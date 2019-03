Huawei presenta la solución Optical Networking 2.0 para la era del 5G

En la era del 5G, estamos presenciando la aparición constante de nuevos servicios 2C, 2B y 2H, lo que acerca el sector de la tecnología de la comunicación a una nueva etapa de desarrollo al tiempo que plantea desafíos aún mayores para las redes de transporte: en el campo 2C, los ingresos de los operadores no crecen al mismo ritmo que el uso de datos; en el campo 2B, la cuota de mercado de los operadores se ve reducida por los proveedores de servicios en la nube; en el campo 2H, la experiencia de usuario no basta para fomentar el desarrollo de los servicios emergentes y las redes complejas aumentan los costes operativos y de mantenimiento de las redes. Las necesidades de ancho de banda deben cubrirse. Sin embargo, el modelo de desarrollo basado en el ancho de banda ya no puede respaldar el crecimiento de los ingresos de los operadores y debe transformarse en un modelo basado en la experiencia.