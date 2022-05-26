Huawei представляет центр обработки данных нового поколения

Старший вице-президент компании Huawei и генеральный директор группы специалистов Huawei по эксплуатации центров обработки данных Чарльз Ян (Charles Yang) представил на презентации принципиально новое определение центра обработки данных нового поколения. Он заявил, что после обстоятельных и углубленных обсуждений технические эксперты и отраслевые органы достигли согласия по четырем характеристикам центров обработки данных нового поколения, а именно: ЦОД должны быть экологичными, упрощенными, автономными и надежными.

Экологичность: центры обработки данных нового поколения будут полностью экологичными и энергоэффективными при максимальной переработке всех используемых в них материалов. Таким образом, экосистема центров обработки данных в целом будет экологически безопасной и экологически устойчивой. Экологичность центров обработки данных можно обеспечить за счет использования экологически чистых ресурсов — электроэнергии, земли и воды — и максимального увеличения объемов переработки использованных материалов на протяжении всего жизненного цикла. Помимо широко используемых показателей эффективности энергопотребления, для измерения экологичности центров обработки данных будут также использоваться другие показатели, включая эффективность использования углерода (CUE), эффективность использования воды (WUE) и эффективность использования электросети (GUE).

Упрощение: упрощенная архитектура, система электропитания и система охлаждения воплощают в себе эволюцию центров обработки данных.

Упрощенная архитектура предлагает инновационные формы зданий и помещений для оборудования. Если для строительства центра обработки данных на 1000 стоек используется режим сборной модульной конструкции, то период строительства может быть сокращен с 18 до 6-9 месяцев.

Упрощенная система питания трансформирует компоненты и средства связи. Срок доставки сокращается с 2-х месяцев до 2-х недель. Упрощенные системы охлаждения обеспечивают максимальную эффективность теплообмена за счет замены нескольких теплообменников на один теплообменник и сокращения охлаждающего канала.

Автономное управление: автоматизация эксплуатации и технического обслуживания, оптимизация энергоэффективности и автономность эксплуатации полностью преобразуют процесс управления эксплуатацией и техническим обслуживанием центров обработки данных. Автоматизация эксплуатации и технического обслуживания позволяет инженерам дистанционно выполнять осмотр 2000 стоек за 5 минут. Оптимизация энергоэффективности предполагает, что оптимальная стратегия охлаждения может быть реализована с использованием 1,4 млн оригинальных комбинаций в течение 1 минуты, что обеспечивает интеллектуальное охлаждение. Операционная автономия максимизирует ценность ресурсов.

Надежность: проактивный подход к безопасности и безопасная архитектура обеспечивают высокое качество и устойчивое развитие центров обработки данных. Проактивный подход к безопасности подразумевает под собой использование технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта для внедрения профилактического технического обслуживания от компонентов до центров обработки данных на основе мониторинга всех доменов в центрах обработки данных. Автоматическое реагирование на неисправности предполагает, что обнаружение неисправности займет всего 1 минуту, анализ неисправностей — 3 минуты, а устранение неисправностей — 5 минут. Защищенная архитектура означает, что безопасность будет обеспечиваться на различных уровнях, включая компоненты, устройства и системы. На системном уровне визуализируемая, управляемая и контролируемая платформа E2E обеспечивает доступность системы на уровне 99,999%.

PowerPOD 3.0: компактная, экономящая время и энергосберегающая система электропитания

На этом мероприятии Фэй Чжэнфу (Fei Zhenfu), технический директор группы специалистов Huawei по эксплуатации центров обработки данных, представил новое поколение системы электропитания, известное как PowerPOD 3.0. Система сокращает занимаемую площадь на 40%, снижает энергопотребление на 70%, сокращает срок поставки с 2-х месяцев до 2-х недель и снижает частоту отказов с нарушением соглашений о качестве предоставляемых услуг на 38%.

При создании центров обработки данных нового поколения одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития станут технологические инновации. Заглядывая в будущее, компания Huawei продолжит совершать прорывы в области продуктов и технологий за счет постоянных инвестиций в исследования и разработки и при широком сотрудничестве с клиентами, партнерами по экосистеме и отраслевыми организациями. Мы можем начать новую эру развития центров обработки данных.

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