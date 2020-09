Huawei presenta el Índice de resiliencia bancaria para 2020 y años posteriores

Una medición de cómo se levanta la industria bancaria frente a la nueva normalidad

SHANGHÁI, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- De la mano de Huawei, International Data Corporation (IDC), el principal proveedor del mundo de inteligencia de mercados, servicios de asesoría y eventos para los mercados de tecnologías de la información, telecomunicaciones y tecnologías para el consumidor, lanzó un importante libro blanco titulado "Banking Industry Rises up to the New Normal" ("La industria bancaria se levanta frente a la nueva normalidad") en HUAWEI CONNECT 2020. En esta publicación, IDC y Huawei hacen una valoración del impacto que ha tenido la Covid-19 sobre la industria bancaria y presentan medidas que deberían tomar los bancos para asegurar su éxito a futuro. Como parte del informe, IDC y Huawei elaboraron un índice de resiliencia bancaria, que cuantifica el estado actual de la banca por regiones, tomando como referencia seis indicadores clave. Este Índice señala las principales disparidades regionales y sirve para que los bancos evalúen sus propios niveles de resiliencia y como orientación para definir enfoques que apunten al éxito a futuro.

En HUAWEI CONNECT 2020, Huawei y sus aliados presentan una amplia gama de soluciones en servicios para la industria financiera (FSI, por sus siglas en inglés), entre las que se incluyen la nube financiera, sucursales inteligentes, CORE digital y plataformas inteligentes de información. Estas soluciones permiten a los bancos reducir costos, incrementar agilidad en el cambiante entorno FSI, atraer y retener clientes, y posicionarse frente a nuevos competidores. Los eventos recientes, que tanto alteraron la cotidianidad, llevaron a que el enfoque de los servicios financieros se redirigiera hacia entornos móviles, y Huawei ha liderado el apoyo a esta evolución a nivel global gracias a sus experiencias iniciales en China. Los conocimientos que compartimos hacen posible que los consumidores financieros a nivel global respondan y ofrezcan apoyo a sus clientes durante estos tiempos difíciles.

Fue esa experiencia la que llevó a Huawei a colaborar con IDC en este estudio. Algunos de los principales hallazgos del estudio se relacionan con el impacto financiero que ha tenido la pandemia sobre los balances de los bancos, el crecimiento exponencial de los pagos digitales desde dispositivos móviles y el cambio tan radical en el papel que desempeñan las sucursales en los servicios bancarios. Mirando al futuro, IDC plantea que los esfuerzos deberían concentrarse en las siguientes acciones:

Actualizar canales (avanzar a una experiencia de usuario completamente digital),

repensar comunicaciones (cambiar la forma en que se proveen los servicios a los clientes),

modernizar la infraestructura (construir a partir de un híbrido entre la nube y los microservicios),

redefinir usos de la información y analítica (crear depósitos de información robustos y capacidades IA),

reimaginar los flujos de trabajo (trascender de papel y PC hacia flujos de trabajo móviles) y

transformar plataformas (incorporar nuevas tecnologías tipo 5G, IA e IoT, etc.)

En conjunto, el Índice de resiliencia bancaria y las áreas de enfoque, sirven de orientación a los bancos mientras enfrentan los constantes retos que supone la "Nueva normalidad".

Huawei seguirá ampliando su colaboración con las organizaciones financieras líderes a nivel mundial. Las ideas presentadas en este informe serán una base sólida para ese tarea.

