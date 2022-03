Huawei prezentuje kompleksowe centrum danych i inteligentne rozwiązania kampusowe oparte o scenariusze, przyspieszając transformację cyfrową w przemyśle i ekologiczny rozwój biznesu

Łącząc technologie z innowacjami biznesowymi, Huawei prezentuje dwa rozwiązania oparte na konkretnych scenariuszach

Chen Banghua, wiceprezes Huawei Enterprise Business Group, wygłosił podczas szczytu główną prelekcję – Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure (Zanurz się w cyfrowym świecie dzięki innowacyjnej infrastrukturze cyfrowej), prezentując nowe kompleksowe centrum danych (full-stack data center) oraz inteligentne rozwiązania kampusowe. Chen przedstawił także najnowsze praktyki w zakresie transformacji cyfrowej w energetyce, finansach, transporcie i innych branżach.

Kompleksowe centrum danych marki Huawei realizuje trend opartego na chmurze, intensywnego i ekologicznego rozwoju, a inteligentne rozwiązanie kampusowe Huawei umożliwia w pełni bezprzewodowy dostęp, odnawianie architektury sieciowej i hiperkonwergencję infrastruktury informatycznej. Poprzez ciągłe innowacje w zakresie ICT i infrastruktury cyfrowej, Huawei położył solidny fundament pod rozwój inteligentnego świata, o którym wspominał Chen w swoim przemówieniu.

Rozwiązanie kompleksowego centrum danych: Huawei oferuje różnorodne produkty, od infrastruktury centrów danych po urządzenia ICT i platformy chmurowe, które umożliwiają konwergencję oprogramowania i sprzętu, międzydziedzinową współpracę produkcyjną i inne innowacje. Realizując cel tworzenia elastycznych, wydajnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska centrów danych, rozwiązanie Huawei obejmuje innowacje w czterech obszarach:

Odnowa mocy obliczeniowej i przechowywania: inteligentna platforma zarządzania chmurą pozwala na elastyczne przydzielanie różnego rodzaju zasobów mocy obliczeniowej. Innowacyjna technologia DPU pozwala procesorowi skupić się na usługach przetwarzania, odblokowując pełny potencjał mocy obliczeniowej i zwiększając wydajność maszyny wirtualnej (VM) o 30%. Moduł przechowywania współpracuje również z siecią NoF+ osiągając podwójną wydajność przechowywania.

Odnowa sieci: innowacyjna synergia DCI-DCN pozwala na scentralizowane zarządzanie siecią i korzystanie z jednego miejsca przydziału usług w ciągu minut oraz budowanie sieci centrów danych z niezrównaną elastycznością i wydajnością.

Odnowa niezawodności: kompleksowe rozwiązanie w zakresie odzyskiwania awaryjnego (DR) oferuje kompleksowe możliwości tworzenia kopii zapasowych, od pojedynczego urządzenia aż po całą platformę w chmurze. Rozwiązanie to w sposób elastyczny obsługuje różne potrzeby usługowe, umożliwiając nieprzerwaną obsługę działalności online przez całą dobę. Synergia storage-optical skraca czas przełączania usług w łączu active-active do 5 ms. Pozwala to na odtworzenie usługi przechowywania w ciągu 1 sekundy w sposób kompletnie niezauważalny dla użytkownika.

Odnowa ekologii: innowacyjny design o ultrawysokiej gęstości sprawia, że konwergentne rozwiązanie chłodzące maksymalizuje efektywność zużycia energii (PUE), obniżając roczne zużycie energii o ponad 14%. Prefabrykowane i modułowe pomieszczenie wyposażenia skraca czas dostawy o więcej niż 70% i nie pozostawia żadnych odpadów z budowy, ograniczając szkody dla środowiska.

Inteligentne rozwiązanie kampusowe nowej generacji: odnowiony i zaktualizowany system biurowy, architektura sieciowa i pomieszczenie wyposażenia IT to trzy główne moduły kampusowej infrastruktury ICT. Przyspiesza to inteligentną aktualizację i cyfrową transformację kampusów, zapewniając efektywniejsze, bardziej przyjazne dla środowiska i wygodne usługi kampusowe.

