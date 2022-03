Huawei presenta su solución de Inspección Inteligente de Líneas de Transmisión de Energía 2.0

La inspección manual tradicional de las líneas de transmisión de energía enfrenta gran cantidad de problemas, como seguridad, gestión, eficiencia, respuesta, desempeño en tiempo real y riesgos operacionales. Para abordar estos problemas, Huawei desarrolló la solución de Inspección Inteligente de Líneas de Transmisión de Energía 1.0, que integra visión inteligente, energía del sitio y red de retorno de microondas. Garantiza una red confiable de retorno de datos y visualiza el estado de las líneas de transmisión de energía en entornos donde no hay señal, el suministro de energía no está disponible y el procesamiento de imágenes es difícil. La versión 2.0 actualizada incorpora varias funciones clave. Esto incluye un enlace de radar y video que monitorea constantemente las condiciones alrededor de la base de la torre, lo que asegura la red eléctrica.

La base de la torre es el esqueleto que soporta la operación estable y confiable de las líneas de transmisión de la energía. Sin embargo, enfrenta muchas amenazas artificiales y naturales. Al mismo tiempo, la inspección manual es peligrosa y se lleva a cabo en entornos difíciles. Es por eso que Huawei agregó la seguridad de la base de la torre a su solución de inspección mejorada. Ahora, se puede adaptar a las soluciones de línea para varias distancias, administrar hasta 600.000 cámaras y procesar una gran cantidad de datos. El centro de inspección y los equipos colaboran para apoyar la inspección en cada paso. Esto se complementa con una conexión de radar y video, lo que permite realizar una inspección de cobertura completa y detectar cualquier intrusión de personal no autorizado en tiempo real.

La Inspección Inteligente de Líneas de Transmisión de Energía 2.0 de Huawei integra cuatro capacidades principales: una amplia gama de algoritmos de alta precisión, tecnologías de autoconexión de red seguras y controlables, productos integrados ligeros y fáciles de instalar, y procesos de O&M eficientes con rápida iteración y batería de larga vida útil. Esta solución protege cada línea de transmisión de energía y las hace seguras, eficientes, ecológicas y centradas en la experiencia.

Segura: Reemplaza las visitas manuales al sitio por inspecciones inteligentes, diagnostica de manera remota riesgos potenciales, mejora la densidad de cobertura de inspección del 60 % al 100 %, reduce la frecuencia anual de cortes de energía, evita el 90 % de los cortes temporales no planificados y garantiza un consumo de energía estable y seguro para toda la industria.

Eficiente: Reduce el tiempo de inspección de 20 días a 2 horas, lo que lo hace 80 veces más eficiente. Vincula la plataforma inteligente y las aplicaciones para digitalizar los servicios, lo que mejora la velocidad de respuesta y la eficiencia del procesamiento de tareas en un 30 %.

Ecológica: Reduce la cantidad de personal y vehículos de inspección, lo que reduce las emisiones de carbono. Por ejemplo, por cada 5.000 km de línea, se espera que la solución reduzca las emisiones de carbono en 16,2 toneladas por año para cada vehículo. Además, la solución ayuda a identificar rápidamente las emergencias (como incendios de montaña), proteger la naturaleza y mejorar la confiabilidad del suministro de energía.

Orientada a la experiencia: El personal no tiene que trabajar en entornos rigurosos con tanta frecuencia, gracias a los dispositivos inteligentes; y cuando lo hacen, la solución ofrece un entorno más seguro que mejora la experiencia del personal.

Huawei utiliza tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para la integración con los sistemas de energía, que es la base de la solución de Inspección Inteligente 2.0. Cuenta con inspección no supervisada, canales visualizados, mantenimiento simplificado y trabajo ligero. En el futuro, Huawei seguirá profundizando en los escenarios de la industria y lanzará productos y soluciones confiables, rentables y adecuados para la industria de la energía eléctrica. Nuestro objetivo es ayudar a que las operaciones en las redes eléctricas sean seguras, eficientes y ecológicas.

