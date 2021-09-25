Huawei преобразует B2B-направление интернет-провайдеров и развивает сервисы MSP

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на HUAWEI CONNECT 2021 была проведена сессия, посвященная индустрии интернет-услуг, на тему «Huawei преобразует B2B-направление интернет-провайдеров и развивает сервис MSP». Эта сессия транслировалась по всему миру, в ней приняли участие лидеры в области информационно-коммуникационных технологий, глобальные партнеры и знаменитые бизнес-консультанты. Участники обсудили вопрос о том, как B2B-преобразование хостинг-сервисов в сфере интернет-услуг может способствовать развитию бизнеса и созданию самых современных центров обработки данных. В ходе сессии компании Huawei и GlobalData опубликовали экспертный доклад, посвященный технологиям подключения к интернету версии 3.0, в котором анализируются отраслевые тенденции, типичные потребности клиентов и будущая сетевая архитектура, а отдельное внимание уделяется приложениям и технологической архитектуре. Доклад нацелен на то, чтобы помочь в планировании и проектировании клиентских сетей, а также в построении новой эпохи оптических соединений.

Чэнь Банхуа (Chen Banghua), вице-президент подразделения корпоративных технологий компании Huawei и руководитель отдела маркетинга и продаж комплексных решений глобального корпоративного направления, рассказал об ожиданиях компании Huawei в отношении деятельности поставщиков корпоративных интернет-услуг и прогнозировании развития поставщиков управляемых услуг (MSP). Он также представил стратегии и портфолио компании Huawei для данной отрасли, а также решения Huawei, которые позволят провайдерам и поставщикам MSP расширить свои возможности в области цифровизации, облачности и предоставления услуг.

В условиях нынешней тенденции к корпоративной облачности все больше и больше интернет-провайдеров трансформируются в провайдеров управляемых услуг, и сами MSP работают над предоставлением услуг облачного хостинга. В своей вступительной речи, посвященной разработанной компанией Huawei технологии CloudCampus для MSP, Дэниел Колумн Кирк (Daniel Column Kirk), вице-президент по стратегиям взаимодействия с операторами и развития бизнеса компании Huawei, описал рыночные тенденции в сфере хостинговых услуг и облачных сетей кампусного типа. Он также использовал эту возможность для продвижения разработанной компанией Huawei платформы CloudCampus — масштабируемой, интегрированной и гибкой системы хостинга для MSP.

Другой спикер — Паси Хейккинен (Pasi Heikkinen), собственник компании Viria Security Oy из Финляндии. В своей речи под заголовком «Инновации через CloudCampus от Huawei» он рассказал об инновационных разработках компании Viria в области анализа данных, цифровизации услуг, кибербезопасности и удаленной работы, а также о том, как компания использовала решение CloudCampus компании Huawei для создания перспективной, высокопроизводительной, автоматизированной интеллектуальной сети кампусного типа. Г-н Хейккинен отметил: «Решение CloudCampus от Huawei обеспечивает полный набор высококонкурентных сетевых устройств. Она поддерживает технологии Wi-Fi 6 и высокопроизводительные коммутационные технологии, а также обеспечивает унифицированное облачное управление и предоставление услуг. Кроме того, данное решение предлагает самые современные средства диагностики, средства телеметрии и искусственного интеллекта для улучшения сетевых операций».

Чтобы сосредоточиться на бизнесе, снизить расходы на ИТ и удовлетворить меняющиеся потребности в обслуживании, все больше и больше предприятий внедряют хостинговое хранилище. Г-н Хуан Дачуань (Huang Dachuan) из подразделения корпоративных технологий компании Huawei выступил с речью под названием «STaaS для MSP-решения помогает клиентам в сфере MTDC/MSP добиться успеха в бизнесе», в которой он проанализировал, как разработанная компанией Huawei STaaS-система может помочь MSP расширить границы своего бизнеса, улучшить управление, сократить расходы и повысить эффективность. Он также представил разработанную компанией Huawei систему STaaS, ориентированную на MSP, обеспечивающую широкий охват и простоту управления при одновременном снижении затрат.

Кристоф Вуазин (Christophe Voisin), президент компании CRT Informatique, рассказал о том, как компания построила центр обработки данных для размещения клиентских данных и приложений в замке. Разработанная компанией Huawei универсальная система центров обработки данных способствовала быстрому строительству и развертыванию центров обработки данных.

Инфраструктура имеет жизненно важное значение для быстро развивающихся интернет-технологий. Она является основой для Интернет-приложений, облачных платформ, центров обработки данных, обмена информацией и пользовательского доступа, которые обеспечивают производство, хранение, распространение и передачу контента для интернета. Компания Huawei может похвастаться многолетней технической практикой в отрасли, и компания GlobalData провела обширные исследования в области ИКТ. В ходе сессии президент подразделения интернет-услуг компании Huawei Ли Хонгбо (Li Hongbo) и представители компании GlobalData совместно опубликовали экспертный доклад, посвященный технологиям подключения к интернету версии 3.0, в котором подробно рассматриваются тенденции развития интернет-соединений.

В целях преобразования своих возможностей подключения провайдеры и поставщики интернет-сервисов внедряют технологии подключения к интернету версии 3.0 на последнем этапе для уменьшения перегруженности сетей и обеспечения более качественных локальных соединений. И благодаря этому обновлению появляются новые приложения, такие как AR и VR, видео в разрешении 8K ultra-HD и облачный гейминг, что обеспечивает более персонализированные сервисы для пользователей.

Компания Huawei проводит конференцию HUAWEI CONNECT 2021 в режиме онлайн с 23 сентября по 31 октября. Тема данного мероприятия в этом году — «погружение в цифровой мир». Мы намереваемся углублять практическое применение таких технологий, как облачные вычисления, искусственный интеллект и 5G, во всех отраслях, а также работать над тем, чтобы они могли повышать эффективность, гибкость и, в конечном счете, устойчивость организаций всех профилей и масштабов по мере нашего продвижения к выходу из экономического кризиса.

За более подробной информацией обращайтесь в наше местное подразделение или посетите сайт по адресу: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect.

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