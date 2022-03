Huawei predstavuje NetEngine 8000 F8, ktorý pomáha podnikom budovať rýchle, spoľahlivé a inteligentné siete WAN

Router NetEngine 8000 F8 využíva oddelenie presmerovania a riadenia, nezávislé prepínanie a redundantný dizajn pre riadiace dosky, spínacie dosky, napájacie zdroje a ventilátory, čím poskytuje spoľahlivosť na úrovni operátora. Vďaka dvom patentovaným energeticky úsporným technológiám — tepelnému zálohovaniu SRU (spínacia a smerovacia jednotka) a obvodu usmerňovača — tento router znižuje spotrebu energie o 30 % a je priekopníckym produktom uhlíkovej neutrality.

Ultra vysoká hustota

Router NetEngine 8000 F8 poskytuje prenosovú rýchlosť 2 Tbps, ktorá sa v budúcnosti môže rozšíriť na 6,4 Tbps. Podporuje až 32 PIC a 24*100GE/240*10GE/320*GE portov. S hustotou portov, ktorá je 2x vyššia ako u konkurenčných produktov, je z hľadiska nákladov vysoko efektívny.

Segmentovanie 10GE FlexE

Router NetEngine 8000 F8 poskytuje najnovšiu podkartu 10GE FlexE, ktorá podporuje granularitu na úrovni Mbps a sieťové segmenty na úrovni 10K. Routery série NetEngine 8000 od spoločnosti Huawei podporujú technológiu 10GE/50GE/100GE FlexE a môžu poskytovať lepšie diferencované zabezpečenie prostredia pre produkčné siete, ktoré si vyžadujú vysokú spoľahlivosť služieb, ako sú energetické a distribučné siete.

Vďaka neustálym inováciám v oblasti hardvéru a softvéru na základe inteligentných routerov série NetEngine 8000 poskytuje riešenie CloudWAN 3.0 od spoločnosti Huawei tri kľúčové možnosti: ovládanie jedným kliknutím, jedna sieť pre všetkých a integrovaná PaÚ (prevádzka a údržba). Tieto možnosti pomáhajú zákazníkom v odvetviach, ako sú financie, energetika, doprava a poskytovanie internetových služieb, budovať siete WAN orientované na skúsenosti.

Ovládanie jedným kliknutím

Špičkový výpočet inteligentnej cesty na báze SRv6 automaticky generuje cesty na základe latencie služby, šírky pásma a ďalších požiadaviek, čím sa zaisťuje nasadenie na minimálnu úroveň a viazaná latencia pre produkčné služby. Ak porovnáme tradičnú sieť so staromódnym poštovým systémom, v ktorom nemáme predstavu o medzičase zasielania a príchodu listov, potom SRv6 možno prirovnať k modernému systému leteckých zásielok. Batožina cestujúcich sa dostane do cieľa v najkratšom čase a tranzitné stanice sú prehľadne zobrazené. Spoločnosť Huawei je lídrom v oblasti komercializácie SRv6. V súčasnosti spoločnosť Huawei nasadila SRv6 do viac ako 100 sietí zákazníkov po celom svete.

Jedna sieť pre všetkých

Technológia segmentovania siete FlexE sa používa na dosiahnutie viazanej šírky pásma služby. Tradičná sieť je ako preťažená cesta, kde sa vyhradené vozidlá môžu kedykoľvek zaseknúť v dopravnej zápche. Technológia segmentovania siete je ako vytvorenie vyhradeného jazdného pruhu, aby sa zabezpečilo, že vyhradené vozidlá nebudú ovplyvnené dopravnými zápchami. Týmto spôsobom môžu byť produkčné služby ako SCADA a reléová ochrana v energetickom priemysle bezpečne izolované a výrobné a kancelárske služby môžu byť prenášané cez jednu sieť, čím sa znížia CAPEX.

Integrovaná prevádzka a údržba

Na rozdiel od iných technológií merania vnútropásmového toku v tomto odvetví, technológia merania vnútropásmového toku IFIT na báze per-hop od spoločnosti Huawei umožňuje digitálne dvojča pre siete. Tradičné siete potrebujú, podobne ako miesto nehody, ktoré si vyžaduje usmernenie na mieste, neustálu manuálnu údržbu. V porovnaní s tým IFIT a SDN pripomínajú navigačný systém vozidla, ktorý jasne identifikuje dopravné zápchy a v reálnom čase upravuje trasy tak, aby obchádzali preplnené cesty. IFIT umožňuje vizualizáciu kvality služieb v reálnom čase, detekciu chýb v minútach, vymedzenie a obnovu a nulové prerušenie služieb, vďaka čomu sú siete inteligentnejšie a bezpečnejšie.

S výhľadom do budúcnosti bude spoločnosť Huawei pokračovať v inováciách založených na IPv6 Enhanced s cieľom vybudovať rýchle, spoľahlivé a inteligentné siete WAN, čím položí pevný základ prepojenia pre mnohé odvetvia a pomôže zákazníkom urýchliť digitálnu transformáciu a dosiahnuť obchodný úspech.

Veľtrh MWC22 Barcelona sa koná od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Firemný stánok spoločnosti Huawei má označenie 1H50 a nachádza sa v hale 1 na Fira Gran Via. Viac informácií nájdete na stránke: https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1756753/Steven_Zhao_Vice_President_Huawei_Data_Communication_Product_Line_unveiled.jpg

SOURCE Huawei