифицированного и недифференцированного управления и контроля сетей с разным количеством облачных сред, созданных разными производителями и использующихся в нескольких дата-центрах. Кроме того, решение Huawei предусматривает гибкие варианты сетевой оркестровки в совместном режиме и общесетевое моделирование. Эти функции позволяют развертывать многооблачные сети за считанные секунды.

В настоящее время сети DCN лежат в основе внедрения любых инноваций в сфере корпоративных услуг. Опция «сеть как услуга» (NaaS) в рамках сетей DCN упрощает этот процесс. Однако осуществлению подобного проекта мешают многочисленные сложности. Например, сети от разных поставщиков с несколькими облаками обладают неоднородной архитектурой, и требования к их эксплуатации и техническому обслуживанию также отличаются. Разработчики сетей заняты другими крупными заказами и не располагают временем для оптимизации уже существующих сетей. Именно поэтому компания Huawei внедряет разработанное ею решение на базе сети ADN уровня L3.5 для ЦОД. Huawei берет на себя ведущую роль в обеспечении возможности унифицированного, недифференцированного управления и контроля, а также гибкой оркестровки многооблачных гетерогенных сетей от различных поставщиков в режиме совместного управления. Данное решение также упрощает взаимодействие с корпоративными системами управления ИТ, внедрение NaaS и инноваций в области корпоративных услуг.

«Эволюция сетей ADN от уровня L0 до уровня L5 занимает много времени. Решение компании Huawei на базе сети ADN для дата-центров уже эволюционировало от уровня L3 до уровня L3.5, наглядно продемонстрировав, что сетевая автономия может быть достигнута не только в сетях DCN от одного поставщика, но также и в многооблачных сетях от нескольких поставщиков, — заявил Леон Ван (Leon Wang), президент подразделения Data Center Network Domain компании Huawei. — Также оно демонстрирует приверженность нашей компании решению наиболее актуальных для наших клиентов задач. В будущем компания Huawei продолжит отслеживать «болевые точки» наших клиентов совместно с отраслевыми партнерами и предлагать продуманные решения для сетей на основе технологий искусственного интеллекта, ускоряя переход сетей DCN к эпохе автономного вождения, которая характеризуется гибкостью, превосходным качеством обслуживания клиентов и эффективной эксплуатацией и техобслуживанием».

Компания Huawei проводит онлайн-конференцию HUAWEI CONNECT 2021 с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1635794/Eric_Xu_Huawei_s_Rotating_Chairman_introducing_Huawei_s_vision_ADN__Diving.jpg

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