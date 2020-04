Huawei présente son livre blanc au cours du sommet en ligne « 5G+, Better World »

« L'année 2020 marque le début de la troisième décennie du XXI e siècle », a déclaré Peng. « Cette année, la transformation numérique mondiale prendra son essor, ce qui représente à la fois des possibilités et des défis pour les opérateurs de télécommunications et pour les industries. Pour répondre à ces possibilités et ces défis, les opérateurs doivent envisager des réseaux cibles plus résilients, automatisés et intelligents, et leurs plans et activités annuels de réseau doivent s'orienter vers la réalisation de ces objectifs. » Peng a poursuivi : « Huawei lance sa plateforme en ligne « 5G+, Better World » en vue de travailler avec des opérateurs à travers le monde, de partager des expériences inestimables et de créer de meilleurs réseaux cibles. »

Au cours de l'événement, Huawei a présenté son livre blanc, Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks. Ce livre blanc offre une vision approfondie des réseaux mondiaux et explique le rôle important que les réseaux de télécommunication ont joué dans la lutte contre la pandémie. Des réseaux de télécommunication stables ont permis aux gens de déplacer des activités vitales en ligne, telles que l'apprentissage en ligne, les achats en ligne et le télétravail. Grâce à cela, l'apprentissage et la production ont pu se poursuivre, alors que les écoles et le travail étaient suspendus. Le livre blanc explique également quelles meilleures pratiques des opérateurs, au niveau mondial, permettraient de surmonter la pandémie grâce aux réseaux. Ils ont par exemple introduit la 5G, l'IA, la fibre 10G PON et d'autres technologies avancées grâce auxquelles un plus grand nombre d'applications luttent contre la pandémie, plus efficacement.

Plusieurs participants ont pris part à l'événement et prononcé des discours. Parmi eux, le Dr Su Yu, doyen adjoint du China Mobile Chengdu Industrial Research Institute, M. Robert Wigger, directeur du développement des affaires de Sunrise, M. Su Xiaoming, vice-président de YITU Technology, M. Shaun Collins, directeur général de CCS Insight et M. Bob Cai, directeur général du marketing de Carrier BG de Huawei.

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et de dispositifs intelligents destinés aux technologies de l'information et des communications (TIC). Proposant des solutions intégrées dans quatre domaines essentiels - réseaux de télécommunications, informatique, dispositifs intelligents et cloud -, nous nous engageons à apporter le numérique à tout un chacun, à tous les foyers et toutes les organisations, pour contribuer à un monde entièrement connecté et intelligent.

Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et fiable. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à embellir la vie familiale et à insuffler l'innovation dans les entreprises de toutes tailles et de toutes formes.

Chez Huawei, l'innovation s'articule autour des besoins des clients. Nous réalisons de grands investissements dans la recherche fondamentale, en nous consacrant aux percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et exerçons nos activités dans plus de 170 pays et régions du globe. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

