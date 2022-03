Huawei predstavuje riešenie komplexného dátového centra na obnovu digitálnej infraštruktúry

Pán Shi Wei, riaditeľ oddelenia Huawei Data Center Solution, povedal: „Budovanie cloudových, intenzívnych a ekologických dátových centier predstavuje mnoho nových výziev pre infraštruktúru IKT. Naše riešenie komplexného dátového centra rieši tieto výzvy tým, že obnovuje výpočtovú techniku a úložisko, sieť, spoľahlivosť a ekológiu s cieľom pretvoriť digitálnu infraštruktúru a urýchliť digitálnu transformáciu."

Štyri kľúčové princípy riešenia komplexného dátového centra od Huawei:

Obnova výpočtovej techniky a úložiska: Digitálna transformácia zvyšuje požiadavky na výpočtový výkon a úložné zdroje v dátových centrách. Spoločnosť Huawei poskytuje all flash úložiská vhodné pre všetky scenáre na urýchlenie spracovania dát v primárnom úložisku, analýzu a zálohovanie dát. Jej all flash úložiskoho OceanStor Dorado napríklad využíva sieť NVMe over Fabric plus (NoF+) a algoritmus FlashLink na zníženie latencie na 0,05 milisekúnd, čo je 2-krát rýchlejšie ako u konkurenčných produktov. Séria FusionCube HCI implementuje konvergenciu výpočtového výkonu xPU, konvergenciu úložisko-výpočtová sieť a konvergenciu služieb, aby ponúkla interakciu človeka s počítačom (Human–Computer Interaction – HCI) a možnosti s účinnosťou, ekologickosťou a využitím, čím sa zvyšuje hustota VM/kontajner o 30 % oproti tradičnej HCI. Na pomoc s transformáciou cloudu poskytuje Huawei Cloud Stack (HCS) inteligentnú platformu správy cloudu a inteligentné dátové jazerá na implementáciu poskytovania zdrojov na požiadanie a rýchle zavádzanie služieb. Huawei OceanStor Dorado sa vo veľkej miere používa v mnohých priemyselných odvetviach po celom svete. Na tomto fóre spoločnosť Huawei uviedla na trh all flash úložisko novej generácie OceanStor Dorado s aktívnymi riešeniami bez brány pre SAN a NAS a vyzvala zákazníkov v zdravotníctve, aby sa s využitím tohto produktu podelili o svoje príbehy. Veľké a stredné nemocnice v európskych krajinách čelia naliehavým výzvam v oblasti výkonu a prevádzky a údržby, keď narábajú s údajmi, ktoré ročne narastajú od 60 % do 120 %. Tieto výzvy jednoducho vyrieši all flash úložisko OceanStor Dorado, pretože nielenže rieši problémové miesta vo výkone, ale prostredníctvom konsolidácie viacerých pracovných záťaží aj zjednodušuje prevádzku a údržbu. Okrem toho jedinečné aktívne riešenie bez brán pre sieť úložného priestoru (storage area network) a NAS (server na prístup do siete) zaisťuje nulovú stratu kritických dát a nulové prerušenie služieb.

Obnova siete: Rastúci rozsah služieb zvyšuje potrebu efektívnosti a komplikuje riadenie. Spoločnosť Huawei poskytuje sieťové riešenie, ktoré zahŕňa bezstratový Ethernet poháňaný jediným inteligentným algoritmom iLossless v odvetví; zariadenia WDM; routre využívajúce jedinú káblovú technológiu na úrovni PCB v odvetví; a synergiu dátovej siete pre poskytovanie minútových služieb súkromných liniek na jednom mieste, s cieľom dosiahnuť maximálnu aktivitu a efektívnosť sietí dátových centier.

Obnova spoľahlivosti: Na zlepšenie schopnosti obnovy dátových centier po havárii spoločnosť Huawei poskytuje riešenie obnovy po havárii pre všetky scenáre. Riešenie poskytuje kompletnú obnovu po havárii, efektívne zálohovanie v celom cykle a jednotnú správu obnovy po havárii na zabezpečenie vysoko spoľahlivých služieb dátového centra kedykoľvek a kdekoľvek. Napríklad technológia spolupráce zariadení Huawei s úložným priestorom a delením vlnových dĺžok skracuje čas prepínania aktívnych spojení z 50 na 5 ms a záložné úložisko OceanProtect, postavené na architektúre all flash, trojnásobne zlepšuje šírku pásma zálohovania vďaka funkcii zrýchlenia typu end-to-end.

Obnova ekológie: Spoločnosť Huawei je presvedčená, že na vybudovanie zeleného a nízko-uhlíkového dátového centra je potrebné rekonštruovať infraštruktúru dátového centra počas celého životného cyklu, od výstavby, napájania a distribúcie až po chladenie a prevádzku a údržbu. Spoločnosť Huawei tiež poskytuje konvergovaný celolinkový napájací modul, ktorý funguje na UPS s vysokou hustotou výkonu integrovanom s UPS Power Distribution Center (PDC), aby sa znížil priestor dátového centra o 47 %. Takýto modul tiež plne využíva priestor dátového centra, čím ušetrí viac ako 10 % priestoru IT vybavenia. Spoločnosť Huawei tiež ponúka riešenie nepriameho odparovacieho chladenia EHU (environmental handling unit), ktoré funguje na svojom jedinečnom polymérovom výmenníku tepla s cieľom maximalizovať prirodzené zdroje chladenia. EHU môže tiež spolupracovať s iCooling, technológiou optimalizácie energie s umelou inteligenciu,aby sa znížil PUE na menej ako 1,2 v porovnaní s chladiacim systémom na báze chladenej vody, čím sa zníži ročná spotreba energie o viac ako 14 %.

Kombináciou výhod kompletných produktov a riešení dátových centier pomáha spoločnosť Huawei zákazníkom vybudovať špičkové cloudové, intenzívne a ekologické dátové centrum a podporiť ich digitálnu transformáciu.

Viac informácií o riešení komplexného dátového centra od Huawei nájdete na oficiálnej webovej stránke : https://e.huawei.com/en/products/full-stack-data-center

Veľtrh MWC Barcelona 2022 sa koná od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Výstavný stánok spoločnosti Huawei Enterprise sa nachádza v 1H50 v hale 1 vo Fira Gran Via. Viac informácií o digitálnej transformácii odvetví nájdete na: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1758732/Mr_Shi_Wei_Director_Huawei_Data_Center_Solution_Dept_unveils_Huawei.jpg

SOURCE Huawei