Aktualizacja inteligentnego systemu biurowego: opracowany przez Huawei AirEngine Wi-Fi 6 i IdeaHub działają wspólnie w oparciu o unikalne inteligentne algorytmy wysłania multimediów, pozwalając na dostęp za jednym kliknięciem do spotkań, bezprzewodowej projekcji ekranu i wideokonferencji z obrazem 4K , dźwiękiem wysokiej jakości i brakiem przycięć.

, dźwiękiem wysokiej jakości i brakiem przycięć. Odnowa architektury sieci kampusowej: rozwiązanie Huawei zapewnia komunikację wysokiej prędkości i zasilanie zdalnych urządzeń w oparciu o przełomową technologię transmisji długodystansowej (sieci bezprzewodowe, przewody miedziane i optyczne). Rozwiązanie definiuje na nowo uproszczoną architekturę nowej generacji sieci kampusowych poprzez uproszczenie architektury sieci z trzech do dwóch warstw. Dodatkowo, obniża zużycie energii zbiorczego pomieszczenia wyposażenia, jak również całej sieci i obniża całkowity koszt nabycia i eksploatacji (TCO) o 38%.

Konwergencja kampusowego pomieszczenia wyposażenia IT: tradycyjne pomieszczenie wyposażenia IT wiąże się z takimi wyzwaniami, jak rozproszone dostarczanie sprzętu i wysokie zużycie energii. W oparciu o wstępnie konfigurowany projekt typu wszystko w jednym, rozwiązanie Huawei integruje wszystkie kampusowe moduły ICT (obliczenia, przechowywanie, sieć, zasilanie itd.), tworząc hiperkonwergentne pomieszczenie wyposażenia IT. Pojedyncza szafa może służyć za niezależne centrum danych. Taki projekt typu wszystko w jednym skraca czas dostawy systemu o 88% i zmniejsza ogólne zużycie energii o 58%.

Skupiając się na tych dwóch głównych scenariuszach, Huawei realizuje kompleksową integrację rozwiązań ICT z trendami branżowymi i wymaganiami biznesowymi klientów, opracowując swoje najnowocześniejsze produkty dla scenariuszy przemysłowych, takich jak energetyka, transport i finanse. Dzięki innowacyjnej technologii, Huawei umożliwia sukces klientów w zakresie transformacji cyfrowej i aktualizacji.

W branży nafty i gazu zarządzanie rurociągami zawsze stanowiło duże wyzwanie, od złożonych zagadnień związanych z ich zabezpieczeniem i wysokich kosztów konserwacji po niską efektywność kontroli i monitorowania białych plam. W pełni optyczne czujniki Huawei wykorzystują produkty do detekcji optycznej, algorytmy i silniki, umożliwiając inteligentną kontrolę rurociągów firmie Shangdong Jihua Gas. Rozwiązanie podnosi precyzję wykrywania ryzyka do 97% w porównaniu z poziomem 83% oferowanym przez najlepsze rozwiązanie konkurencji. Po wprowadzeniu tego rozwiązania, Jihua usprawniła zabezpieczenie rurociągów i zarządzanie nimi, obniżyła koszty obsługi i konserwacji i dokonała istotnych postępów na drodze do cyfrowej transformacji.

W branży transportowej tradycyjne systemy miejskiego transportu kolejowego mają problemy z niską przepustowością, częstą utratą pakietów w transmisji danych w czasie rzeczywistym i nieefektywnym wdrażaniem systemów. W efekcie wiele systemów wymagających wysokiej przepustowości, takich jak Systemy Informacji Pasażerskiej (PIS), nie zostało wcześniej wdrożonych. Rozwiązanie komunikacyjne typu train-to-ground Huawei Wi-Fi 6, bazujące na kilku najnowocześniejszych technologiach, zapewnia maksymalną przepustowość 1,4 Gbit/s dla pociągów poruszających się z prędkością 160 km/h. Ponadto rozwiązanie to obsługuje szybkie miękkie przełączanie w ciągu 30 ms, zapewniające bezpieczne i stabilne działanie kolei miejskiej. Obudowa typu wszystko w jednym jest łatwa do wdrożenia i skonfigurowania, co skraca czas dostarczenia usługi o 67%.

W branży finansowej banki mierzą się z wyzwaniami w zakresie ruchu, usług i danych, które wynikają z szybkich aktualizacji i zmian zachodzących w usługach finansowych. Ich tradycyjne centra danych, zbudowane w oparciu o architekturę inną niż chmurowa, mają ograniczone możliwości realizacji usług. Te centra danych, których wewnętrzne moduły są gęsto upakowane, nie są w stanie skutecznie obsługiwać szybko wprowadzanych innowacyjnych usług i dynamicznego rozwoju ruchu. Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, wiele banków przenosi swoje kluczowe systemy z tradycyjnej scentralizowanej architektury na zaawansowaną architekturę rozproszoną. Aby wspomóc swoich klientów z branży finansów, Huawei zapewnia solidną bazę w chmurze umożliwiającą tradycyjnym bankom realizację transformacji cyfrowej i pomaga bankom cyfrowym budować własne wysoce niezawodne platformy, co daje im dostęp do wieloscenariuszowych innowacji na wielką skalę w całym sektorze.

Odblokowanie potencjału biznesowego dzięki przyjaznej dla środowiska technologii cyfrowej. Kształtowanie przyszłości dzięki innowacjom

W miarę, jak światowa gospodarka i społeczeństwa zaczynają podnosić się po pandemii, transformacja cyfrowa w przemyśle niewątpliwie stanie się nowym motorem rozwoju świata. Technologia cyfrowa nieprzerwanie przełamuje bariery i odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym rozwoju gospodarczym świata.

Na koniec szczytu, spółka Huawei zaproponowała inicjatywę mającą na celu wspieranie przyjaznego dla środowiska rozwoju dzięki ekologicznym technologiom ICT. Plan polega na wykorzystaniu innowacyjnej energooszczędnej technologii w celu ciągłego zwiększania efektywności energetycznej produktów ICT i napędzania rozwoju opartego na niskich emisjach dwutlenku węgla. Inicjatywa obejmuje trzy główne praktyki: przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej, cyfryzacja zarządzania tradycyjną energetyką oraz umożliwienie przyjaznego dla środowiska rozwoju biznesowego poprzez technologie cyfrowe i transformację cyfrową. Nadrzędnym celem inicjatywy jest poprawa jakości życia ludzi, inteligencji biznesu, włączenia społecznego i stanu środowiska naturalnego na świecie dzięki innowacyjnej technologii cyfrowej.

W przyszłości Huawei będzie nadal działać w kierunku realizacji innowacyjnych rozwiązań dla scenariuszy branżowych, budując uproszczone, przyjazne dla środowiska i inteligentne infrastruktury ICT i wspierając zrównoważony rozwój poprzez wykorzystanie ICT, jak również budowanie systemów Digital Twin. Spółka zapewni też optymalne doświadczenia korzystania z usług, zwiększy wydajność produkcji, przyspieszy transformację cyfrową i środowiskową branż i będzie tworzyć nową wartość wspólnie ze swoimi klientami i partnerami.

Targi MWC Barcelona 2022 odbywają się od 28 lutego do 3 marca w Barcelonie. Stoisko firmy Huawei to 1H50 w Hali 1 Fira Gran Via. Podczas całego wydarzenia, Huawei będzie nadal kompleksowo omawiać tematy związane z trendami branżowymi, wartością biznesową i ekologicznym rozwojem z rządami i klientami korporacyjnymi, elitami sektorowymi, liderami opinii i partnerami globalnymi.

